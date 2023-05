China nimmt die Widerlegung eines US-Medienberichts durch den ukrainischen Außenminister zur Kenntnis (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202305/1291561.shtml

Das Wall Street Journal (WSJ) berichtet über einen Teil der von Washington geführten „typischen Desinformationskampagne“ gegen Peking zur Ukraine-Krise.

Nachdem der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba einen Bericht des Wall Street Journal offen zurückgewiesen hatte, in dem behauptet wurde, China habe einen sofortigen Waffenstillstand und die Anerkennung der „besetzten Gebiete der Ukraine als Teil Russlands“ vorgeschlagen, erklärte das chinesische Außenministerium am Montag, es habe dies als „Widerlegung“ zur Kenntnis genommen. Einige chinesische Experten bezeichneten den US-Medienbericht als typische Desinformation und als Teil einer Verleumdungskampagne der USA gegen China inmitten der Ukraine-Krise.

In einem seltenen Schritt machte der ukrainische Außenminister Kuleba die Klarstellung in einer Videobotschaft, nachdem in den US-Medien ein Artikel erschienen war, in dem behauptet wurde, Chinas Sonderbeauftragter für eurasische Angelegenheiten Li Hui habe während seiner Reise nach Europa „eine klare Botschaft übermittelt“: Die US-Verbündeten in Europa sollten sich durchsetzen. Sie verlieren ihre Autorität und fordern einen sofortigen Waffenstillstand, wodurch Russland im Besitz der Teile seines kleineren Nachbarn bleibt, die es jetzt besetzt. Dies geschah unter Berufung auf ungenannte westliche Beamte.

Nach Veröffentlichung des WSJ-Artikels kontaktierte der ukrainische Außenminister sofort seine Kollegen in den europäischen Hauptstädten, die Chinas Sonderbeauftragter für eurasische Angelegenheiten Li Hui besucht hatte, und keiner von ihnen bestätigte laut ukrainischen Medienberichten, dass Verhandlungen über die Anerkennung der derzeit von Russland kontrollierten Gebiete stattgefunden hätten.

„Ich fordere Sie auf, einen kühlen Kopf und gesunden Menschenverstand zu bewahren, sich nicht täuschen zu lassen und auf jede Veröffentlichung emotional zu reagieren“, wurde der ukrainische Außenminister Kuleba in einem Bericht des ukrainischen Medienunternehmens The New Voice of Ukraine zitiert.

„Mir ist aufgefallen, dass der ukrainische Außenminister öffentlich erklärt hat, dass er die relevanten Parteien kontaktiert hat. Kein anderes Land hat gesagt, dass der Sondergesandte Li Hui die im WSJ-Bericht erwähnten Aussagen gemacht hat“, sagte Mao Ning, Sprecher des chinesischen Außenministeriums in einer routinemäßigen Pressekonferenz am Montag.

Vom 15. bis 26. Mai besuchte Li die Ukraine, Polen, Frankreich, Deutschland, den Hauptsitz der EU und Russland und pflegte umfangreiche Kontakte und einen Austausch mit allen Parteien über die politische Lösung der Ukraine-Krise, sagte Mao. Li erläuterte die Position und Vorschläge Chinas, hörte sich die Meinungen und Vorschläge aller Parteien an und sammelte mehr internationalen Konsens. Alle Parteien messen Lis Besuch große Bedeutung bei und erkennen Chinas positive Rolle bei der Förderung von Friedensgesprächen voll und ganz an, bemerkte Mao.

Sie lobten auch Chinas Aufruf zur Achtung der Souveränität, der territorialen Integrität und der UN-Charta und erwarteten, dass China weiterhin eine konstruktive Rolle spielen werde, sagte der Sprecher.

„Der US-Medienbericht zielt darauf ab, China zu verunglimpfen, die Theorie einer ‚China-Russland-Allianz‘ zu schaffen und Chinas neutrale Position völlig zu ignorieren, da die USA versuchen, Chinas internationales Image aus ihren eigenen strategischen Interessen heraus zu untergraben“, sagte Zhang Hong, ein Mitarbeiter wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für russische, osteuropäische und zentralasiatische Studien der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, gegenüber der Global Times am Montag.

In der Frage der Souveränität und territorialen Integrität hat China immer eine klare Position vertreten, und die US-Medien verbreiten „solchen Unsinn“, was nur zeigt, dass die US-Seite keine friedliche Lösung der Krise anstrebt, sondern die Bemühungen in der Krise untergräbt. US-Kräfte hoffen, dass der Krieg verlängert werde, damit er Russland weiter eindämmen, sanktionieren und isolieren könne, betonte Zhang.

Es war nicht das erste Mal, dass US-Medien unter dem Einfluss Washingtons Desinformationen über China im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise verbreiteten. Einige Medien wie die New York Times und CNN haben Chinas „Erwägung“, Waffen nach Russland zu schicken, hochgespielt und die Beziehungen zwischen China und Russland als „Allianz von Autokratien“ verzerrt.

Noch bevor Li zu dieser Reise aufbrach, spielten einige westliche Medien die Aussichten der Reise herunter und griffen sogar Chinas Motive an, sagte Cui Heng, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Russische Studien der East China Normal University, am Montag gegenüber der Global Times.

„Der jüngste WSJ-Bericht ist Teil der Desinformationskampagne, die selbst einige ukrainische Beamte mit freundschaftlichen Beziehungen zum Westen wie Kuleba nicht länger tolerieren können, und das zeigt, wie unbegründet und kindisch diese Behauptungen waren“, sagte Cui.

Die US-Medien lobten ebenso wie einige US-Beamte und Beobachter die Absichten Chinas, Frieden und Verhandlungen zu fördern. Im WSJ-Bericht hieß es beispielsweise, dass China versuche, die Einheit des Westens auf die Probe zu stellen, und der Bericht betonte auch die „Skepsis“ gegenüber seinen Absichten aufgrund „der engen Beziehung Pekings zu Moskau“.

„Ehrlich gesagt bin ich mit dieser Einschätzung nicht einverstanden [dass China auf der Seite Russlands steht]“, sagte Fu Cong, Botschafter der Mission Chinas bei der EU, kürzlich in einem Interview mit der britischen Zeitschrift New Statesman. China macht deutlich, dass es die territoriale Integrität aller Länder unterstützt. Wenn wir in einer Region realistischerweise einen dauerhaften Frieden anstreben wollen, müssten natürlich die legitimen Sicherheitsbedenken aller Seiten respektiert werden, sagte Fu.

„China versucht, Frieden zu ermöglichen. Wie ich bereits sagte, unterhält China gute Beziehungen sowohl zur Ukraine als auch zu Russland“, sagte der chinesische Diplomat.

Auf die Frage, warum China Russland nicht verurteilt habe, sagte Fu: „Ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt löst eine einfache Verurteilung das Problem nicht. Es könnte den Raum für Diplomatie einschränken.“

„Wenn sich alle Länder auf die Seite eines Landes stellen, wer wird dann als Vermittler für den Frieden auftreten?“ fragte er dann.

