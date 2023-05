Wie perfide die US-Regierung tatsächlich ist. Pläne für eine Invasion in China und Russland wurden entwickelt, und zwar auf der Grundlage von Lügen – Von Eric Zuesse (theduran.com)

Eric Zuesse

Die US-Regierung hat Pläne für eine Invasion in China und Russland entwickelt, und zwar auf der Grundlage von Lügen.

In beiden Fällen würde der Krieg als Konflikt mit konventionellen Waffen beginnen, und wenn – und wenn – die USA diesen Krieg verliert, würde ein nuklearer Blitzschlag gegen die Kommandozentrale (Hauptstadt) des Feindes die Streitkräfte des Feindes so schnell enthaupten, als dass dies der Fall wäre in der Lage sein, seine nuklearen Vergeltungswaffen abzufeuern.

China macht deutlich, dass es nichts von seinem Territorium abgeben wird, um den Vereinigten Staaten zu gefallen. Infolgedessen haben die Vereinigten Staaten detaillierte Kriegspläne für eine Invasion Chinas.

Russland macht deutlich, dass es den Vereinigten Staaten nicht erlauben wird, ihre Atomraketen nur 317 Meilen (fünf Minuten) vom Kreml entfernt zu platzieren. Infolgedessen haben sowohl die Vereinigten Staaten als auch ihre NATO-Verbündeten detaillierte Kriegspläne für eine Invasion Russlands.

Die US-Aggression steht hinter diesen beiden Invasionsplänen, die die beiden größten Bedrohungen eines Atomkrieges darstellen, der den gesamten Planeten zerstören würde – und nicht NUR ein ganzes Land zerstören würde, wie es die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten 1992 taten Die USA (CIA) haben den Jugoslawienkrieg angezettelt und sind dann nur auf der Grundlage von Lügen in Jugoslawien einmarschiert und haben es zerstört, und im Jahr 2001 haben sie nur auf der Grundlage von Lügen in Afghanistan einmarschiert und es zerstört, und im Jahr 2003 haben sie auf der Grundlage von Lügen in den Irak einmarschiert und es zerstört nur auf der Grundlage von Lügen, und im Jahr 2011, als sie Libyen einmarschierten und es zerstörten, nur auf der Grundlage von Lügen, und im Jahr 2012, als sie in Syrien einmarschierten und es zerstörten, nur auf der Grundlage von Lügen, und in vielen anderen Fällen, als die USA und ihre Verbündeten in andere Länder einmarschierten Länder, auch nur auf der Grundlage von Lügen.

Natürlich leugnet die Propaganda der USA und ihrer Verbündeten dies alles und täuscht ihre eigene Öffentlichkeit vor, etwas anderes zu glauben, aber all das ist Geschichte, auf die in der Online-Version dieses Artikels alles verlinkt wird, um es zu dokumentieren.



Soweit also mit den unbestreitbaren Beweisen. Also: Die Links in diesem Artikel werden den Fall hier dokumentieren, den Fall gegen die heuchlerischsten Nationen in der gesamten Weltgeschichte: die USA und ihre Verbündeten. Für die Menschen, die getäuscht wurden, wird dies ein Umdenken sein, weg von den Lügen, um endlich zur Wahrheit zu gelangen.

Die Pläne des US-Militärs, in China einzumarschieren, sind natürlich streng geheim, aber das US-Militär und seine angeheuerten Denkfabriken haben Kriegsszenarien für diese beiden Invasionen entwickelt, und wohlwollende Journalisten wurden mit ausgewählten Details zu den Ergebnissen versorgt. Zum Beispiel: Am 8. August 2022 titelte Bloomberg News: „Was wäre, wenn das DC-Kriegsspiel die enormen Kosten eines künftigen US-China-Kriegs um Taiwan prognostiziert: Eine Think-Tank-Übung mit ehemaligen Pentagon-Beamten sieht düstere Ergebnisse voraus.“ Die Taipei Times titelte am 27. April 2023 mit dem Titel „Kriegsspiele zur Bewältigung der neuesten Bedrohungen durch die Volksbefreiungsarmee“. Das sind zwei aktuelle Beispiele. Alle diese Spiele ignorieren die Tatsache, dass die US-Regierung der chinesischen Regierung dies am 27. Februar 1972 versprochen hat „Die Vereinigten Staaten erkennen an, dass alle Chinesen auf beiden Seiten der Taiwanstraße behaupten, dass es nur ein China gibt und dass Taiwan ein Teil Chinas ist.“



Die Regierung der Vereinigten Staaten stellt diese Position nicht in Frage. Sie bekräftigt ihr Interesse an einer friedlichen Lösung der Taiwan-Frage durch die Chinesen selbst. Vor diesem Hintergrund bekräftigt es das Endziel des Abzugs aller US-Streitkräfte und Militäreinrichtungen aus Taiwan. In der Zwischenzeit wird es seine Truppen und militärischen Einrichtungen auf Taiwan schrittweise reduzieren, da die Spannungen in der Region nachlassen.“



Aber stattdessen: Alle diese Kriegsspiele und alle US-Drohungen gegen China erhöhen die US-Streitkräfte und Militäreinrichtungen in Taiwan und ermutigen die US-Handlangerführer in Taiwan, – mit US-Unterstützung – ein ausreichendes Militär aufzubauen, um mit den USA zusammenzuarbeiten

Die US-Regierung hatte spätestens im Juni 2011 mit der Planung begonnen und begann dann, am 1. März 2013, mit der Umsetzung; und führte vom 20. bis 27. Februar 2014 seinen Putsch durch, um den demokratisch gewählten und neutralistischen Präsidenten der Ukraine durch ein von den USA eingesetztes, „rabiat Russland hassendes Regime“ zu ersetzen, das sofort damit begann, Demonstranten in den Regionen zu töten, die über 75 % dafür gestimmt hatten.



Der demokratisch gewählte Präsident wurde gestürzt und so begann am 20. Februar 2014 der Krieg in der Ukraine, um letztendlich (nach dem Beitritt der Ukraine zur NATO) in die Lage versetzt zu werden, seine Atomraketen nur 517 Kilometer vom Kreml entfernt an der ukrainischen Grenze zu platzieren.

Wenn die USA Taiwan erobern können, könnten US-Raketen, die Chinas Zentralkommando in Peking ausschalten sollen, in Taipeh stationiert werden, nur 1.069 Meilen von Peking entfernt.

Während der Kubakrise von 1962 war die Luftentfernung zwischen dem US-Zentralkommando in DC und Havanna, die nur 1.131 Meilen entfernt war, ausschlaggebend.

Das Ziel des Spiels besteht immer darin, das zentrale Kommando des „Feindes“ so schnell zu enthaupten, dass nicht genug Zeit bleibt, um zu erkennen, dass die Rakete unterwegs ist, und dann den Knopf des „Feindes“ zu drücken, um alles abzufeuern seine eigenen Atomwaffen als Vergeltung.

Selbstverständlich wird es auch vom Angreifer bevorzugt, zu gewinnen, ohne einen Atomkrieg durchmachen zu müssen. In diesem Zusammenhang sagte ein Kommentator am 12. Mai: „Nachdem die USA das energiereiche Russland von Europa abgekoppelt haben, wollen sie auch Chinas effiziente Produktion von Europa abkoppeln. Auf diese Weise schwächen die USA alle drei Konkurrenten (Europa, Russland und China). Es kann seine globale Hegemonie aufrechterhalten und als Parasit von der Welt leben. Die unheilige Allianz zwischen Europa und den USA wird durch die BRICS+-Staaten und die Entdollarisierung in Frage gestellt.“ Dieser Kommentator sagte voraus: „Am Ende wird die westliche Weltordnung zusammenbrechen.“

—————

Das neue Buch des investigativen Historikers Eric Zuesse, AMERICA’S EMPIRE OF EVIL: Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change, handelt davon, wie die USA nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt eroberten, um sie den Milliardären der USA und ihrer Verbündeten zu versklaven. Ihre Kartelle erbeuten den Reichtum der Welt, indem sie nicht nur ihre „Nachrichten“-Medien, sondern auch die sozialen „Wissenschaften“ kontrollieren und damit die Öffentlichkeit täuschen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related