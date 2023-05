Morton K. Brussel, i.R., University of Illinois: Replik auf Coleen Rowley’s Reaktion auf Ray McGovern’s Artikel über die Optionen, die Russland gehabt haben könnte.

Coleen schreibt:

„Ray McGovern und andere, die sich entweder zu sehr mit der Analyse konventionellerer vergangener Kriege beschäftigen, sich zu sehr auf Wunschdenken einlassen oder sich einfach nur auf den Fortschritt einer Menschheit verlassen wollen, die zu zivilisiert und klug ist, um sich selbst zu zerstören. Aber auf jeden Fall sind sie meiner Meinung nach viel zu unbekümmert, was diese beispiellose Gefahr angeht, dieses absolut SCHLECHTESTE aller möglichen Ergebnisse, viel schlimmer als jeder vorhergehende Massenmord oder Krieg, den die Welt je erlebt hat.“

Die Russen sollten also einfach das Risiko eingehen, dass ihre Nation durch die Drohungen und Aktionen der USA und ihrer Kohorte an ihren Grenzen zerstört wird. Dem könnten die verantwortlichen Führer keiner Nation zustimmen. Der Besitz russischer Atomwaffen wurde und wird zur Abschreckung genutzt. Russlands Optionen waren begrenzt und wurden ignoriert und lächerlich gemacht, während die US-Politiker genau erklärten, was sie mit Russland geschehen lassen wollten.

Das ist die Realität, die Ray McGovern versteht, und nicht, dass er irgendwelchem Wunschdenken unterliegt. Die Russen gaben reichlich Hinweise auf ihre „roten Linien“, ihren Wunsch, eine vernünftige Einigung über ihre Sicherheitsanforderungen zu erzielen. Schließlich ist vielen klar, dass die US-Poltiker durch ihre brutalen Bemühungen, die globale Hegemonie zu erreichen, gestoppt werden müssen; Russland war für sie ein Stolperstein, der beseitigt werden musste. Ist das nicht offensichtlich?

Die Welt kann und wird nicht unter den Wahnvorstellungen agieren, die David Swanson und jetzt Coleen über die gegenwärtige tatsächliche Situation verbreiten. Frieden um jeden Preis wird niemals akzeptabel sein. Vernünftige Verhandlungen sind immer notwendig, um strittige Staatsangelegenheiten zu lösen, aber zum Tanzen braucht es zwei, und im Fall von NATO/USA. das wurde spöttisch zurückgewiesen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related