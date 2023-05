Evangelikale glauben im Allgemeinen an eine Doktrin, die als „christlicher“ Zionismus bekannt ist und besagt, dass die Wiederkunft Christi untrennbar mit dem Staat Israel verbunden ist. Der Evangelikale Scofield nährte auch den Mythos, dass Russland Israel in den Letzten Tagen angreifen würde, und trug damit zur blühenden Russophobie bei. (donhank.substack.com)

https://donhank.substack.com/p/christian-zioinism

Fundamentalistische Evangelikale, die unter dem Einfluss ultrarechter politischer Aktivisten stehen, glauben und lehren im Allgemeinen, dass der Islam eine gefährliche Religion sei, die zu Terrorismus führe. Trump-Unterstützer nutzten dieses Narrativ, um die Muslime im Zaum zu halten und Stimmen zu sammeln.

Dieselben Evangelikalen glauben im Allgemeinen auch an eine Doktrin, die als „christlicher“ Zionismus bekannt ist und lehrt, dass das Zweite Kommen Christi untrennbar mit dem Staat Israel verbunden ist und dass Christen Israel unterstützen müssen, um die Rückkehr Christi auf die Erde zu beschleunigen. Der römische Katholizismus hat lange versucht, sich vom „christlichen“ Zionismus zu trennen, aber es gibt Unterströmungen im katholischen Denken, die dazu bestimmt zu sein scheinen, diese Kirche der evangelischen Denkweise näher zu bringen.

Daher ist das heutige Christentum zumindest offen für diese Doktrin, während die meisten Evangelikalen sie voll und ganz akzeptieren.

Dementsprechend ist das US-Christentum seit dem Zweiten Weltkrieg ein solider Befürworter der Kriegsmaschinerie der US-Regierung. Während der vielen Kriege, die die USA seitdem geführt haben, standen Pastoren sonntagmorgens vor ihren Gemeinden und beteten laut: „Herr, beschütze unsere Männer in Uniform.“

Dennoch haben nur sehr wenige Pastoren jemals daran gedacht, den Herrn zu bitten, die Unschuldigen vor US-Bomben und -Kugeln zu schützen.

Für die Sicherheit der Koreaner, Vietnamesen, Iraker, Libyer, Syrer usw. zu beten, wäre den meisten Kirchenbesuchern, die ihre Rolle als Verteidiger der US-Hegemonie schon lange unwissentlich akzeptiert haben, blasphemisch vorgekommen. Schließlich haben sich Christen und sogar viele der weniger Religiösen in den USA in den 50er und 60er Jahren die Mission zu Herzen genommen, „die Ausbreitung des gottlosen Kommunismus zu stoppen“. Auch wenn das Wort „gottlos“ nicht ausdrücklich erwähnt wird, wird seine Bedeutung im Allgemeinen stillschweigend verstanden. Unterbewusst sehen sich US-Christen auch als Verkörperung des alten Israel, des auserwählten Volkes. Da sie auch das moderne Israel mit dem alten Israel identifizieren, besteht ein stillschweigendes Verständnis dafür, dass Israel und die USA zwei Seiten derselben heiligen Medaille sind oder dass Israel einfach nur ein Teil der USA ist.

So verabscheuen wir es auch, es zuzugeben, dass Religion ein zentraler Beweggrund für Kriege in den USA, und die „Männer in Uniform“ – oder seit dem Anstieg des feministischen Einflusses „Männer und Frauen in Uniform“ – sie gelten als Abgesandte Gottes, um die Welt vor unamerikanischen und damit gottlosen Einflüssen zu retten – obwohl die USA fast alle dieser Kriege verloren haben, genau wie die Kirche die Kreuzzüge verlor.

Tatsächlich sind die Kirchen de facto der wirksamste Propagandaarm des Pentagons, dessen Massenvernichtungswaffen Millionen von überwiegend Zivilisten getötet haben, ein Vielfaches mehr als muslimische Terroristen, die über keine Luftwaffe verfügen.

Die Bibel-„Gelehrten“, die hinter diesen religiösen zionistischen Lehren stehen, sind sich zwar in sekundären Details uneinig, stimmen aber im Wesentlichen darin überein, dass der moderne Staat Israel die Verkörperung der in Hesekiel 37 erwähnten auferstandenen Totengebeine ist. Sie stimmen auch überein – ohne Unterstützung durch die Schrift ihnen – dass die Führer Israels bei ihren militärischen Entscheidungen von Gott geleitet werden, so wie die Führer der Israeliten einst göttliche Führung genossen, als sie in die Schlacht zogen. Die Tatsache, dass das moderne Israel bis 2006 noch nie einen Krieg verloren hatte, wurde von vielen Evangelikalen auf göttliches Eingreifen zurückgeführt – obwohl dies in Wirklichkeit den Waffen und dem Geld der USA und der Schwächung der arabischen Nachbarn Israels dank der hartnäckigen US-Außenpolitik zu verdanken war. Diese Tatsache unterdrückt Staaten, die sich weigern, Israel anzuerkennen.

Dank der bedingungslosen Unterstützung der Millionen von US-Fundamentalisten kann die US-Regierung den Israelis militärische Hilfe leisten und alle israelischen Menschenrechtsverletzungen ignorieren, die jetzt von Gruppen wie Amnesty International und Human Rights Watch immer offener diskutiert werden und untersucht werden vom IStGH .

Tatsächlich haben die USA auf der Grundlage der oben beschriebenen religiösen Argumentation seit 1948 gegen alle UN-Resolutionen, die die Verbrechen Israels verurteilen, ihr Veto eingelegt, wie hier und hier dokumentiert wird.

Wie ist es also für US-amerikanische „Christen“ möglich, Israels endlose Reihe von Menschenrechtsverletzungen zu ignorieren, wenn sie direkt gegen Gottes Gebote verstoßen – einschließlich der Ermahnung der Thora, ihren Nächsten wie sich selbst zu lieben?

Ganz einfach, indem sie sich selbstgefällig daran erinnern, dass die Ankläger „ungerettet“ oder „verloren“ sind und unmöglich das spirituelle Urteilsvermögen haben, um zu erkennen, dass jeder Schritt Israels die Umsetzung einer göttlichen Anweisung ist. US-Evangelikale sind stolz darauf, in dieses von Gott übermittelte Wissen über das moderne „Israel“ eingeweiht zu sein, das jedoch keine Grundlage in der Heiligen Schrift, Vernunft, Logik oder Tatsachen hat und die Lehren Christi mit Füßen tritt.

Und das ist nicht die Tragödie des Christentums selbst, sondern einer Interpretation der Heiligen Schrift, die überhaupt nicht mit den Lehren Christi übereinstimmt.

Doch obwohl die Evangelikalen darauf bestehen, dass der „christliche“ Zionismus auf der Heiligen Schrift basiert, werden die Texte, aus denen ihre Lehren abgeleitet werden, völlig aus dem Kontext gerissen und aus verschiedenen und unterschiedlichen, nicht zusammenhängenden Passagen ausgewählt, die über das gesamte Alte und Neue Testament verstreut sind und denen oft die zionistische Doktrin selbst widersprechen.

Hesekiels Prophezeiung über ein totes Israel, das auf wundersame Weise wie die Knochen eines längst verstorbenen Leichnams wieder auferstehen wird, sich wieder zusammenfügt und ein Gewand aus Fleisch, Sehnen und Haut annimmt, prophezeit das auferstandene Israel – dessen Mitglieder beispielsweise geführt wurden Menschen, die in die Gefangenschaft gerieten und dann befreit und in ihre Heimat zurückkehrten waren. den Geboten Gottes gehorsam (Hesekiel 37:24).

Und doch sind evangelikale Fundamentalisten die ersten, die zugeben, dass das heutige säkulare Israel den Geboten Gottes in keiner Weise gehorcht, zumindest nicht in ihren familienfreundlichen Anti-Abtreibungs- und Pro-Familien-Ansichten. Wenn wir tatsächlich das Tora-Gebot berücksichtigen, „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ (3. Mose 19:18), gibt es einfach keine Möglichkeit, Hesekiels Prophezeiung ehrlich als Bezug auf das moderne Israel zu verstehen, das im Jahr 2021 achtundsechszig Kinder abgeschlachtet hat bei einem Luftangriff allein und viele andere davor. Ich verweise den Leser auf den historischen Dokumentarfilm „Born in Gaza“, in dem ein junger Palästinenser bezeugt, dass er als Kind und seine Freunde bei einem Strandspaziergang gezielt von einem israelischen Kampfflugzeug angegriffen wurden, das herabstürzte und auf sie schoss. Sie töteten mehrere Kinder, drehten sich dann um, kamen zurück und schossen auf die Überlebenden, wodurch noch mehr von ihnen getötet wurden. Nur eine Handvoll überlebte. Das war mehr als der Kollateralschaden eines Krieges.

Es erinnert an den berüchtigten Zwischenfall mit der USS Liberty .

Hesekiel selbst wurde von den babylonischen Eroberern verbannt, daher ist es logisch anzunehmen, dass er sich in seiner Prophezeiung auf die Rückkehr von ihm und seinen Mitauswanderern nach Judäa bezog, die in den Jahren 587–6 v. Chr. stattfand. Die gläubigeren Israeliten, die damals nach Hause zurückkehrten, antworteten eher als das heutige säkulare Israel auf Hesekiels Beschreibung des ausgetrockneten Israels, das tatsächlich wiederauferstanden war, als der persische König Cyrus die judäischen Gefangenen aus Babylon bei der Eroberung geerbt hatte dieses Landes, und er befreite sie.

Warum klammern sich also so viele Evangelikale so fest an eine zionistische Doktrin, die in einem so dünnen Netz sorgfältig ausgewählter Schriften hängt?

Die Lehre wurde erstmals von Cyrus Scofield in seiner äußerst beliebten Referenzbibel populär gemacht, die voller Anmerkungen war, von denen viele Produkte seiner Fantasie waren. In seinen Anmerkungen zu Hesekiel 38 brachte er beispielsweise den populären Mythos hervor, dass Russland Israel in den Letzten Tagen angreifen würde, und trug damit erheblich zur ohnehin schon blühenden Russophobie in den USA und Europa bei.

Scofield, offenbar selbst ein Russophober, benutzte die fadenscheinigsten Ausreden, um den prophezeiten Angreifer, den Hesekiel Gog und Magog nannte, als Russland zu identifizieren. Er sagte, die Namen Meschech und Tubal, die in der Passage auftauchten, seien ein „klares Zeichen der Identifizierung“, weil sie wie Moskau und Tubolsk klangen. Das Problem ist, dass Moskau nicht genug nach Meshech und Tubal nicht genug nach Tubolsk klingt, um dies glasklar zu machen, und außerdem war Tubolsk nie eine Stadt, die wichtig genug war, um sie als Identifikator für Russland zu verwenden. Natürlich gab es im das damals auch noch nicht. Scofield hat es sich offensichtlich nur ausgedacht. Und doch erklärten lokale Fundamentalisten, als ich im Bibelgürtel aufwuchs, dass die Scofield-Bibel von Gott inspiriert sei.

Darüber hinaus schrieb Scofield, dass Gog und der Anführer Magog Orte in Russland seien.

Wie sich herausstellt, stimmt dies nicht einmal annähernd. Laut Hesekiel ist Gog ein Ort und Magog sein Anführer. Und tatsächlich weisen assyrische Gerichtsakten Gog als einen Ort in der heutigen Türkei und nicht in Russland aus.

Ein weiterer Grund, warum der einfallsreiche Scofield vermutete, dass Russland der Schuldige sei, war, dass, wie er es ausdrückte, „Russland und die Nordmächte [keine näheren Angaben] die jüngsten Verfolger des zerstreuten Israels waren.“ Vielleicht zumindest im Jahr 1909, als die Scofield-Bibel erstmals veröffentlicht wurde, aber Scofield hatte noch nie vom bevorstehenden Dritten Reich gehört. Andernfalls wäre er gezwungen gewesen, Hitler für die Rolle auszuwählen.

Dieser willkürliche Ansatz der Schriftexegese macht Scofields Schlussfolgerungen über das moderne Israel für nicht indoktrinierte Menschen umso fragwürdiger.

Die Zuordnung Russlands zur Gog- und Magog-Prophezeiung war eindeutig nur eine Erfindung, nicht anders als Scofields fantasievolle Geschichte Israels, die den Zionisten bei der UN im Jahr 1948 diente, als Israel eine Nation wurde, nachdem europäische jüdische Terroristen Palästina durch Massaker ethnisch gesäubert hatten. Dutzende Männer, Frauen und Kinder an Orten wie Deir Yassin wurden von jüdischen Terroristen umgebracht, und nachdem die USA, durchdrungen von „christlichen“ zionistischen Überlieferungen, andere Nationen unter Druck gesetzt hatten, für die Eigenstaatlichkeit einer Einheit zu stimmen. Deren Einwohner waren fast alle Europäer, die den Nahen Osten vor der zionistischen Massenflucht und der Besiedlung des Landes, in dem einst Tausende von Palästinensern lebten, noch nie gesehen hatten.

Seitdem ermordet Israel Palästinenser (https://occupiedpalestine.wordpress.com/2010/10/03/the-deathmasters-israeli-massacres-on-palestinians/), mit dem stillschweigenden Segen sseitens der USA.

Um die Gründung des Staates Israels zu verstehen, ist es zumindest notwendig, die im Dokumentarfilm Al-Nakba aufgezeichnete Geschichte zu verstehen .

