Der frühere Präsident Boliviens, Evo Morales, verurteilte am Mittwoch, dem 24. Mai, die Entscheidung der chilenischen Regierung, die peruanische De-facto-Regierung bei der Forderung nach der Übertragung der pro tempore-Präsidentschaft des Pazifischen Bündnisses zu unterstützen. Morales wies darauf hin, dass die Entscheidung besonders besorgniserregend sei, da sie zu einem Zeitpunkt getroffen worden sei, als der peruanische Kongress die Entsendung von US-Truppen zu Trainingszwecken im Land genehmigt hatte.

„Wir sind sehr besorgt über die Entscheidung des chilenischen Präsidenten, Bruder Gabriel Boric, die illegale und illegitime Regierung von Dina Boluarte für die vorübergehende Präsidentschaft der Pazifischen Allianz zu unterstützen, gerade zum dem Zetpunkt, als die US-Militärintervention in Peru genehmigt wurde.“ sagte Morales am Mittwochmorgen in einem Tweet.

„Es scheint, dass der chilenische Präsident vergessen hat, dass [der ehemalige chilenische Präsident Salvador] Allende ein Opfer des CIA-Interventionismus war. Die Präsenz der US-Streitkräfte auf peruanischem Territorium entspricht dem Interventionsplan des Südkommandos, die natürlichen Ressourcen der Region, insbesondere Lithium, Gold und Süßwasser, an sich zu reißen. „Die Genehmigung des Einmarsches dieser Truppen ist ein Angriff gegen den Frieden in Lateinamerika“, fügte Morales hinzu.

Morales‘ Erklärung kam zwei Tage, nachdem die stellvertretende Außenministerin Chiles, Gloria de la Fuente, im Namen der Boric-Regierung erklärt hatte, dass Peru die vorübergehende Präsidentschaft des regionalen Handelsblocks übernehmen sollte.

„Unsere Regierung hat durch ihr Außenministerium unsere Position gegenüber der Pazifikallianz sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Wir glauben, dass die pro tempore-Präsidentschaft tatsächlich Peru zusteht. Wir setzen uns dafür ein, dass es zwischen unseren Ländern eine Einigung gibt, die es tatsächlich ermöglicht, dieses [Problem] bestmöglich zu lösen“, sagte De la Fuente nach einem Treffen am 22. Mai in Lima mit dem peruanischen Vizeminister Auswärtige Angelegenheiten, Ignacio Higueras.

Derzeit liegt die rotierende Präsidentschaft der Pazifischen Allianz – einer Einheit, die Chile, Kolumbien, Mexiko und Peru vereint – in den Händen von Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Der Transfer nach Peru war für Januar geplant. Präsident AMLO lehnte jedoch die Übergabe an Boluarte ab und bestand darauf, dass „sie für Mexiko nicht rechtlich und legitim die Präsidentin von Peru ist“.

Seit dem gesetzgeberischen Putsch gegen den ehemaligen progressiven Präsidenten Perus, Pedro Castillo, und seiner rechtswidrigen Verhaftung im Dezember 2022 hat Präsident AMLO die Boluarte-Regierung mehrfach ausdrücklich dafür verurteilt, dass sie Castillos politische Rechte sowie die Menschenrechte von Hunderttausenden verletzt von Peruanern, die auf die Straße gingen und den Rücktritt der preuanischen Regierung forderten. Er forderte Boluarte auf, „von der Präsidentschaft zurückzutreten, weil sie diese Position an sich reißt, und Pedro Castillo aus dem Gefängnis zu holen.“

Am Montag, den 22. Mai, erklärte der peruanische Kongress, wo die rechten Parteien die Mehrheit haben, Präsident AMLO zur „Persona non grata“ und verbot ihm, das Land zu betreten. AMLOs öffentliche Äußerungen, in denen er Boluarte kritisiert und Castillo unterstützt, seine Entscheidung, Castillos Familie in Mexiko Asyl zu gewähren, und seine Weigerung, die Blockpräsidentschaft an Peru zu übergeben, sind einige der Gründe, die zu der Benennung geführt haben.

Im Januar und Februar erklärte der peruanische Kongress außerdem Morales und den kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro zu „persona non grata“ und verbot ihnen die Einreise nach Peru, weil sie den Putsch gegen Castillo und die brutale Unterdrückung der Demonstranten in Peru ablehnten.

In den vergangenen Monaten hat die Boluarte-Regierung außerdem den endgültigen Abzug der peruanischen Botschafter aus Honduras , Mexiko und Kolumbien angekündigt und behauptet, die Äußerungen ihrer Staatsoberhäupter stellten eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Perus dar. Peru unterhält über den Geschäftsträger bilaterale Beziehungen zu den Ländern.

Der am vergangenen Freitag vom peruanischen Kongress angenommene Beschluss, den US-Streitkräften vom 1. Juni bis 31. Dezember dieses Jahres die Einreise in das Land zu genehmigen, „für Kooperations- und Ausbildungsaufgaben für das Militär und die Polizei Perus“, wurde von verschiedenen sozialen und indigenen Organisationen Perus verurteilt. Viele hielten dies für ein „Manöver“ des US-Imperiums, Boluartes De-facto-Regime zu konsolidieren und dadurch die Kontrolle über die großen Kupfer- und Lithiumreserven des Landes zu übernehmen.

Es ist erwähnenswert, dass die Boluarte-Regierung im April ihre Pläne zur Privatisierung des Lithiumabbaus in Peru bekannt gab, was im Gegensatz zu Castillos Vorschlag steht, ihn zu verstaatlichen. Energie- und Bergbauminister Óscar Vera kündigte an, dass die Regierung einer kanadischen Bergbautochtergesellschaft bald Genehmigungen für die Lithiumexploration in der südlichen Region Puno nahe der Grenze zu Bolivien erteilen werde. Er berichtete auch, dass die Behörden daran arbeiteten, die Genehmigungszeit für Kupferbergbauprojekte von etwa zwei Jahren auf etwa sechs Monate zu verkürzen.

