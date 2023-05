1. Russland legte Bedingungen für ein Friedensabkommen fest

Der Ukraine-Konflikt könnte beigelegt werden, wenn Kiew sich wieder zu seinem neutralen Status bekennen, „neue territoriale Realitäten“ anerkennen und Russisch zur Staatssprache erklären würde, sagte der stellvertretende russische Außenminister Michail Galuzin in einem am 28. Mai veröffentlichten Interview. Das zeigt es ist überzeugt, dass eine Friedenslösung nur möglich sein wird, wenn die ukrainischen Streitkräfte ihre Aggression gegen Russland einstellen und westliche Waffenlieferungen nach Kiew vollständig eingestellt werden.

Galuzin fügte hinzu, dass Kiew, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen, zu einem blockfreien Status zurückkehren und den Beitritt zur NATO verweigern und die „neuen territorialen Realitäten“ anerkennen müsse, die entstanden seien, nachdem die Menschen in der Ukraine in den Jahren 2014 und 2022 ihr Recht auf Selbstbestimmung ausgeübt hätten.

Der Diplomat bezog sich auf die Krim und vier ehemalige ukrainische Regionen, die 2014 und 2022 in öffentlichen Referenden mit überwältigender Mehrheit für einen Anschluss Russlands gestimmt hatten.

Der stellvertretende Außenminister wies darauf hin, dass ein weiteres entscheidendes Element jeder Friedensregelung die Verpflichtung Kiews sei, die Rechte der russischsprachigen Bevölkerung des Landes und anderer ethnischer Minderheiten zu respektieren. „Russisch sollte auf gesetzgeberischer Ebene als Staatssprache festgelegt werden. „Es muss sichergestellt werden, dass die grundlegenden Menschenrechte, einschließlich der Glaubensfreiheit, in der Ukraine gewahrt bleiben“, betonte er.

Am 28. Mai wies Michail Podoliak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj, die Bedingungen Moskaus zurück und veröffentlichte Kiews eigenen Forderungskatalog. Dazu gehören der sofortige Abzug aller russischen Truppen aus dem Territorium, das Kiew für sich beansprucht, die Schaffung einer „Pufferzone“ auf russischem Territorium sowie der freiwillige Verzicht auf in anderen Ländern beschlagnahmte russische Vermögenswerte zugunsten der Ukraine.

Anfang dieser Woche sagte Kreml-Pressesprecher Dmitri Peskow, Moskau wolle zwar nicht, dass der Ukraine-Konflikt eingefroren werde, es gebe aber noch keine Voraussetzungen für eine Friedenslösung, und wies darauf hin, dass Kiew jegliche Gespräche mit der derzeitigen russischen Führung verboten habe.

2. Russland erwartet, dass seine Sanktionen gegen Kiew folgen werden

Die „Puppenspieler“ der Ukraine in London und Washington beginnen, sich Sorgen um die mentale Stabilität der Spitzenbeamten in Kiew zu machen, und Russland hofft, dass Sanktionen gegen die ukrainische Führung nach den Drohungen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin folgen werden, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow in einem Interview, veröffentlicht am 27. Mai.

„Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Puppenspieler in Washington und London beginnen, sich Gedanken darüber zu machen, wie psychisch stabil diese Menschen sind“, sagte der Minister. „Ich hoffe, dass es Sanktionen gegen diese sogenannten Beamten geben wird.“ Alles Aussagen, dass es notwendig sei, alle Russen zu töten, wo auch immer sie sind – das sagten sowohl [Chefberater des ukrainischen Präsidialamts Michail] Podolyak als auch [Sekretär des Nationalen Verteidigungs- und Sicherheitsrates Alexey] Danilov – und nun auch persönliche [Drohungen] gegen einen Führer eines souveränen Staates, der Russischen Föderation, ist das Schlimmste was geschehen kann.

Lawrow erklärte auch, dass die Ukraine ein Terrorstaat sei und dass sich seine Behörden „in diese Qualität hineintreiben“.

Zu den Drohungen gegen die russische Führung betonte Lawrow, dass ein Wort gefallen sei und der Westen die Verantwortung für diese Worte tragen müsse.

3. Rogow: Kiew plant eine neue Provokation im Kernkraftwerk Saporoschje (ZNPP)

Die Ukraine plant eine Provokation im Kernkraftwerk Saporoschje (ZNPP), um Russland die Schuld in die Schuhe zu schieben und die Mission der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) abzubrechen, sagte Wladimir Rogow, Anführer der Bewegung „Wir sind zusammen mit Russland“, im Mai gegenüber TASS 26. „Die Ukraine kündigt diesen Angriff an, um uns zu beschuldigen – und das ist offensichtlich, so dass IAEA-Inspektoren nicht mehr [am Bahnhof] anwesend sind“, kommentierte er die Behauptung der Hauptgeheimdienstdirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums Russland plante eine Provokation bezüglich der Atomanlage.

Er wies darauf hin, dass die Spannungen rund um das Kernkraftwerk Saporoschje in letzter Zeit zugenommen hätten. „Außerdem wurde die Rotation der IAEA-Experten [am ZNPP] erneut verschoben. Wassiljewka steht ständig unter Beschuss: Sie setzen Artillerie, HIMARS [Mehrfachraketenwerfer] usw. ein. Außerdem gibt es einen versuchten Terroranschlag.“ „Ich habe einen Journalisten der föderalen Massenmedien in Enerhodar eingeladen, um zu zeigen, dass die Situation in der Stadt zu schlecht ist, um sie zu besuchen“, sagte Rogov.

Kiew mache auf dieses Thema aufmerksam, was bedeute, dass es „wirklich etwas plant“, sagte er. „Wenn man bedenkt, dass sie sowohl Grom-2 als auch Storm Shadow und andere Waffen haben, die sie verwenden können, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie bereits ein Szenario haben, wenn sie das ankündigen“, fügte er hinzu.

Renat Karchaa, ein Berater des Generaldirektors des russischen Kernenergietechnikunternehmens Rosenergoatom, sagte gegenüber TASS am Freitag zuvor, dass die Ukraine die Rotation der Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) im Kernkraftwerk Saporoschje (ZNPP) erneut zum Scheitern verurteilt habe. Nach seinen Worten steht noch kein neuer Termin fest. Das neunte Team von IAEA-Experten sollte am 25. Mai im Kernkraftwerk eintreffen. Laut Karchaa hat Kiew erneut das mangelnde Interesse an der Gewährleistung der nuklearen Sicherheit gezeigt, da die ukrainischen Behörden „zwielichtige Spiele betreiben, die nichts mit Atomkraft zu tun haben“.

Trotz aller massiven militärischen Provokationen Kiews und des Artilleriebeschusses des Kernkraftwerks hat der Generaldirektor der IAEA, Rafael Grossi, seit Februar 2022 keine kritischen Bemerkungen zur anhaltenden nuklearen Erpressung der Ukraine im Zusammenhang mit Kernkraftwerken gemacht, die nach internationalem Recht verboten ist.

