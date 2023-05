Tarak Kauff, NYC Veterans For Peace, Ireland Veterans For Peace, USA // Replik auf die Debatte von Oliver Boyd-Barrett, ob Russland überhaupt andere Optionen hatte, als militärisch anzugreifen. (peaceandplanetnews.org)

https://peaceandplanetnews.org

Der Autor Oliver Boyd-Barrett macht einige starke Punkte geltend, einer davon ist dieser: „Anstatt ein Misserfolg zu sein, wie westliche Kommentatoren so sentimental annehmen, war dies tatsächlich ein Erfolg, und zwar nicht nur deshalb, weil es die ukrainische Armee von ihrem hohen Bereitschaftszustand entlang der Grenzen ablenkte.“ mit den Volksrepubliken des Donbass, sondern weil es tatsächlich innerhalb eines Monats zu Verhandlungen kam, Verhandlungen, die wahrscheinlich produktiv gewesen wären, wenn nicht der Brite Boris Johnson eingegriffen und diese niedergemacht hätte, als Angriffshund für Washington und dieNAT0.“

Aber seine Schlussfolgerungen bezüglich der ganzseitigen Anzeige der NY Times sind (strategisch) falsch und ich bin froh, dass er nicht an der Entstehung beteiligt war. Die Anzeige war ausgezeichnet, intelligent und wahrheitsgetreu gestaltet, so dass ein erheblich konditioniertes und rechthaberisches Publikum eine andere Seite sehen konnte, eine viel differenziertere und fortschrittlichere Seite, die für ein Ende des Krieges und ein Ende der US-Unterstützung für dessen Fortsetzung plädierte.

Krieg ist zweifellos ein schreckliches Phänomen und in diesem Fall eines, das zum Schrecklichsten führen kann, nämlich zum Aussterben eines Großteils, wenn nicht sogar des gesamten Lebens auf der Erde. In einer vernünftigen Welt müssen Krieg und Kriegsführung, sogar ein Verteidigungskrieg, um fast jeden Preis vermieden werden. Aber wenn dieser Preis, wie im Fall Russlands, klar und richtig, als die Zerstörung oder Zersplitterung eines vielgeliebten Mutterlandes wahrgenommen wurde, eines Landes, für dessen Verteidigung etwa 27 Millionen Menschen gestorben sind, eines, das das Ziel des USA seit über einem Jahrhundert, nun, das ist eine sehr schwierige Entscheidung.

Es war offensichtlich, dass Russland versuchte, die Entscheidung zum Krieg abzuwenden, und wenn sein Volk und seine Führung heilige Wesen gewesen wären, hätte es möglicherweise die Alternative gewählt, sein geliebtes Land ruiniert zu sehen, anstatt andere zu töten. Aber sie sind keine Heiligen und sind nicht von Gewaltlosigkeit (trotz Tolstoi und anderen) oder gewaltfreien Strategien durchdrungen. (Wie viele Menschen oder Länder gibt es?) Das ist die Realität, und Russland hatte es mit Elementen in der realen Welt zu tun – einer äußerst feindseligen und gefährlichen Welt, angeführt von der Kriegsmaschinerie der USA und der Nato zusammen mit ihren Stellvertretern, der gut ausgebildeten und bewaffneten ukrainischen Armee, Elementen Sie haben einen langen Hass auf alles Russische und eine Verehrung für Nazi-Helden .

Um auf das obige Zitat zurückzukommen: Dieser Krieg hätte bereits beendet sein können, der Grund dafür waren die USA/Nato und das Vereinigte Königreich. Also ja, aus einer idealistischen Position heraus verurteilen wir notwendigerweise die Kriegsführung, aber ein Verteidigungskrieg ist in diesem Fall viel schwerer absolut zu verurteilen – es sei denn, man möchte die philosophisch bequeme Position einnehmen, ein absolutistischer Pazifist zu sein, ohne jegliche Ausnahmen.

Ich kann eine absolutistische Position respektieren, die den Krieg bedingungslos verurteilt. Es ist eine höchst moralische und ethische Position, aber ihr Scheitern (manche würden sagen, ihre Stärke) liegt darin, dass sie von einer Arroganz und einem Stolz geprägt ist, die vernachlässigen, dass es für manche Menschen tatsächlich einige Dinge geben könnte die schlimmer sind als Krieg. Als Beispiele können wir uns die schreckliche, aber heroische Entscheidung der Vietnamesen ansehen, ihr Land zu verteidigen, das Ziel der kubanischen Revolutionäre, ihr Land aus der erbärmlichen Knechtschaft zu befreien, und es gibt noch andere.

Ja. Wir verstehen alle Argumente und es sind gute Argumente und solche, die vorgebracht werden müssen, dass es auch andere Wege gibt, aber wenn jemandes Lieben (oder sein Land) bedroht werden, sollten wir nicht erwarten oder fordern, dass jeder ein gewaltloser Heiliger ist.

Zurück zu dem gut begründeten Artikel über die Optionen Russlands: In einer perfekten Welt gab es sicherlich andere Optionen, aber wir leben nicht in dieser Welt, falls es jemals eine gab. Etwas zu verstehen und nicht zu verurteilen oder zu beurteilen, bedeutet nicht unbedingt Zustimmung.

Ich schließe mit einem weiteren Zitat aus Oliver Boyd-Barretts Artikel: „ Putin hätte sich unter Achtung des Völkerrechts (was auch immer das wirklich sein mag – ich bin nicht sicher, aber siehe weiter unten) entscheiden können, sein Land der Gnade auszusetzen.“ Mit der westlichen kapitalistischen und militaristischen Aggression und der Hoffnung, dass der Incubus bei der Zerschlagung der Russischen Föderation sanft vorgehen würde. Ist das die Richtung, die Sie und ich bevorzugt hätten?“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related