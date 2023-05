Russische Optionen – Von Coleen Rowley (coleenrowley.com)

Als einer der Unterzeichnerinnen der NYT-Anzeige (und außerdem als jemand, der mehr oder weniger internationales Recht studiert hat, was Richard Falks Lehrbüchern zum internationalen Recht zu verdanken ist und der den Sommer 1979 auch damit verbracht hat, Vorlesungen am Internationalen Gerichtshof in Den Haag zu hören) ist das ausgezeichnet, sehr gut gesagt/erklärt, sowohl von Oliver Boyd-Barrett als auch von Tarak! Wie auch ich zuvor versucht habe zu vermitteln – nicht annähernd so gut wie Tarak oder Boyd – sind diese furchtbar heiklen Entscheidungen, ob man versucht, sich zu wehren, um sich selbst und/oder andere zu verteidigen, wenn man angegriffen wird, mit extremen Schwierigkeiten, wenn nicht gar der Unmöglichkeit verbunden vorteilhafteste Entscheidung.

Ich halte meine Analogie einer körperlich schwächeren Frau, die sexuell angegriffen wird, für sehr treffend. Ein Vergewaltigungsopfer muss sich schnell entscheiden, ob es versucht, seinen Angreifer zu bekämpfen, um zumindest zu entkommen, oder eine pazifistische Strategie wählt, in der Hoffnung, dass sein Angreifer irgendwie netter wird und sie überleben lässt. Es gibt keine guten Optionen für ein schwächeres Vergewaltigungsopfer, das oft unabhängig von seiner Entscheidung getötet wird, sei es durch einen Flucht-/Widerstandsversuch oder nach Unterwerfung. Ich habe eine Reihe dieser Schulungen zu Vergewaltigungssituationen absolviert (wobei man sich normalerweise darüber einig ist, dass das Opfer selbst am besten in der Lage ist, diese schwierige Einschätzung vorzunehmen) und auch all diese Schulungserfahrungen zum Einsatz tödlicher Gewalt durch die Polizei (nur gerechtfertigt, wenn begrenzt). zur tatsächlichen Verteidigung der eigenen Person oder anderer unschuldiger Opfer), Das Einzige, was völlig klar ist, ist, dass es keine guten Optionen, keine Kristallkugeln und keine allgemeingültigen, perfekten Antworten gibt. Um die Lage „richtig“ einzuschätzen, muss man das Risiko einer Wahl zwischen einer risikoreichen Mischung aus Schlimmem, Schlimmerem und völlig Schrecklichem berechnen (ohne die künftigen Konsequenzen zu kennen).

Ray McGovern et al. irren, dass Russland keine andere Wahl hatte. Aber er, wir Unterzeichner der Eisenhower-Anzeige, Oliver, Tarak und viele andere auf dieser Liste hatten und haben Recht, wenn sie versuchten, die US-NATO-Propaganda zu widerlegen, die Russland fälschlicherweise beschuldigte und dämonisierte, die Kriegsdynamik aufrechtzuerhalten, obwohl die USA in erster Linie dafür verantwortlich waren und sind für die Umsetzung seines seit langem geplanten alten Brezinski-Schachzugs, Russland zu ködern/zu provozieren.

Die Hauptverantwortung, der Großteil der Schuld – die keineswegs dasselbe ist wie die Optionen, die man vermeiden kann – liegt bei den USA und der NATO. Die auf Hassangst basierende Kriegspropaganda hat bei Liberalen, einschließlich der „Friedensgemeinschaft“, beginnend mit den Russiagate-Hoaxes so großen Einfluss gewonnen, dass es für linksgerichtete Führer mittlerweile praktisch obligatorisch erscheint, weiterhin etwas „Russland-Bashing“ oder Ähnliches hinzuzufügen zumindest etwas „fair und ausgewogen“ in jede Aussage oder Rede einbinden, die sie veröffentlichen oder mit der sie Anklang finden möchten.

Ich weiß nicht, ob uns die NYT zum Beispiel überhaupt erlaubt hätte, die Anzeige zu veröffentlichen, TROTZ der 150.000 US-Dollar (Schätzung von Alice Slater), die sie einstrich. Experten für pragmatische Einflussnahme werden auch auf die Notwendigkeit hinweisen, „fair und ausgewogen“ zu wirken, wenn man versucht, ein breiteres Publikum zu erreichen, was besonders schwierig ist, wenn es um die große Gruppe effektiv propagierter Leser geht, die sie dazu bringen, bei der Einführung von Fakten und Ideen über den ersten Satz hinaus weiterzumachen die ihre frühere massive Gehirnwäsche von oben in Frage stellen.

Das Völkerrecht ist noch stärker als das innerstaatliche Recht auf die GEGENSEITIGKEIT des Gesetzes als Haupt- oder einzigen Durchsetzungsmechanismus angewiesen. Richter Brandeis hat vor langer Zeit erklärt, wie staatliches Fehlverhalten zu Missachtung des Gesetzes führt und dass es immer zu Chaos führen wird, wenn es keine Rechenschaftspflicht gibt. Auf diese Weise haben die USA den Teil der internationalen Institutionen und des Rechts, der zuvor existierte, bereits nahezu zerstört, indem sie behaupteten, darüber zu stehen.

Alle Arten von schändlicher Bestechung, Erpressung und anderen Formen von Nötigung haben es den USA ermöglicht, die Kontrolle über Teile der Vereinten Nationen, über internationale Inspektoren für chemische und andere Waffen sowie über den Internationalen Strafgerichtshof zu erlangen (obwohl die USA nicht einmal Mitglied sind). Es kann auf lange Sicht nicht funktionieren, zu sagen, dass das Völkerrecht für alle anderen gilt, während die USA foltern und alle Arten von Kriegsverbrechen begehen können, indem sie „

Angesichts der Tatsache, dass nur noch wenig internationales Recht oder internationale institutionelle Gerechtigkeit übrig bleibt, um über die primäre oder verhältnismäßige Verantwortung für das höchste Verbrechen der Auslösung von Angriffskriegen zu entscheiden, ist das Schlimmste, dass solche Feststellungen durch die fortwährende Verschärfung dieses Weltkriegs zwischen Atomwaffen hinfällig werden. Mächte, die uns jetzt auf den direkten Weg zum nuklearen Holocaust bringen.

Ray McGovern und andere, die sich entweder zu sehr mit der Analyse konventionellerer vergangener Kriege beschäftigen, sich zu sehr auf Wunschdenken einlassen oder sich einfach nur auf den Fortschritt einer Menschheit verlassen wollen, die zu zivilisiert und klug ist, um sich selbst zu zerstören, aber auf jeden Fall sind sie meiner Meinung nach viel zu unbekümmert, was diese beispiellose Gefahr angeht, dieses absolut SCHLECHTESTE aller möglichen Ergebnisse, viel schlimmer als jeder vorhergehende Massenmord oder Krieg, den die Welt je erlebt hat.

