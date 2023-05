Russische Optionen – Gab es ausser der militärischen Sonderoperation vom 24.2.2022 wirklich noch andere Optionen zur Erreichung russischer Ziele? Von Oliver Boyd-Barrett, Ph.D (oliverboydbarrett.substack.com)

https://oliverboydbarrett.substack.com/p/russian-options

In einer kürzlich von Ray McGovern in seinem, wie ich glaube, jüngsten Blog angeregten Diskussion über die Frage, ob Putin außer seiner militärischen Sonderoperation vom 24.02.2022 noch andere Optionen zur Erreichung seiner Ziele hatte, wirft McGovern die Frage auf: Nun ja, wenn er Optionen hatte, was genau waren sie?

Ich hatte dieses Thema ebenfalls angesprochen und die jüngste Anzeige mehrerer ehemaliger nationaler Sicherheitsberater in der New York Times kommentiert. Ich hätte vielleicht meine Erleichterung darüber zum Ausdruck bringen sollen, dass einige der besten Köpfe und Referenzen des Landes so starke und kluge Ratschläge erhalten haben, die die authentischen nationalen Sicherheitsinteressen Russlands anerkennen und sich für zügige Verhandlungen einsetzen.

Dennoch denke ich weiterhin, dass das unermüdliche Festhalten der Autoren an der rituellen Verurteilung von Putins SMO auf mindestens zwei wichtigen Ebenen beunruhigend ist. Zunächst einmal beginnt das Gespräch mit der irreführenden, ungeprüften Annahme, dass Putin tatsächlich andere Optionen hatte, auch wenn in ihrer Aussage anerkannt wurde, dass die SMO in gewissem Maße provoziert wurde.

Die Sache ist, dass es fast immer „andere Optionen“ gibt. Putin hätte sich in Rücksicht auf das Völkerrecht (was auch immer das wirklich sein mag – ich bin nicht sicher, aber siehe weiter unten) entscheiden können, sein Land der Gnade westlicher kapitalistischer und militaristischer Aggression auszusetzen und zu hoffen, dass der Incubus sanft vorgehen würde wie genau man die Russische Föderation zerschlagen hätte. Ist das die Richtung, die Sie und ich bevorzugt hätten?

Es kommt nicht so sehr darauf an, ob es andere Optionen gibt, sondern darum, wie und wann man entscheidet, ob eine dieser Optionen „so gut ist wie“ die Maßnahmen, zu denen man derzeit geneigt ist, oder nicht. Das ist eine Frage der Berechnung, ja, und des Urteilsvermögens, ja, tatsächlich eine quälend herausfordernde Mischung aus Objektivem und Subjektivem, Empirischem und Philosophischem.

Die kollektive Führung Russlands (denn ich teile nicht die dumme Ansicht, dass Russland eine Diktatur ist) musste diesen Aufruf äußern und hoffentlich ihre Vision dessen, was das Beste für ihre Nation ist, in den Vordergrund stellen, aber auch mit respektvoller Rücksichtnahme auf ihre Gegner. und mit Sorge um das Wohl der Welt.

Ein Ergebnis dieser Berechnung war eine sehr begrenzte Operation (die SMO), deren bescheidene Größe dem Westen sofort hätte klarmachen müssen, dass es sich NICHT um eine umfassende Invasion einer Nation handelte – die eine Streitmacht von einer Million oder mehr Mann erfordert hätte – Allerdings geschah dies mit dem Ziel, die Ukraine zu einem klugen Kompromiss in Bezug auf einige der größten Anliegen Russlands zu drängen.

Dies war alles andere als ein Misserfolg, wie westliche Kommentatoren so sentimental annehmen, sondern tatsächlich ein Erfolg, nicht nur, weil es die ukrainische Armee von ihrem hohen Bereitschaftszustand entlang der Grenzen zu den Volksrepubliken des Donbass ablenkte, sondern weil es so dass man tatsächlich Verhandlungen innerhalb eines Monats zustande bringen konnte, Verhandlungen, die wahrscheinlich produktiv gewesen wären, wenn nicht der britische Premierminister Boris interveniert und ihn zum Scheitern verurteilt hätte, der für Washington und NAT0 den Angriffshund spielt.

Eine weitere Sorge, die ich hinsichtlich der „Friedenswerbung“, wie ich sie nennen werde, der New York Times habe, ist, dass ihre anfängliche Annahme über die Frage hinausgeht, ob Putin Optionen hatte, bis hin zum bedingungslosen Kniefall vor den Prinzipien dessen, was sie als ein System des Völkerrechts ansieht. Man kam zu dem Schluss, dass Russland gegen das Gesetz verstoßen hatte (was dazu führte, dass der IStGH innerhalb von nur fünf Tagen beschloss, gegen Russland, ganz im Sinne Russlands, wegen Kriegsverbrechen zu ermitteln). Hinter diesem gütigen Vertrauen in das Gesetz steckte die ebenso gütige Annahme, dass dieses Gesetz weitreichend und robust genug sei, um allen Parteien in Konflikten dieser Art das nötige Vertrauen zu geben, dass ihre Beschwerden sinnvoll anerkannt und angegangen würden.

Ich bin kein Anwalt. Ich weiß sehr wenig über internationales Recht. Ich komme also aus einer ziemlich schwierigen Perspektive. Meine ungeklärte Einschätzung ist, dass Russland nicht so vorgegangen wäre, wenn es ein ausreichend robustes System des Völkerrechts gegeben hätte. In der Tat, dass es niemals in die Nähe eines solchen Punktes hätte gelangen müssen.

Dass China vor ein paar Monaten Kriterien identifiziert hat, die bei den Verhandlungen über den Ukraine-Konflikt hilfreich sein könnten, legt nahe, dass ich Recht habe. Zumindest erkennt es an, dass wir offenbar über ein System des Völkerrechts verfügen, das auf der UN-Charta beruht, die wahrscheinlich den größten Respekt der meisten Nationen der Welt genießt, und über ein anderes, das auf etwas beruht, das die USA heraufbeschworen haben. Ihre aus dem Nichts entstandene „regelbasierte Ordnung“, für die es keine Verfassung gibt, die nie international vereinbart wurde und die verdächtig aussieht, als ob sie das bedeuten soll, was Washington braucht, um sie zu bedeuten. Was Washington damit zu meinen scheint, ist in den meisten Fällen sehr gut mit neoliberalen Grundsätzen und dem demokratiefreundlichen, humanitären Regimewechsel-Imperialismus vereinbar.

Innerhalb der BRICS-Staaten wird immer deutlicher, dass auch die UN-Charta und die UN selbst einer Überarbeitung und Anpassung bedürfen, um dem Weg von einer unipolaren zu einer multipolaren Weltordnung besser gerecht zu werden. Die russische Führung hat so gehandelt, weil ihre realistische Einschätzung der Situation darin bestand, dass Russland in keinem dieser alternativen „Systeme“ des Völkerrechts über einen Ersatzschutz verfügt, und zwar aufgrund der vernachlässigbaren Wahrscheinlichkeit, dass dies der Fall ist. Die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands würden stets ausreichend respektiert werden, und selbst wenn sie respektiert würden, hätte Russland im Falle einer Verletzung seiner Interessen echte Rückgriffsmöglichkeiten. Es gab kein Gericht, das den USA sagen konnte: „Stopp, genug ist genug“ und vernünftigerweise erwarten konnte, dass die USA damit aufhörten.

Russland und die Welt verstehen nach dreißig Jahren unipolarer „Führung“ der USA sehr wohl, dass die USA das letzte mögliche Land sind, dem man vertrauen kann, wenn es ein sinnvolles Abkommen, eine Partnerschaft oder eine Verständigung eingeht. Die USA lügen und führen immer wieder in die Irre. Meine Enttäuschung über die Werbung der New York Times besteht darin, dass ihre Autoren nur die Argumentationslinie wählen, die im Endeffekt Washingtons regelbasierter Ordnung den Vorrang einräumt und die Chancen auf ein akzeptables Ergebnis von Washingtons gnädiger Gnade abhängig macht.

Worauf meine Antwort und, was noch wichtiger ist, die Antworten Russlands, Chinas, der BRICS-Staaten und der meisten Länder des globalen Südens im Grunde lautet: Auf keinen Fall! Wir haben dieses Kriechen satt. Gehen wir dem Problem auf den Grund!

Die jüngsten ukrainischen Versuche (denn es handelt sich eindeutig nicht um eine russische Aufstandsbewegung) in Russland zu „einmarschieren“, sind unglücklich und für einige tödlich. Diese ukrainischen Nadelstichangriffe werfen Menschenleben weg, um Kiew für einen Moment in seiner eigenen Meinung, wenn nicht in der von irgendjemand anderem, gut dastehen zu lassen, und zwar lange genug, damit die Menschen den Verlust Bachmuts durch die Ukraine ignorieren oder vergessen können. Ja, in einigen Dörfern am Rande der Stadt kommt es zu Kämpfen, aber die Stadt selbst wurde zweifellos von Russland eingenommen.

Bachmut zu „erobern“ war nie das Hauptziel Russlands (vielleicht war es Wagners, nicht Russlands), und das Hauptziel wurde von General Surowikin klar zum Ausdruck gebracht, als er vor fast einem Jahr das Kommando über die Streitkräfte im Donbass übernahm, selbst als er mit unglaublicher Weisheit die schmerzhafte Entscheidung traf, die russischen Streitkräfte in Cherson westlich des Dnjepr abzuziehen. Man wollte die Ukraine in einem Zermürbungskrieg zermürben.

Er war erfolgreich. Nach Angaben der nicht allzu zuverlässigen Quelle Prigozhin belief sich der Verlust von Menschenleben in Bakhmut auf die Ukraine bezogen auf etwa 45.000 und der Verlust von Wagner-Truppen auf 15.000. Prigozhin behauptet auch, dass von den 15.000 Wagner-Verlusten 5.000 reguläre Soldaten und 10.000 Wehrpflichtige von aus den Gefängnis Entlassenden waren. Er sagt, dass im Verlauf des Kampfes um Bachmut etwa 50.000 Wagner-Truppen im Einsatz waren (also unter Berücksichtigung von Rotationen). Die Einnahme Bachmuts stellt sicherlich eine Belastung für Russland dar (so wie die Stadt Cherson letztes Jahr, wie sich herausstellte, für die Ukraine eine Belastung darstellte), aber sie bringt einige strategische Vorteile mit sich, die Cherson nicht hatte. Es liegt an einem wichtigen Straßen- und Schienenverkehrsknotenpunkt, den Russland bald einsetzen kann, um seinen eigenen Bedarf auf dem Schlachtfeld zu decken. Es war möglicherweise die am stärksten befestigte ukrainische Stellung an der Frontlinie, und ihr Verlust an die Ukraine wird Russlands Vordringen nach Sewersk, Slawjansk und Kramatorsk erleichtern. Und es verschafft russischen Truppen Zugang zu höher gelegenen Gebieten, die ihnen eine bessere Artilleriereichweite gegen ukrainische Stellungen ermöglichen könnten.

Teilnehmer der jüngsten ukrainischen „Invasionen“ in Belgorod, von denen viele inzwischen tot oder gefangen genommen wurden, entschieden sich unnötigerweise für den Einsatz von US-Fahrzeugen und widersprachen damit der Zusage der Ukraine, auf russischem Boden keine US-Militärhilfe einzusetzen.

Dieses Prinzip wurde eindeutig über den Haufen geworfen, und Washington scheint es sicherlich egal zu sein (warum sollte man vom Great Pipeline Slayer etwas anderes erwarten?). Wir können also davon ausgehen, dass F16 in der Ukraine eintreffen werden, sei es, dass sie von ukrainischen Piloten nach nur viermonatiger Ausbildung nach Biden gesteuert werden (es wäre schön, ihn in angemessener Kleidung für diesen Anlass mit Schutzweste und Schutzbrille zu sehen) oder, was wahrscheinlicher ist, von allen erfahrenen NATO-Piloten, die man nebenbei finden kann). Und wir können davon ausgehen, dass diese F16 (hauptsächlich) gegen Ziele auf der Krim und tief im Inneren Russlands eingesetzt werden, wobei wir kurz innehalten, um festzustellen, dass sich diese ziemlich alten Flugzeuge als unwürdiger Gegner gegen Russlands fortschrittliche Luftverteidigung und Kampfflugzeuge erweisen könnten. Aus diesem Grund haben die USA die F35 entwickelt, ein Flugzeug, das wiederum eine schändliche Geschichte hat.

Wenn die F16 eintreffen, wird Zelenskiy vielleicht mit dem GUCO voranschreiten! (Große ukrainische Gegenoffensive)? Vielleicht gibt es noch andere Wunderwaffen, auf die er vor dieser möglicherweise selbstmörderischen Expedition warten möchte.

Dies verschafft Russland mehr Zeit für die Produktion von Raketen und Munition usw. und mehr Zeit für Russland, bei Bedarf weitere Truppen zu mobilisieren (obwohl ich bislang noch nicht viele Beweise für den Fortschritt routinemäßiger, jährlicher russischer Einberufungen oder zusätzlicher Kriegsmobilisierung gesehen habe). – und ich denke, Russland braucht das dringend, um die Verteidigungsanlagen entlang seiner Grenzen zu bevölkern), und vor allem wird Russland mehr Zeit und besseres Wetter haben, um seine eigene Offensive vorzubereiten, die höchstwahrscheinlich umgehend auf die der Ukraine folgen wird. Es bleibt auch mehr Zeit, die russische Wirtschaft weiter zu stabilisieren – für dieses Jahr wird bereits ein Wachstum von über 1 % prognostiziert, wobei durch die heutigen Treffen, zunächst zwischen Mischustin und Xinping, ein weiteres Wachstum besiegelt wurde, das den Wert des russisch-chinesischen Handels weiter über das erstaunliche Niveau hinaus treiben wird von 200 Milliarden US-Dollar pro Jahr (China wird Russlands führender Handelspartner).

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related