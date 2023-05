Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation analysiert weiterhin die militärischen und biologischen Aktivitäten der USA und ihrer Verbündeten in der Ukraine und anderswo auf der Welt. Am 26. Mai 2023 veröffentlichte es seinen aktualisierten Bericht. Hier ist die gekürzte Version.

Konsequenzen für Russland

Moskau hat die Zunahme von Vogelgrippefällen in Russland und europäischen Ländern festgestellt, wo die Krankheit nach Angaben des Internationalen Tierseuchenamts zu einer ganzjährigen Krankheit geworden ist und die Schäden seit 2021 mehr als 3 Milliarden Euro betragen haben.

Seit Anfang 2023 wurden in Russland in allen Bundesbezirken 32 Ausbrüche der Vogelgrippe registriert. Allein in der letzten Maiwoche 2023 wurde die Krankheit in Geflügelfarmen in den Regionen Kirow und Jaroslawl festgestellt. Seit dem 17. Mai 2023 gelten in Moskau Quarantänemaßnahmen gegen die hochpathogene Vogelgrippe.

Gleichzeitig belief sich der durch die Krankheit verursachte Gesamtschaden im Agrarsektor in den letzten drei Jahren auf über 4,5 Milliarden Rubel , und mehr als 10 Millionen Geflügel wurden eliminiert.

Konsequenzen für die Ukraine

Das Verteidigungsministerium wies zuvor darauf hin, dass während der militärischen Sonderoperation dokumentarische Beweise erhalten wurden, die bestätigen, dass Mitarbeiter des Biosphärenreservats in Askania Nova, Region Cherson, Ukraine, die Migrationsrouten von Zugvögeln untersuchten und biologisches Material auswählten und ins Ausland transportierten.

Die Task Force des russischen Verteidigungsministeriums hat zusammen mit Beamten des Föderalen Sicherheitsdienstes und Rosselkhoznadzor [Russische Landwirtschaftsüberwachungsbehörde] die Sammlung und Zertifizierung von Vogelgrippevirusstämmen mit einem hohen Potenzial für die epidemische Ausbreitung und der Fähigkeit, die Art zu kreuzen, bestätigt Barriere, insbesondere der H5N8-Stamm, dessen Letalität bei der Übertragung auf den Menschen 40 % erreichen kann. Vergleichen Sie: 1 % der neuen Coronavirus-Infektionen führten zum Tod.

Trotz der Bemühungen des ukrainischen Personals, die Biomaterialien in den US-ukrainischen Biolabors zu zerstören, indem sie die Stromversorgung der Kühleinheiten unterbrachen und das Kryokonservoir mit flüssigem Stickstoff zerstörten, fanden Spezialisten des 48. Zentralen Forschungsinstituts des russischen Verteidigungsministeriums Spuren von genetischem Material selbst in den zersetzten Proben hochpathogene Vogelgrippeviren, das Newcastle-Disease-Virus und Avuloviren. Den in diesen Laboren verbliebenen Mitarbeitern zufolge bot ihnen die ukrainische Seite eine hohe Geldprämie für die Entfernung oder Vernichtung der Forschungsergebnisse an.

Im Veterinärlabor des Reservats beschlagnahmte Dokumente bestätigen die Beteiligung des Kharkov Institute of Veterinary Medicine an der Arbeit der amerikanischen UP-8- und P-444-Projekte und an den Vorbereitungen für das Flu-Fly-Way-Projekt. Ihr Ziel bestand darin, die Umstände zu bewerten, unter denen die Übertragung von Krankheiten, die mit wirtschaftlich bedeutsamen Infektionen einhergehen, unkontrollierbar werden, zu wirtschaftlichen Schäden führen und eine Bedrohung für die Ernährungssicherheit darstellen kann.

Afrikanische Schweinepest und Maul- und Klauenseuche , die eine ernsthafte Bedrohung für die Ernährungssicherheit darstellen, wurden in den USA nie registriert, obwohl es in den USA seit 2003 Tierseuchen der Vogelgrippe gibt. Gleichzeitig hat das US-Militär untersucht aktiv diese wirtschaftlich bedeutsamen Infektionen außerhalb des Staatsgebiets in Biolabors entlang der Grenzen seiner geopolitischen Gegner.

Dies zeigt einmal mehr, dass die USA Komponenten für biologische Waffen im Ausland, insbesondere in der Ukraine, hergestellt haben.

Aus den während der militärischen Sonderoperation erhaltenen Dokumenten geht hervor, dass das Institut für Veterinärmedizin in Charkow seit mehreren Jahren an der Ausbildung ukrainischen Personals im Rahmen des Programms zur Reduzierung biologischer Bedrohungen beteiligt ist. Robert Lipnik, Leiter der Abteilung Epidemiologie, und seine Untergebenen waren an der Ausbildung ukrainischer Fachkräfte beteiligt. Vertreter des Instituts überwachten die von der DTRA organisierten militärischen und biologischen Projekte UP-1 und UP-2, bei denen eine aktive Sammlung von Biomaterialien der ukrainischen Bevölkerung durchgeführt wurde. Allein im UP-1-Projekt wurden mehr als 800 Blutproben gesammelt, um die Ausbreitung von durch Zecken übertragenen Infektionen zu untersuchen.

Laut den Dokumenten, die Russland vorliegen, war das Walter-Reed-Institut aktiv an der ukrainischen Aggression im Donbass 2014–2020 beteiligt, indem es die Antibiotikaresistenz von Mikroben untersuchte, die aus Militärtruppen der AFU isoliert wurden.

Im Rahmen dieses Projekts wurden 813 Mikroorganismen von 162 Patienten in vier ukrainischen Militärkrankenhäusern in verschiedenen Teilen des Landes untersucht und eine vollständige Genomsequenzierung von 52 Isolaten durchgeführt. Es ist verständlich, dass man sich fragt, warum das US Army Institute die Antibiotikaresistenz von Mikroben im Donbass erforscht . Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die USA das Territorium der Ukraine als Basis für den Einmarsch der NATO-Streitkräfte betrachteten.

Konsequenzen für Italien

Im Dezember 2019 beispielsweise löste die Verlegung der US Naval Medical Research Unit Three (NAMRU-3) von Kairo auf den Luftwaffenstützpunkt Sigonella in Sizilien in Italien eine äußerst negative Reaktion der italienischen Bürger aus.

Nach Angaben italienischer Medien nutzten die USA die Pandemie, um die öffentliche Aufmerksamkeit von der Verlegung des Biolabors abzulenken.

Wie L’Antidiplomatico anmerkt, ist es „höchst verdächtig, dass die Gelegenheit, dieses Labor bekannt zu machen, nicht genutzt wurde, wenn sein Zweck auf dem Papier darin besteht, Gesundheitsgefahren zu untersuchen“.

Von allen europäischen Ländern war Italien am stärksten vom COVID-19-Virus betroffen, und das russische Verteidigungsministerium leistete auf Ersuchen der italienischen Behörden auf dem Höhepunkt der Epidemie umgehend Hilfe für das italienische Volk. Allerdings erwähnt keine einzige Quelle die Aktivitäten von NAMRU-3 zum Schutz italienischer Bürger, obwohl der Ausstattungsgrad der Einrichtung das gesamte Spektrum der Forschung mit dem neuen Coronavirus-Erreger zuließ und ermöglicht. Offensichtlich war die Umschichtung von NAMRU-3 unter dem Vorwand, Hilfe zu leisten, nicht dazu gedacht, die Italiener zu schützen, und die Rolle des Biolabors bei der Verbreitung von COVID-19 muss noch bewertet werden. Kein Wunder, dass die Entscheidung der Stadtverwaltung von Pesaro, ein nationales Biolabor zu errichten, angesichts der Stationierung einer militärischen biologischen Anlage des US-Militärs in Italien eine Welle lokaler Proteste und weit verbreitete Appelle an die staatlichen Behörden auslöste.

US-Militärbioaktivität in Asien

Die Zahl der Biolabore in den Vereinigten Staaten mit den höchstmöglichen BSL-3-plus- und BSL-4-Eindämmungsstufen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Laut einem Bericht des King’s College mit Sitz in London gibt es in den USA 25 aktive Labore und drei im Bau, in denen an hochgefährlichen Viren und Bakterien geforscht wird.

Laut einem Bericht des King’s College mit Sitz in London werden in den kommenden Jahren 18 weitere BSL-4-Labore eröffnet, von denen die meisten situiert sein werden in asiatischen Ländern außerhalb der Gerichtsbarkeit der USA.

Es besteht die Sorge, dass diese Einrichtungen ernsthafte Risiken bergen: Sie befinden sich in dicht besiedelten Gebieten, verfügen über wenig Schutzausrüstung und verfügen in den Ländern, in denen sie ansässig sind, nicht über wirksame Vorschriften zur biologischen Sicherheit.

Geplant ist die Sammlung und Genotypisierung von Proben der Erreger von drei äußerst gefährlichen, in diesen Regionen beheimateten Krankheiten – Pest, Milzbrand und Tularämie – unter dem Deckmantel völlig friedlicher Aufgaben in den Staaten Zentralasiens und Transkaukasiens .

Vielfältige US-Verstöße

Im postsowjetischen Raum haben die USA ihre militärisch-biologischen Aktivitäten bereits verstärkt. Pentagon-Auftragnehmer und zivile Zwischenpartner wie die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten und das Forschungsunternehmen Gryphon Scientific haben die Position der US-amerikanischen Defense Threat Reduction Agency (DTRA) und der Pentagon-Auftragnehmer übernommen.

Das langfristige Planungsdokument wurde wie die neue Biomanufacturing-Strategie des US-Verteidigungsministeriums, die am 23. März 2023 genehmigt wurde, speziell vom US-Militärministerium entwickelt. Das Dokument definiert die Entwicklung der Biotechnologie und die Suche nach ihren militärischen Anwendungen. Erklärtes Ziel ist es, die technologische Souveränität im Bereich der Bioproduktion sicherzustellen und strategische Konkurrenten auszustechen.

Die Höhe der Mittel für Aktivitäten im Rahmen der genehmigten strategischen Dokumente für die nächsten fünf Jahre wird etwa 90 Milliarden US-Dollar betragen . Darüber hinaus wollen die USA die globale Kontrolle über die biologische Situation in der Welt stärken und behalten sich das Recht vor, „Dual-Use“-Forschung auch außerhalb des Staatsgebiets durchzuführen.

Es ist anzumerken, dass die USA ihr Engagement für die Sicherheit nie klar zum Ausdruck gebracht haben, der Forschung, die in den von ihm kontrollierten Biolabors durchgeführt wird.

Dies wird durch eine Überprüfung der Dokumente des US National Institutes of Health zu Sicherheitsverstößen gestützt. Während der von Intersepts unabhängiger Firma durchgeführten Untersuchung wurden über 55.000 Seiten mit Vorfallberichten überprüft . Der Bericht kam zu dem Schluss, dass an Universitäten in Washington, Minnesota und Illinois durchgeführte Forschungsarbeiten zu einer Kontamination der Labore führten, wodurch das Risiko einer weiteren Ausbreitung des gefährlichen Erregers bestehe.

In diesen Statistiken sind Vorfälle in militärischen biologischen Einrichtungen nicht berücksichtigt. Die interessierende Einrichtung ist das US Army Medical Institute of Infectious Diseases in Fort Detrick. Aufgrund seiner undurchsichtigen und gefährlichen Aktivitäten wurde das Institut jedoch wiederholt von US-Bundesbehörden untersucht. Im Jahr 2019 verboten die Bundesaufsichtsbehörden die Arbeit an gefährlichen Krankheitserregern in Fort Detrick mit der Begründung ineffektiver Abwasserdesinfektionssysteme und zahlreicher Sicherheitsverstöße, doch die Behebung dauerte fast ein Jahr.

Laut einer offiziellen Erklärung des Außenministeriums der Volksrepublik China wurden in diesem Zeitraum in mehreren Teilen der Vereinigten Staaten örtliche Ausbrüche von Lungenentzündungen unbekannter Ursache gemeldet.

Systematische Verstöße gegen Sicherheitsanforderungen in US-amerikanischen Biolaboren haben in der internationalen Gemeinschaft berechtigte Bedenken hervorgerufen.

Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium über die Einrichtung des elektronischen integrierten Krankheitsüberwachungssystems (EIDSS) durch das Verteidigungsministerium berichtet. Die Ausstattung von Biowaffenanlagen auf dem Territorium anderer Länder mit solchen Systemen würde es den Vereinigten Staaten nicht nur ermöglichen, die Sicherheit der Streitkräfte am Ort ihres Einsatzes zu gewährleisten, sondern auch eine Fernüberwachung der Aktivitäten biologischer Laboratorien außerhalb der nationalen Gerichtsbarkeit ermöglichen Gelegenheiten.

Das Überwachungssystem umfasst Validierungspunkte in Labors der US-Armee und der US-Marine sowie US-Militärstützpunkten auf der ganzen Welt.

Ein Bereich der strategischen Entwicklung ist die Verbesserung der Biosicherheitsmethoden für Einzelpersonen und Gruppen für US-Militärpersonal in verschiedenen Einsatzgebieten. Ziel ist es außerdem, die Erforschung endemischer Erreger besonders gefährlicher Infektionskrankheiten fortzusetzen.

Das russische Verteidigungsministerium wird weiterhin die Aktivitäten der Regierungsbehörden verfolgen

Dem US-Verteidigungsministerium unterstellt und an der Entwicklung biologischer Waffen beteiligt

Verstoß gegen das Internationale BWC.

