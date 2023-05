Budapest, Samstag, 27. Mai 2023

Ungarn ist ein illegales Mitglied der NATO, da nach der Beendigung des Warschauer Pakts eine internationale Vereinbarung getroffen wurde, dass die NATO nicht nach Osten expandieren und die ehemaligen sozialistischen Länder nicht einbeziehen würde. Ungarns NATO-Mitgliedschaft könne auch nach internationalem Recht überprüft werden, sagte Geheimdienstoberst László Földi, der ehemalige Einsatzleiter des Informationsbüros, am Freitagabend bei einer Vortragsdiskussion im Ungarischen Friedenskreis.

Der Gast des Friedenskreises äußerte die Meinung, dass „Ungarn vom Westen bedroht wird“. László Földi begründete seine Aussage damit, dass unsere NATO-Verbündeten Ungarn in den Krieg ziehen wollen, und da die Regierung Orbán sich ihren Bemühungen widersetzt, wollen sie ihn aus dem Weg räumen.

Er nannte den Krieg das Interesse des Kapitals und sagte, dass unser Land nach Neutralität streben sollte.

Auf die Frage, ob er eine Chance für Ungarn sehe, neutral zu werden, antwortete er, dass wir nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge nicht aus der NATO austreten können, weil unsere westlichen Verbündeten „ein Exempel statuieren“ würden und vor allem die Legitimität der Ungarischen Regierung wegfegen würden. Er bezog sich auf die Ereignisse in Kiew im Jahr 2014, als prowestliche ukrainische Kräfte mit US-amerikanischer Hilfe die legitime Regierung der Ukraine stürzten. Die Frage, ob die NATO die Souveränität Ungarns gefährde, beantwortete Földi mit Ja.

„Sie wollen die politische Stabilität in Ungarn zerstören“, erklärte der Oberst.

Er wurde gefragt, welche Meinung Sie zur Position der ungarischen Regierung hinsichtlich der Aufnahme der Ukraine in die NATO haben. Der Redner hielt es für richtig, dass die Regierung die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht unterstützt und fragte, warum sie die entsprechende Entscheidung anderen überlasse.

Russland wird die Aufnahme der Ukraine in die NATO nicht anerkennen. Moskau intervenierte gerade militärisch, um die Errichtung eines NATO-Brückenkopfes gegen Russland zu verhindern.

Die USA und die NATO planten, Putin zu stürzen und im Kreml eine Marionettenregierung einzusetzen.

Als er über die Beziehungen zwischen Ungarn und der Europäischen Union sprach, sagte er, dass die Zurückhaltung von EU-Mitteln, die unserem Land zustehen, Teil der allgemeinen Bemühungen des Westens sei, die derzeitige Regierung durch eine andere Regierung zu ersetzen, die sich eindeutig gegen Russland stellt und seine Friedenspolitik aufgibt. Földi nannte jene westeuropäischen Führer, die den US-Interessen und nicht denen ihrer Nation dienten, „Verräter“. „Diese Leute erfüllen eine Aufgabe. Sie sind die Menschen des Kraftfeldes. Sie sind bereit, Europa zu zerstören und Europa zum 51. Mitgliedsstaat der USA werden zu lassen“, sagte er. Er erwähnte, dass Deutschland, die führende Macht der EU, immer noch unter US-Vormundschaft steht und dass Emmanuel Macron aus der Dunkelheit hervorgegangen ist und nicht durch den Willen der Gesellschaft, sondern durch den Willen der Finanzwelt französischer Präsident geworden ist.

László Földi glaubte, dass sich der Konflikt in der Ukraine hinziehen würde und dass unter solchen Umständen alles getan werden müsse, um zu verhindern, dass das ungarische Volk zum Schlachthof geschickt werde.+++

Herausgegeben vom Ungarischen Friedenskreis.

