Ein Sprecher des deutschen Verteidigungsministeriums bestätigte, dass die Ukraine Berlin um die Lieferung von Taurus-Langstrecken-Marschflugkörpern gebeten hat, berichtete der Spiegel am 26. Mai.

Der Taurus KEPD 350 ist ein schwedisch-deutscher, schwer zu überwachender, luftgestützter Marschflugkörper, der in Deutschland von Taurus Systems hergestellt wird.

Der Flugkörper verfügt über ein GPS-gestütztes Trägheitsnavigationssystem, das durch ein System zur Anpassung der Geländekonturen unterstützt wird. Dieselbe Wärmebildkamera, die für die Geländenavigation verwendet wird, hilft dem Flugkörper, sein Ziel im Endanflug mittels Bildabgleich zu finden.

Der Doppel-Gefechtskopf des Flugkörpers mit einem Gewicht von 500 Kilogramm verfügt über eine Vorladung und eine erste Durchschlagsladung, die für die Bekämpfung gehärteter unterirdischer Ziele ausgelegt sind.



Der deutsche CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter hat die Bundesregierung bereits aufgefordert, der Ukraine die Langstreckenrakete zur Verfügung zu stellen.



„Die Partner der Ukraine müssen jetzt in die Vollen gehen und der Ukraine alles zur Verfügung stellen, was die Ukraine im Kampf mit kombinierten Waffen einsetzen kann und was völkerrechtlich zulässig ist“, sagte er am 23. Mai in einem Interview mit dem RND. „Taurus-Marschflugkörper mit einer Reichweite von bis zu 400 bis 500 Kilometern wären ein sehr hilfreicher Beitrag aus Deutschland.“



Laut Kiesewetter verfügt Deutschland von 600 vor rund zehn Jahren gekauften Raketen derzeit über rund 150 einsatzbereite Exemplare.



Die Taurus ist vergleichbar mit dem anglo-französischen Marschflugkörper Storm Shadow, den das Vereinigte Königreich Anfang Mai an die Ukraine geliefert hat. Kiewer Streitkräfte haben mit dem Flugkörper bereits mehrere Angriffe auf militärische und zivile Ziele in der Donbass-Region geflogen.



Berichten zufolge hat die Ukraine eine Exportversion des Storm Shadow erhalten, deren Reichweite von 560 Kilometern auf nur noch 250 Kilometer reduziert wurde.

Das bedeutet, dass Deutschland entweder die Ukraine mit der Originalversion beliefert, die theoretisch die russische Hauptstadt Moskau erreichen kann, oder Zeit und Mühe darauf verwendet, die Reichweite der Rakete zu verringern.



Dies ist nicht das einzige Problem, das Deutschland daran hindern könnte, die Rakete zu liefern oder die Auslieferung zu verzögern. Die Integration des Flugkörpers in die sowjetischen Kampfflugzeuge der ukrainischen Luftwaffe wird viel Aufwand erfordern. Wahrscheinlich können nur die Su-24-Jagdbomber, deren Anzahl begrenzt ist, die 1.400 Kilogramm schwere Rakete tragen. Diese Bomber wurden bereits für den Einsatz des Storm Shadow modifiziert, der ein ähnliches Gewicht hat.

Ein einzelner Taurus kostet nach alten Schätzungen 950.000 €. Das bedeutet, dass Deutschland fast 100 Millionen ausgeben müsste, um nur 100 Raketen an die Ukraine zu liefern.

Letztendlich wird die deutsche Regierung wahrscheinlich zustimmen, die Ukraine mit Taurus-Raketen zu bewaffnen, um internen und externen Druck zu vermeiden. Das russische Militär wird wahrscheinlich dieselbe Taktik anwenden, die es derzeit gegen den Storm Shadow einsetzt, um mit der Taurus fertig zu werden, d.h. es wird Trägerkampfflugzeuge aus großer Entfernung anvisieren und versuchen, die Rakete auf mittlerer und kurzer Reichweite zu stören und abzufangen.

