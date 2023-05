„Offene“ Handelsgespräche zwischen China und den USA in Washington ebnen den Weg für die Behandlung von „Kernproblemen“ in den Beziehungen zwischen den beiden Staaten (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202305/1291438.shtml

Chinas Handelsminister traf sich am vergangenen Donnerstag und Freitag mit dem US-Handelsminister und dem US-Handelsvertreter in den USA und führte „offene“ Gespräche, ein Schritt, der laut chinesischen Analysten ein Auftakt für ein weiteres hochrangiges Engagement zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt sein könnte könnte den Weg dafür ebnen, dass die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und den USA eine stärkere Ballastrolle spielen und zur Verbesserung der angespannten bilateralen Beziehungen beitragen.

Die Wiederaufnahme hochrangiger Interaktionen geht jedoch mit Provokationen und Versuchen Washingtons einher, in vielen Bereichen hart gegen China vorzugehen, was zu Forderungen an die USA führt, sich an eine rationale, realistische Wahrnehmung Chinas anzupassen und die Haltung und das Endergebnis Chinas zu respektieren.

Chinas Handelsminister Wang Wentao traf sich am Donnerstag in Washington mit US-Handelsministerin Gina Raimondo, bevor er am APEC-Handelsministertreffen 2023 in Detroit teilnahm. Die beiden Seiten führten einen „offenen, professionellen und konstruktiven Meinungsaustausch“ über die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen China und den USA sowie über Themen von gemeinsamem Interesse, erklärte das chinesische Handelsministerium (MOFCOM) am Freitagmorgen in einer Erklärung auf seiner Website.

Laut MOFCOM äußerte die chinesische Seite wesentliche Bedenken hinsichtlich der Wirtschafts- und Handelspolitik der USA gegenüber China, hinsichtlich Halbleitern und Exportkontrollen sowie hinsichtlich der Überprüfung ihrer Auslandsinvestitionen.

Wang traf sich am Freitag auch mit der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai und die beiden führten laut MOFCOM einen „offenen, pragmatischen und ausführlichen Meinungsaustausch“ über die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen China und den USA sowie über regionale und multilaterale Fragen von gemeinsamem Interesse.

Die chinesische Seite äußerte Bedenken hinsichtlich zentraler Themen, darunter der Wirtschafts- und Handelspolitik der USA gegenüber China, Taiwan-bezogenen Themen im Wirtschafts- und Handelsbereich, dem indopazifischen Wirtschaftsrahmen und den Zöllen gemäß Abschnitt 301. Beide Parteien einigten sich darauf, die Kommunikation aufrechtzuerhalten.

Die Treffen zwischen dem chinesischen Handelsminister und dem US-Handelsminister und Handelsvertreter gehören zusammen mit der kürzlichen Wiederaufnahme hochrangiger Gespräche zwischen Peking und Washington zu den wichtigsten Treffen zwischen den beiden Ländern, nachdem die USA einen unbemannten chinesischen Zivilisten abgeschossen haben Luftschiff und propagierte die „China-Bedrohung“, was die Beziehungen zwischen China und den USA auf einen neuen Tiefpunkt trieb. Dies geschah auch, nachdem sich Chinas Spitzendiplomat Wang Yi und der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, am 10. und 11. Mai in Wien trafen und mehr als zehn Stunden lang „offene, eingehende, substanzielle und konstruktive“ Gespräche führten.

„China und die USA haben die notwendige Kommunikation aufrechterhalten, aber der Schlüssel liegt darin, dass die USA nicht mit China kommunizieren und kooperieren können und dabei weiterhin Chinas Interessen verletzen“, sagte Mao Ning, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, und wies darauf hin Die USA sollten China auf halbem Weg entgegenkommen, um die chinesisch-amerikanischen Beziehungen wieder auf den richtigen Weg eines gesunden und stetigen Wachstums zu bringen.

Bedeutendes Treffen

Chinesische Experten sagten, das Treffen am Donnerstag sei von großer Bedeutung, da es das Versprechen der Staats- und Regierungschefs beider Länder vom letztjährigen Bali-Treffen, Differenzen und Meinungsverschiedenheiten zu bewältigen und Konfrontationen und Konflikte zu verhindern, einen Schritt weiter voranbringe.

Es wird davon ausgegangen, dass das Treffen dazu beitragen könnte, ein Umfeld zur Lösung, Milderung und Bewältigung von Differenzen in Bereichen im Zusammenhang mit Handels- und Wirtschaftsfragen zu schaffen, die den Ballast der Beziehungen zwischen China und den USA darstellen, sagten Analysten und waren davon überzeugt, dass ein solches Engagement ein Barometer dafür sein könnte, wie beide Seiten sind auf dem Weg zur weiteren Wiederherstellung des Austauschs auf hoher Ebene nach Monaten der gegenseitigen Beschuldigung.

Das harte Vorgehen und die Eindämmung Chinas durch die USA im Bereich der Spitzentechnologie müssen aufhören und „die von Minister Wang geäußerten Bedenken sind klar, detailliert und auf den Punkt gebracht“, sagte He Weiwen, ein leitender Wissenschaftler am Zentrum für China und Globalisierung Global Times am Freitag.

Die Tatsache, dass sich die beiden Minister zum ersten Mal seit der Pandemie persönlich in Washington trafen, zeige, dass die Kommunikation auf Arbeitsebene zwischen beiden Seiten Früchte getragen habe, sagte Gao Lingyun, Experte an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften in Peking Global Times Freitag.

Laut MOFCOM einigten sich China und die USA darauf, Kommunikationskanäle einzurichten, um den Austausch zu spezifischen Wirtschafts- und Handelsfragen zusätzlich zu den Bereichen der Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten und zu stärken, was bedeutet, dass „einige neue Kanäle für Probleme eingerichtet werden könnten, die mit bestehenden nicht gelöst werden können“. „, erwartete Gao.

In einer Mitteilung des US-Handelsministeriums hieß es, die Diskussionen seien „offen und substanziell“ gewesen und das Treffen sei offen gewesen.“

Chinesische Experten sagten, dass die Hauptprobleme, die derzeit die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und den USA behindern, Zölle und das Vorgehen der USA gegen chinesische Unternehmen seien.

Die US-Seite habe erkannt, dass der bilaterale Handel trotz des Handelskriegs gewachsen sei und dass der Handel mit China Win-Win-Ergebnisse habe, sagten Experten und wiesen darauf hin, dass die Treffen zwischen dem chinesischen Handelsminister und Raimondo sowie der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai zu einem Handel führen könnten Beziehungen spielen in den bilateralen Beziehungen eine immer wichtigere Rolle.

Experten sagten, die chinesische Seite unternehme ernsthafte Anstrengungen, die bilateralen Beziehungen zu verbessern.

Chinas neuer Botschafter in den USA, Xie Feng, der diese Woche seinen Posten angetreten hat, sagte auf seinem Twitter-Account, dass es seine Mission sei, den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen China und den USA zu verbessern, und er freue sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit seinen amerikanischen Kollegen.

Der chinesische Vizehandelsminister Wang Shouwen traf sich am Freitag mit Colm Rafferty, dem Vorsitzenden der US-Handelskammer in China, und Vertretern einiger US-Unternehmen, um sich über bilaterale Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, die Aktivitäten von US-Unternehmen in China und das Geschäftsumfeld Chinas auszutauschen .

Allerdings warnten chinesische Experten auch davor, trotz der positiven Signale, die von ihnen ausgingen, zu optimistisch in Bezug auf diese Treffen zu sein.

Laut US-Anzeige äußerte Raimondo Bedenken hinsichtlich der jüngsten Flut chinesischer Maßnahmen gegen in China tätige US-Unternehmen.

Chinesische Experten stellten fest, dass die gegen einige US-Beratungsfirmen eingeleiteten rechtlichen Schritte und die Cybersicherheitsüberprüfung der in China verkauften Micron-Produkte durch die zuständigen chinesischen Behörden im Einklang mit dem Gesetz durchgeführt wurden und auf Fakten beruhten. Sie sollten nicht mit dem umfassenden Vorgehen der USA gegen chinesische Unternehmen unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit verwechselt oder damit verglichen werden.



Die USA hätten die nationale Sicherheit als Vorwand genutzt, um mehr als 1.200 chinesische Unternehmen und Einzelpersonen auf verschiedene Listen zu setzen und sie allen möglichen Beschränkungen zu unterwerfen, obwohl es keine eindeutigen Beweise für ein Fehlverhalten gebe, sagte Sprecher Mao Ning bei der routinemäßigen Pressekonferenz am Mittwoch und wies darauf hin. Solche Schritte stellen einen wirtschaftlichen Zwang dar und sind inakzeptabel.

Mao forderte am Freitag außerdem alle Parteien auf, sich gemeinsam gegen die wirtschaftlichen Zwänge und Schikanierungspraktiken der USA zu stellen und das multilaterale Handelssystem zu schützen, nachdem die USA ihre Verbündeten zur Eindämmung Chinas zusammengeschlossen hatten.

Kein einfacher Weg

Trotz der Wiederaufnahme hochrangiger Interaktionen zwischen China und den USA im Wirtschafts- und Handelsbereich hat Washington seine Provokationen und Versuche, in vielen Bereichen hart gegen China vorzugehen, nicht eingedämmt.

Die USA spielten eine wichtige Rolle bei der Hype um chinabezogene Themen auf dem gerade zu Ende gegangenen Gipfel der Gruppe der Sieben (G7) in Hiroshima. Das Kommuniqué und andere auf dem Gipfel verabschiedete Dokumente verunglimpften China und mischten sich dreist in die inneren Angelegenheiten Chinas ein.

Die Waffenverkäufe an die Insel Taiwan gehen weiter, da taiwanesische Medien berichteten, dass der 500-Millionen-Dollar-Verkauf durch die Presidential Drawdown Authority kürzlich begonnen habe und dass FIM-92 Stinger-Raketen am Donnerstag am Flughafen Taoyuan eingetroffen seien.

Ein überparteilicher Ausschuss des Repräsentantenhauses hat am Mittwoch zwei Berichte angenommen, in denen empfohlen wird, dass der Kongress Maßnahmen in Bezug auf die chinesische Insel Taiwan und die Region Xinjiang ergreifen soll. Medienberichten zufolge wird sich das Komitee auf die Menschenrechte konzentrieren, bevor es sich militärischen und wirtschaftlichen Belangen zuwendet.

Li Haidong, Professor am Institut für Internationale Beziehungen der China Foreign Affairs University, sagte gegenüber der Global Times am Freitag, dass die USA aufgrund ihrer eigenen Bedürfnisse mit China in Wirtschafts- und Handelsfragen zusammenarbeiten wollten, in anderen Feldern jedoch nicht auf die Eindämmung verzichten würden.

Die USA halten immer noch an der alten Methode fest, mit China auf der Grundlage von Stärke umzugehen: Sie befehlen China, gemäß den US-Bedürfnissen zu kooperieren, und schaffen Probleme, um seine Verhandlungsmasse zu maximieren, während sie Chinas Haltung und sein Endergebnis nicht respektieren, sagte Li.



Die hegemoniale Mentalität und das paradoxe Verhaltensmuster der USA seien der Kern der Schwierigkeiten in den Beziehungen zwischen China und den USA, sagte Li, der die USA dazu drängte, sich auf eine gesunde, rationale und realistische Wahrnehmung der Entwicklung Chinas einzustellen und anzuerkennen, dass Chinas wachsender Einfluss dies nicht ausmachen werde eine „Bedrohung“ darstellen und die Beziehungen zwischen China und den USA auf der Grundlage von Gleichheit und gegenseitigem Nutzen und nicht auf der Grundlage von Hegemonie und einem neuen Kalten Krieg gestalten.

Analysten erkennen an, dass der harte Wettbewerb und die Konfrontation aufgrund der Unausgewogenheit der US-amerikanischen Mentalität und Politik nicht verschwinden werden und die Beziehungen zwischen China und den USA weiterhin sehr komplex sein werden, da Interessen und Konflikte miteinander verflochten sind.

Als zwei Großmächte der Welt bestünde das wahrscheinlichste Szenario darin, sich in bestimmten Bereichen gemeinsamer Interessen zu engagieren und gleichzeitig bei der Bewältigung von Differenzen und der Vermeidung von Konflikten vorsichtig zu sein, sagte Li.

