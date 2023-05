Wissenschaftler für internationale Beziehungen, John Mearsheimers neuester Vortrag über den Krieg in der Ukraine (Moon of Alabama)

https://www.moonofalabama.org/2023/05/mearsheimers-latest-talk-on-the-war-in-ukraine.html

Gestern hielt der bekannte Wissenschaftler für internationale Beziehungen John Mearsheimer vor dem Komitee für die Republik einen Vortrag (Video, 1:33 Std.) über den Krieg in der Ukraine.

Mearsheimer machte zwei wichtige Punkte:

Die Ukraine kann diesen Krieg nicht gewinnen, weil die Todesrate in diesem Krieg zu ihren Ungunsten ist. Mearheimer schätzt, dass zwei Ukrainer für einen russischen Soldaten sterben, sagt aber, dass viele seiner Freunde denken, dass das Verhältnis eher 3:1 oder 4:1 sei. Der Grund dafür ist der statische Krieg im Stil des Ersten Weltkriegs, in dem Artillerie die tödlichste Waffe ist. Russland verfügt über einen immensen Artillerievorteil. Während einer Offensive erleidet der Angreifer oft mehr Verluste als der Verteidiger. Aber in diesem Krieg wurde die ukrainische Seite die meiste Zeit (Gegen-)Angriffe erlitten, während die Russen verteidigten.

Die Ukraine hat auch eine viel kleinere Bevölkerung als Russland. Das aktuelle Verhältnis liegt bei etwa 5 Russen für 1 Ukrainer. Mit einer viel kleineren Bevölkerung und viel höheren Opferzahlen werden der Ukraine weit vor Russland die fähigen Kräfte ausgehen.

Mearsheimer geht davon aus, dass Russland, das bereits vier ukrainische Oblaste und die Krim eingemeindet hat, der Ukraine weitere vier Oblaste entziehen wird. (Ich habe dies am 24. Februar 2022 vorhergesagt, dem Tag, an dem der Krieg begann. Diese acht Oblaste und die Krim sind historisch gesehen russisches Land, das von russischem Volk bewohnt wird. In den letzten dreißig Jahren haben sie konsequent für pro-russische Kandidaten gestimmt, während die Menschen in der Westukraine konsequent für pro-russische Kandidaten gestimmt haben hat sich für antirussische Kandidaten entschieden.) Die Ukraine wird am Ende ein dysfunktionaler (und armer) Rumpfstaat sein.

Mearsheimer sagt, dass es in der Ukraine kein Friedensabkommen geben wird. Der Krieg wird von beiden Seiten als existenziell angesehen. Die Ukraine besteht darauf, Territorium zurückzugewinnen, das sie als Teil des Landes betrachtet. Die Ukraine will Sicherheitsgarantien vom „Westen“, was Russland ablehnt. Auch das Problem des Hypernationalismus (Faschismus) auf ukrainischer Seite macht einen Frieden unmöglich. Hinzu kommt das Problem, dass Russland, nachdem es wegen der Minsker Vereinbarungen belogen wurde, überhaupt kein Vertrauen in irgendein „westliches“ Wort hat.

