Putins Plan für die Ukraine – Ray McGovern im Interview mit Judge Andrew Napolitano (raymcgovern.com)

Judge Andrew Napolitano:

Hallo zusammen. Judge Andrew Napolitano hier für Judging Freedom. Heute ist Mittwoch, der 24. Mai 2023. Es ist 4:15 Uhr nachmittags hier in Zürich in der Schweiz, 10:15 Uhr morgens an der Ostküste der Vereinigten Staaten, von wo aus der großartige Ray McGovern jetzt zu uns stößt. Ray, immer wieder ein Vergnügen! Danke, dass Sie bei uns sind, mein lieber Freund.

Ray McGovern:

Nun, herzlich willkommen.

Judge Andrew Napolitano:

Warum hat Präsident Putin seine Militäraktion in der Ukraine begonnen?

Ray McGovern:

Die kurze Antwort, Judge: Weil er keine anderen Optionen hatte, keine anderen Optionen, um Russland zu verteidigen. Wissen Sie, ich bin einer, der glaubt, dass Putin erkennt, dass seine erste Verantwortung darin besteht, Russland zu verteidigen. Er hat sieben Jahre lang alles andere versucht, seit wir die Regierung in Kiew gestürzt haben, und schließlich hat er erkannt, dass er betrogen worden ist. Er hat zugegeben, dass er betrogen worden ist.

Als die Hauptbefürworter oder eigentlich die Überwacher der Minsker Vereinbarungen – die Minsker Vereinbarungen waren Vereinbarungen, um die Kämpfe in der Ostukraine zu beenden und Donezk und Lugansk ein gewisses Maß an Autonomie zu geben – waren sie sich alle einig. Und vor etwa einem Jahr haben die wichtigsten Leute, Angela Merkel aus Deutschland, Francois Hollande aus Frankreich und Poroschenko, der damals Chef der Ukraine war, alle stolz zugegeben (ha, ha!), dass man die sieben Jahre genutzt hat, um die ukrainische Armee auf Nato-Standard aufzubauen, mit Nato-Waffen, und so haben wir Putin wirklich ausgetrixt.



Das gibt er zu. Er wird sich nicht noch einmal über den Tisch ziehen lassen. Er hat eine unmittelbare Bedrohung gesehen. Und wenn jemand sagt, Judge, dass er andere Möglichkeiten gehabt hätte: Nun, wissen Sie, ich denke, der hat dann eine Art Pflicht, zumindest zu erklären, was eine dieser Optionen oder vielleicht zwei dieser Optionen

gewesen wären.

Ich habe John Mearsheimer, die Autorität der „Realistischen Schule“, am Montagabend gefragt. Ich sagte: „Nun, was denken Sie… Was meinen Sie, was diejenigen im Sinn haben, die sagen, er hätte andere Optionen gehabt?“ Und er hat bündig geantwortet: „Er hatte keine anderen Möglichkeiten. Er hat sich sehr bemüht. Er war entschlossen, Minsk zu implementieren. Er wurde über den Tisch gezogen und dann sah er, dass all diese anderen Dinge an seiner Grenze passierten. Er hatte keine anderen Möglichkeiten.“



Judge Andrew Napolitano:

Was hat er in den vergangenen sieben Jahren in Erfüllung seiner moralischen und rechtlichen Verpflichtung zur Verteidigung des russischen Volkes und der russischen Heimat getan, außer militärischen Aktivitäten, während der Westen die Ukraine aufgebaut hat und… und während der Westen unter einem fantastischen und unglaublichen Vorwand Angriffswaffen in osteuropäischen Ländern stationiert hat, angeblich um diese Länder gegen den Iran zu schützen. So etwas kann man sich nicht ausdenken… Welche Alternativen hatte Putin? Was hat er getan? Sein Geheimdienst hat ihm doch sicher gesagt, was vor sich geht.

Ray McGovern:

Nun, noch einmal. Ich suche nach Alternativen. Was ich zurückbekomme ist, dass er den Frieden hätte wählen können. Frieden ist immer eine Option. Warum hat er nicht einfach gewaltfrei gehandelt?



Nun bin ich ein… Ich mag Gewaltlosigkeit. Aber ich fälle keine moralischen Urteile über das, was draußen in der Welt passiert. Das ist nicht die Aufgabe von Geheimdienstlern. Wir sehen uns die Fakten an.



Vor genau einem Monat habe ich die Fakten in Bezug auf das, was Sie gerade erwähnt haben, dargelegt: Es handelt sich um Stützpunkte an Russlands Peripherie, bereits in Rumänien und Polen, die Moskau bedrohen und Teil ihrer ICBM-Kräfte sind. Ein Schlag von sieben Minuten. Wenn den USA Hyperschallraketen zur Verfügung stehen, und das werden sie irgendwann, dann sind es fünf Minuten. Fünf Minuten, okay? Ich habe also all diese Fakten dargelegt…

Judge Andrew Napolitano:

Nur damit wir es alle verstehen: Es würde fünf Minuten dauern, nachdem diese Raketen die Position verlassen haben, in der sie sich jetzt befinden, bevor sie Moskau erreichen?

Ray McGovern:

Das ist korrekt.



Judge Andrew Napolitano:

Nun, Putin weiß das nicht nur. Er hat es öffentlich etwa sechs Monate – korrigieren Sie mich, wenn ich mich in der Zeitangabe irre – vier, fünf oder sechs Monate vor Beginn der militärischen Sonderoperation in der Ukraine erklärt.

Ray McGovern:

Nun, er hat es wiederholt gesagt. Das letzte Mal vor der Militäroperation war am 21. Dezember 2021.



Judge Andrew Napolitano:

Okay.

Ray McGovern:

Und er hat es ausbuchstabiert. Er hat die Rakete oder den Flugkörper, der diese Dinger entsprechend abfeuert, benannt. Und dann hat er gesagt: „Sie wissen schon, fünf oder sieben Minuten!“ Und er hat mit seinen obersten Militärs gesprochen, Judge, ich meine, er hat mit den ranghöchsten Admirälen und Generälen und dem Verteidigungsminister gesprochen, und er hat bei dieser Rede gesagt: „Also, wir brauchen etwas Schriftliches. Wir brauchen Zusicherungen.“ Und ich habe diesen Leuten zugesehen und konnte sehen, wie sie dachten: „Genau, Wladimir, ha ha!“



Wurde der ABM-Vertrag nicht schriftlich festgehalten? Wurde der INF-Vertrag, der Vertrag über nukleare Mittelstreckenraketen, nicht schriftlich festgehalten?



Judge Andrew Napolitano:

Wurden nicht die Minsker Vereinbarungen schriftlich festgehalten?



Ray McGovern:

Aber sicher doch! Und sie wurden vom UN-Sicherheitsrat einstimmig gebilligt! Okay, was ich damit sagen will ist, dass er, als er am 21. Dezember in diese Gesichter geschaut und gesehen hat, dass man etwas Besseres machen muss als das. Er hat dringend angerufen… Er hat Biden am 30. angerufen. Das war also neun Tage später. Und er sagte: „Hören Sie, wir müssen reden!“ Und Bidens Leute sagten: „Oh, warte kurz. Unsere Unterhändler treffen sich am 9. oder 10. Januar in Genf. Warum müsst ihr jetzt reden?“

„Bitte, bitte!“ – Er muss mit Biden sprechen.



Was hat er von Biden erfahren? Er hat zu Biden gesagt: „Hören Sie, ich stehe unter großem Druck. Ich brauche eine Zusage von Ihnen, dass Sie diese Art von Raketen zumindest nicht in der Ukraine stationieren werden. Können Sie das für mich tun?“ Und Biden sagte: „Natürlich!“ Und das Zitat lautet: „Washington hat nicht die Absicht, offensive Angriffsraketen in der Ukraine zu stationieren – Punkt.“ Ende des Zitats.



Das ist dann bei den Verhandlungen unter den Tisch gefallen. Die US-Verhandlungsführer waren nicht bereit, darüber zu sprechen. Sechs Wochen später beschwerte sich Putin, nachdem er ein letztes Mal mit Biden gesprochen hat. Er konnte Biden nicht einmal dazu bringen, dieses Thema zu diskutieren.

Es gab also eine ganze Reihe von Dingen, die sich aufgebaut haben, darunter – und darauf komme ich immer wieder zurück, Judge – der wichtigste Faktor, nämlich die Tatsache, dass Putin Xi Jinping dazu bringen konnte, Pekings grundsätzliche Haltung zum Westfälischen Frieden zu verletzen: „Keine Verletzung der Grenzen des Nachbarn! Nein!“



Wissen Sie, er war am 4. Februar dort, um die Olympischen Winterspiele zu eröffnen. Also sagt er zu Xi Jinping: „Es sieht so aus, als ob die NATO-Truppen bereit sind, sich auf Donezk und Lugansk zu stürzen. Sie trixen mich immer noch in Minsk aus. Da sind diese nuklearen Mittelstreckenraketen.“ Sagte er: „Wir sind nicht ganz sicher, was in diesen Kapseln in Rumänien und Polen steckt. Ich werde dort hineingehen müssen. Was denken Sie?“ Nun, ich habe dort nicht Mäuschen gespielt, Judge, aber ich denke, die Reaktion von Xi Jinping – dem klar ist, dass China als nächstes dran ist – war, dass er das wahrscheinlich gesagt hat: „Du meinst, nachdem die Olympischen Winterspiele vorbei sind, richtig, Vlad?“ – „Oh ja, natürlich!“



Die waren am 20. Februar zu Ende. Am 21. Februar erkennt Moskau Donezk und Lugansk als unabhängige Staaten an. Am nächsten Tag bitten diese die Marsianer um Hilfe. Zwei Tage später findet die Invasion statt.

Heißt das nun, dass ich die Invasion rechtfertige? Nein! Es bedeutet, dass ich die Fakten anführe. Es bedeutet, dass ich sage, das ist der Grund, warum er in die Ukraine gegangen ist. Wenn Sie das nun als Rechtfertigung interpretieren wollen, dann ist das ihre Sicht als Betrachter.

Judge Andrew Napolitano:

Lassen Sie mich Ihnen sagen, was das auch bedeutet. Es bedeutet auch, dass die Ereignisse, wie Sie sie beschrieben haben, nirgendwo in den amerikanischen Mainstream- Medien auftauchen und die Cheerleader für Joe Biden, ob sie nun konservative Republikaner im Representantenhaus sind oder Demokraten, die immer einem demokratischen Präsidenten zujubeln werden, nie mit diesem Verständnis der Ereignisse konfrontiert worden sind. Ihnen wurde nicht einmal erklärt, wie der Westen Putin hintergangen hat, wie sich der Westen seit sieben Jahren darauf vorbereitet hat. Habe ich Recht oder übertreibe ich?

Ray McGovern:

Sie haben Recht. Und das ist der entscheidende Effekt, denn wir sind an einem entscheidenden Punkt angelangt, Judge. Was passieren wird ist, dass diese Leute um Biden vorschlagen werden, noch weiter zu eskalieren. Ist das klar? Das wird – wie die Chinesen zu sagen pflegen – für keinen zu einem guten Ende führen.



Deshalb müssen die Amerikaner erkennen: „Schauen Sie: Sie haben nicht die ganze Geschichte gesagt bekommen. Putin hatte keine anderen Möglichkeiten.“ Es wäre wirklich schön, wenn er ein Nicht… Es wäre wirklich schön, wenn er ein Gandhi oder ein Martin Luther King wäre – nun, schön für wen? Das wäre nicht so schön für das russische Volk. Oder? Denn er hat es als seine Pflicht angesehen, das russische Volk zu verteidigen.



Judge Andrew Napolitano:

Ich habe diese Frage schon einmal gestellt. Plant der Westen, die Ukraine als Rammbock gegen Putin einzusetzen, oder setzt der Westen die Ukraine als Rammbock gegen Putin ein?



Ray McGovern:

Das ist ganz klar. Das haben sie getan. Und, wissen Sie, lassen Sie mich… Wissen Sie, es ist nicht so wichtig, was ich sage. Es ist das, was der einzige ehrliche Geheimdienstchef zwei Jahre nach dem Putsch gesagt hat, den wir in Kiew arrangiert hatten… Lassen Sie mich Ihnen zwei Sätze vorlesen. Ich glaube, ich habe sie irgendwo. Mal sehen… Ich habe ihn. Hier ist er.



Das stammt vom Leiter des Verteidigungsnachrichtendienstes [Defense Intelligence Agency – DIA], der übrigens inzwischen an den Rand gedrängt worden ist. Die sind nicht mehr im Spiel. Okay, hier ist, was er gesagt hat, Generalleutnant Vincent Stewart, ein Marine. Okay?

Zitat: „Der Kreml ist überzeugt, dass die Vereinigten Staaten den Boden für einen Regimewechsel in Russland bereiten – eine Überzeugung, die durch die Ereignisse in der Ukraine noch verstärkt wird. Moskau sieht die Vereinigten Staaten als die entscheidende treibende Kraft hinter der Krise in der Ukraine und glaubt, dass der Sturz des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Yanokovic der jüngste Schritt in einem seit langem etablierten Muster von durch die USA orchestrierten Regimewechsel-Bemühungen ist.“ Punkt. Zitat Ende

Dies ist ein vom Kongress in Auftrag gegebener Bericht, den dieser General, der zu dieser Zeit die DIA geleitet hat, erstellt hat, und in dem sich hingestellt und gesagt hat: „So sehen wir das.“ Seitdem ist die DIA von Leuten wie John Brennan und anderen, die bestimmen, was die Leute denken sollen, völlig an den Rand gedrängt worden.



Judge Andrew Napolitano:

Ich habe dieses Zitat noch nie gehört, aber nachdem ich Ihnen und Larry Johnson und Phil Giraldi und Tony Schaefer und Colonel Davis und Colonel McGregor in den letzten Monaten zugehört habe, ist das aus meiner Sicht eine ebenso prägnante, tiefgründige und genaue Erklärung dafür, wie wir an diesen Punkt gelangt sind, wie ich sie bisher gehört habe. Und Sie sagen uns, Sie sagen mir, all den Menschen, die uns jetzt zuschauen und zuhören, dass dieser General der Marines, von dem ich noch nie gehört habe – und ich verfolge diese Dinge – an den Rand gedrängt wurde, weil er dies entweder unter Eid oder in einem Bericht an den Kongress gesagt hat, was das rechtliche Äquivalent einer Aussage unter Eid ist?

Ray McGovern:

Das stimmt. Nun, lassen Sie mich sagen, dass wir im Dezember 2015 sind. Also fast zwei Jahre nach dem Putsch in Kiew. Was ist der richtige Zeitpunkt, um darüber nachzudenken? Warum spreche ich so ausführlich über die DIA, die Defense Intelligence Agency, die an den Rand gedrängt wurde? Weil nur ein oder zwei Jahre später, eigentlich ein Jahr später, die CIA handverlesene Analysten ausgewählt hat, um zu sagen: „Russland hat die DNC-E-Mails gehackt und der GRU, der russische Militärgeheimdienst, war dafür verantwortlich“

[https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Democratic_National_Committee_email_leak]

und raten Sie mal: Die DIA wurde da nicht mit einbezogen. Die DIA wurde nicht konsultiert…



Judge Andrew Napolitano:

…denn die DIA hätte dem mit handfesten Beweisen widersprochen.



Ray McGovern:

Nun, ich denke schon. Aber der Punkt ist der, Judge, dass die DIA zuständig für den russischen militärischen Geheimdienst ist. Die Tatsache, dass sie außen vor gelassen wurden, die Tatsache, dass das Außenministerium außen vor gelassen wurde und die Tatsache, dass James Clapper [https://de.wikipedia.org/wiki/James_R._Clapper] damit geprahlt hat, dass „alle 17 Geheimdienste mit uns übereinstimmen“ und dann zugeben musste, dass er damit gelogen hatte. Es waren nur drei… Und dann, oh je, es waren nur ein paar, die von diesen drei handverlesen wurden… Ich meine, die ganze Sache kam mit dieser Scharade vom 6. Januar 2017 einer Geheimdienstbewertung auf, die besagte, dass der russische Hack… Wir wissen jetzt, dass sie sie nicht gehackt haben, denn wir haben eine beeidigte Aussage des Leiters der Einrichtung, die das Hacken untersucht hat. Sein Name ist Shawn Henry, die

Organisation heißt CrowdStrike [https://www.linkedin.com/in/shawn-henry-372bb74b]… Es kam heraus: Die ganze Aktion war von Anfang an korrupt. Und Shawn Henry ist ein angesehener ehemaliger Mitarbeiter des Federal Bureau of Investigation.



Judge Andrew Napolitano:

Ich meine, das ist derselbe James Clapper, der Senator Wyden und anderen Mitgliedern des Geheimdienstausschusses des Senats unter Eid erklärte, dass die Regierung der Vereinigten Staaten nicht Millionen ihrer eigenen Bürger ausspioniert hat, und weil die Mitglieder dieses Ausschusses bereits ein geheimes Verhör von ihm erhalten hatten, in dem er das Gegenteil gesagt hat, wussten sie, dass er in diesem Moment gelogen hatte. Aber offensichtlich wollten sie nicht darauf eingehen.

Hier ist Joe Biden, vor einem Jahr, und raten Sie mal, wovor er warnt! Es sind die letzten drei

Worte aus seinem Mund – hören Sie sich das mal an: [eingefügter Videoclip]



Joe Biden:

„…der Krieg gegen die Ukraine wird niemals ein Sieg sein. Die Demokraten stellen sich der Herausforderung, indem sie die Welt auf die Seite des Friedens und der Sicherheit ziehen. Wir zeigen Stärke, und wir werden niemals wanken. Aber sehen Sie, die Idee, die Vorstellung, dass wir Angriffsmaterial schicken und Flugzeuge, Panzer und Züge mit amerikanischen Piloten und amerikanischen Besatzungen einsetzen werden… Machen Sie sich nichts vor. Egal, was ihr alle sagt, das nennt man den Dritten Weltkrieg! Okay?“



Judge Andrew Napolitano:

Nun, er ist der Präsident der Vereinigten Staaten, als er das sagt. Theoretisch weiß er, was General – ist es Stewart [https://www.af.mil/About- Us/Biographies/Display/Article/1204222/phillip-a-stewart/] ? – artikuliert hat, er weiß, wer den Putsch angezettelt hat: Sein Chef, Barack Obama. Er weiß von der westlichen Aufrüstung.

Ist irgendetwas, was er sagt, glaubwürdig?

Ray McGovern:

Nun, damals war es glaubhaft und hat auch einen gewissen Sinn gemacht. Wir Veteran Intelligence Professionals For Sanity (VIPS) haben Biden gewarnt, dass er nicht beides haben kann: Er kann nicht den Dritten Weltkrieg vermeiden und gleichzeitig so eskalieren, wie er es bisher getan hat.

Judge Andrew Napolitano:

Korrekt.

Ray McGovern:

Ich habe einen befreundeten Psychiater gefragt: „Glauben Sie, nachdem Sie Biden kürzlich beobachtet haben, dass er compos mentis [zurechnungsfähig] ist?“ Und er sagte: „Das ist schwer zu sagen, aber es spielt keine Rolle. Er hat dieselben Berater, die ihn berieten, als er noch compos mentis war. Es stimmt also nicht nur mit den Beratern etwas nicht, sondern auch mit Biden selbst.“



Und wenn Sie Putin wären – und wissen Sie, das ist mein Job, mich in Putins Lage zu versetzen – mein Gott! Er hat sie bereits als verrückt bezeichnet! Wie bereitet man sich auf Leute vor, die verrückt sind und über ein derartiges nukleares Potenzial verfügen wie wir? Also, wissen Sie, es sieht nicht wirklich gut aus. Aber die nächsten paar Monate werden entscheiden, ob diese Verrückten den Einsatz erhöhen. Es genügt zu sagen, dass Putin mit seinen Streitkräften darauf vorbereitet sein wird.

Verkriecht euch unter eurem Schreibtisch, Leute!

Judge Andrew Napolitano:

Er hat Putin als Kriegsverbrecher bezeichnet. Er hat den Internationalen Strafgerichtshof veranlasst, einen Haftbefehl zu erlassen. Das hat nichts zu bedeuten, es sei denn, er geht nach Westeuropa. Wie können die USA überhaupt sinnvolle diplomatische Beziehungen zu Moskau unterhalten, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten solche Dinge sagt? Putin ist der Zurückhaltende. Biden ist derjenige, der sagt, was ihm gerade durch den Kopf geht.

Ray McGovern:

Judge, wir haben gewarnt. Wir, das sind die VIPS [Veteran Intelligence Professionals For Sanity], haben Biden gewarnt, bevor er sein Amt angetreten hat, als er noch gewählter Präsidentschaftsanwärter war: „Tappen Sie nicht in diese Falle, Putin nach Strich und Faden zu beschimpfen.“ Zwei Monate später stellt George Stephanopoulos

[https://de.wikipedia.org/wiki/George_Stephanopoulos] ihn zur Rede und fragt: „Glauben Sie, dass Putin ein Mörder ist?“ Und Biden sagt: „Oh ja, er ist ein Mörder.“



Und seither geht es bergab. Sie haben also Recht, es gibt keine diplomatischen Beziehungen mehr. Unser Außenminister spricht nicht mit Lawrow. Sie werden von den Russen nicht ernst genommen. Das macht es also noch schlimmer als die Kubakrise, um Himmels willen. Damals hatten wir Fernschreiber, und wir hatten wenigstens eine direkte Verbindung. Wenn jetzt der Ballon aufsteigt – ich meine nicht einen chinesischen Ballon –, wenn es wirklich zu dem Punkt kommt, an dem die Menschen eine nukleare Eskalation befürchten, dann gibt es keine wirklich zuverlässigen Kontaktmöglichkeiten und kein Vertrauen. Selbst wenn es also zu einem Kontakt käme, gibt es nicht einmal das Maß an Vertrauen, das 1962 zwischen John F. Kennedy und Nikita Chrustschow bestand.



Judge Andrew Napolitano:

Hier ist Präsident Biden letzte Woche auf dem G7-Gipfel und ausgerechnet in Hiroshima, Japan, an diesem gottverlassenen Ort.

[eingefügter Videoclip]

Joe Biden:

„Die Vereinigten Staaten werden gemeinsam mit unseren Verbündeten und Partnern mit der Ausbildung ukrainischer Piloten an Kampfflugzeugen der vierten Generation, einschließlich der F-16, beginnen, um die ukrainischen Luftstreitkräfte im Rahmen eines langfristigen Engagements für die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken.“



Judge Andrew Napolitano:

Ich schätze, er hat seine eigene Warnung vor dem Dritten Weltkrieg vergessen. Einige der hochentwickelten… Colonel Doug McGregor erzählt uns, dass einiges der hochentwickelten Artillerie, die er dorthin geschickt hat, von Amerikanern bedient werden muss. Werden amerikanische Piloten diese F-16 bedienen und was passiert, wenn einige von ihnen in einem Sarg nach Hause kommen, weil dies Flugzeuge sind, die die Russen abschießen werden, egal, wer sie bedient?

Ray McGovern:

Es gibt so viele Probleme mit der F-16. Lassen Sie mich nur ein paar nennen: Die Piloten sind eines. Die Flugplätze – von wo aus werden sie fliegen? Diese Flugplätze sind Kriegsziele und sind leichte Ziele für russische Vergeltungsmaßnahmen.



Judge Andrew Napolitano:

Legale Ziele nach dem Kriegsrecht.



Ray McGovern:

Natürlich, ja, und wissen Sie, wie lange es dauern wird, das alles zu erledigen? Nun, die Leute sagen mir, auch Doug McGregor, dass es sehr lange dauert, Piloten auszubilden. Das ist sogar noch wichtiger als… Nun, auch die Bodenunterstützung, um diese Dinger zu reparieren. Man braucht vier Stunden für eine Stunde Flugzeit. Okay?



Sie werden also zu spät zur Party kommen, und das haben wir Präsident Biden – also die VIPS – vor etwa fünf Monaten gesagt, ich glaube, am ersten Mai, aber wie auch immer, vor kurzem: „Schauen Sie, diese Ausrüstung, wenn Sie sie schicken, ist das in Ordnung. Es wird zu spät sein, denn die Russen haben jetzt die Möglichkeit, nachdem sie über Bakhmut hinaus vorgerückt sind, den Rest der Ukraine bis zum Dnjepr einzunehmen und dann zu sagen: ‚Okay, seid ihr jetzt bereit, in gutem Glauben zu verhandeln? Denn wir können noch weiter gehen, wenn ihr wollt, aber wir würden es vorziehen, uns nicht mit einer Situation wie im Irak zu belasten, wo wir das Land besetzen und vor uns herschieben müssen. Wir werden vorerst beim Dnjepr stehen bleiben. Wir werden vielleicht sogar verhandeln, aber wir brauchen die Zusicherung, dass Sie uns nicht wieder angreifen werden.‘“



Judge Andrew Napolitano:

Ray McGovern, es ist mir immer ein Vergnügen, guter Mann, egal, worüber wir sprechen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.



Ray McGovern:

Sehr gerne geschehen, natürlich.



Judge Andrew Napolitano:

Nun, wenn Ihnen gefällt, was Sie gesehen haben, teilen Sie es mit einem Freund, wie wir es hier auch aus der Schweiz her tun.



Judge Napolitano für Judging Freedom, danke.

Übersetzung von Andreas Mylaeus.

