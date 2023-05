Ehemalige griechische Generalsekretärin der kommunistischen Partei KKE sagt, die von der CIA geführte Ukraine führe einen „gerechten Krieg“ gegen Russland (thecommunists.org)

Eine ehemalige Generalsekretäre der Kommunistischen Partei Griechenlands (KKE) hat den Krieg, den der von der Nato unterstützte ukrainische Faschismus in seinem Stellvertreterkrieg gegen Russland geführt hat, als „gerechten, vom Volk geführten Krieg“ gerechtfertigt.



Tatsächlich haben die Bandera-Faschisten beim Euromaidan-Putsch 2014 den ukrainischen Staat gekapert – sie haben keine Legitimität, und die Ukraine hat keine Souveränität mehr, die es zu verteidigen gilt.

Wenn das ukrainische Volk seine Souveränität zurückgewinnen will, muss es nicht gegen Russland, sondern gegen die USA kämpfen.

Die Ultranationalisten haben ihr Land ruiniert, indem sie die groß angelegte Plünderung seines Reichtums durch imperialistische Konzerne erleichtert und es im Vergleich zu den Tagen der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik in einem erbärmlichen Zustand zurückgelassen haben, die über eine mächtige industrielle und technologische Basis, ein stolzes und stolzes Land verfügte pluralistische proletarische Kultur und eine blühende Bevölkerung von 55 Millionen Menschen.Mittlerweile ist das Land auf ein halbkoloniales Hinterland mit einer Bevölkerung von nur 18 Millionen reduziert.

Diese CIA-Agenten führen im Namen des Monopolkapitals einen illegalen, brutalen, unmenschlichen und ungerechten Stellvertreterangriffskrieg gegen Russland. Darüber hinaus handelt es sich um einen Bürgerkrieg der ethnischen Säuberung, der auf der Grundlage der „Rassenüberlegenheit“ über „ die russischen Orks “ geführt wird.

Sogar der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat ausdrücklich erklärt , dass der ukrainische Staat „ohne die Unterstützung von EU und Nato sofort zusammenbrechen würde“. Es ist interessant festzustellen, dass die Führer der KKE im Rahmen ihrer berüchtigten „Pyramidentheorie“ des Imperialismus in anderen Dokumenten bestritten haben, dass es so etwas wie die „sogenannte nationale Frage“ noch gibt. Doch hier erklärt ein ehemaliger Generalsekretär, dass es so etwas wie einen gerechten nationalen Befreiungskrieg gibt und dass die von der CIA geführte Ukraine die Partei ist, die ihn bekämpft!

Echte Antiimperialisten vertreten natürlich genau die gegenteilige Ansicht: dass es Russland und die Menschen im Donbass sind, die einen gerechten Krieg der Verteidigung des Landes und der nationalen Befreiung gegen die Stellvertreterkräfte des aggressiven Imperialismus führen.

Dieses Video ist ein Auszug aus einem Livestream der Veranstaltung des Regionalkomitees der KKE auf der Insel Korfu am 22. März 2022. Die Sprecherin ist Aleka Papariga, die von 1991 bis 2013 Generalsekretärin der Kommunistischen Partei Griechenlands war.

Frau Papariga war bis 2015 Vorsitzende der KKE-Fraktion und bis zum 22. April 2023 Mitglied des griechischen Parlaments. Wenn dies die selbsternannten „Führer“ der internationalen kommunistischen Bewegung sind, ist es kein Wunder, dass wir den Niedergang und Zusammenbruch der marxistischen Führung des proletarischen Kampfes erlebt haben.

Dieses Versäumnis des „offiziellen“ Marxismus, sich den dringenden Aufgaben der Zeit zu stellen, ist genau der Grund dafür, dass letztes Jahr in Paris die Weltplattform für Antiimperialisten gegründet wurde.

