Der US-Wissenschaftler John Mearsheimer über Putins Optionen in der Ukraine – Von Ray McGovern

Als Professor John Mearsheimer zum Thema „Wohin geht der Krieg in der Ukraine?“ sprach? Beim Komitee für die Republik am 22. Mai konnte ich die erste Frage der Frage-und-Antwort-Runde stellen. Ich verwies auf die landläufige Meinung, dass Putin „andere Optionen“ für den Einmarsch in die Ukraine hatte, und stellte fest, dass dies bisher noch niemand getan hat kann mir sagen, welche Möglichkeiten es gibt. Ich fragte John, ob er wüsste, worüber diejenigen, die diese konventionelle Weisheit vertreten, reden könnten. Meine Frage und Mearsheimers Antwort sind ab Minute 51:30 des Videos zu sehen:



Das Folgende ist eine Transkription von Johns Kommentaren:

„Nein, ich glaube nicht, dass er irgendwelche Optionen hatte. Ich glaube, dass Putin sich stark dafür einsetzte, eine Verhandlungslösung für das Problem zu finden. Wie ich Ihnen in meinen formellen Kommentaren sagte, war er dem Minsker Abkommen zutiefst verpflichtet, denn sein Ziel war es, den Konflikt im Donbass zu beenden, damit er nicht einmarschieren musste.

Und im Hinblick auf die NATO-Erweiterung, die EU-Erweiterung und die Bemühungen, die Ukraine zu einem westlichen Bollwerk an der russischen Grenze zu machen, gab er sich große Mühe, dem Westen zu erklären, warum das inakzeptabel sei. Und am 17. Dezember 2021 schickte er einen Brief an Biden und an die NATO, in dem er sagte, dass man xy und z machen muss, damit wir eine Lösung für dieses Problem finden können. Und wir weigerten uns, mitzumachen. Und ich denke, Putin befand sich in einer Situation, in der er das Gefühl hatte, keine andere Wahl zu haben, weil es, um Ihre Frage zu beantworten, keinen anderen Weg gab, mit dem Problem umzugehen. Ich glaube also, dass er mit großem Widerwillen in die Ukraine einmarschiert ist.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related