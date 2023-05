Wie der US-Krieg gegen den taiwanesischen Halbleiterhersteller (TSMC) für Japan profitabel sein könnte – Von Vijay Prashad (CounterPunch)

Am 15. Mai 2023 meldete Berkshire Hathaway in einem Formular 13F bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission, dass das Unternehmen den Verkauf seines 4-Milliarden-Dollar-Anteils an Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) abgeschlossen habe. Mit diesem Verkauf wurde ein Prozess abgeschlossen, der im Februar 2023 begann, als Berkshire Hathaway ankündigte, 86 Prozent seiner Anteile an TSMC verkauft zu haben. Im April sagte Warren Buffett, Chef von Berkshire Hathaway, zu Nikkei, dass die geopolitischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China „sicherlich eine Überlegung“ bei seiner Entscheidung gewesen seien, sich von TSMC zu trennen. TSMC sagte gegenüber Nikkei, es sei ein „gut geführtes Unternehmen“, Berkshire Hathaway würde jedoch andere Orte für sein Kapital finden.

Bei seinem morgendlichen Treffen am 6. Mai sagte Buffett, dass TSMC „eines der am besten geführten Unternehmen und ein wichtiges Unternehmen der Welt ist, und dass man in fünf, zehn oder zwanzig Jahren dasselbe sagen kann.“ Mir gefällt die Lage nicht und ich habe das neu bewertet.“ Mit „Standort“ meinte Buffett Taiwan im Zusammenhang mit den Drohungen der Vereinigten Staaten gegen China. Er beschloss, seine Investition in TSMC „angesichts bestimmter Dinge, die vor sich gingen“, zurückzufahren. Buffett kündigte an, dass er einen Teil dieses Kapitals in den Aufbau einer jungen inländischen Halbleiterindustrie in den USA stecken werde.

TSMC mit Sitz in Hsinchu, Taiwan, ist der weltweit größte Halbleiterhersteller. Im Jahr 2022 machte es 56 Prozent des Weltmarktanteils und über 90 Prozent der fortschrittlichen Chipfertigung aus. Die Investition von Warren Buffett in TSMC beruhte auf der enormen Macht des taiwanesischen Unternehmens auf dem Welthalbleitermarkt. Im August 2022 unterzeichnete US-Präsident Biden den CHIPS and Science Act , der 280 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung der Halbleiterfertigung in den Vereinigten Staaten vorsieht. Am 6. Dezember 2022 begleitete Biden den Vorsitzenden von TSMC, Dr. Mark Liu, bei der 40-Milliarden-Dollar-Erweiterung der Halbleiterfabriken von TSMC in North Phoenix, Arizona. Dr. Liubei sagte sagte bei der Ankündigung des Projekts, dass die zweite TSMC-Fabrik „ein Beweis dafür ist, dass TSMC auch einen großen Schritt nach vorne macht, um zum Aufbau eines lebendigen Halbleiter-Ökosystems in den Vereinigten Staaten beizutragen“.

Das erste TSMC-Werk wird 2024 eröffnet und das zweite, das im Dezember angekündigt wurde, soll 2026 eröffnet werden. Am 22. Februar 2023 veröffentlichte die New York Times einen langen Artikel („Inside Taiwanese Chip Giant, a US Expansion Stokes Tensions“), die auf der Grundlage von Interviews mit TSMC-Mitarbeitern darauf hinwies, dass „hohe Kosten und Managementherausforderungen“ zeigen, „wie schwierig es ist, einen der kompliziertesten Herstellungsprozesse, die der Mensch kennt, um die halbe Welt zu verlegen“.

Bei der Ankündigung vom 6. Dezember sagte Biden: „Die US-amerikanische Produktion ist zurück“, allerdings nur zu viel höheren Kosten (die Baukosten des Werks sind zehnmal höher, als sie in Taiwan gekostet hätten). „Das Schwierigste an der Waferherstellung ist nicht die Technologie“, sagte Wayne Chiu – ein Ingenieur, der TSMC im Jahr 2022 verließ – gegenüber der New York Times. „Das Schwierigste ist das Personalmanagement. Die Amerikaner sind darin am Schlimmsten, weil sie am schwierigsten zu handhaben sind.“

Sprengen Sie Taiwan in die Luft

US-Botschafter Robert O’Brien, der ehemalige nationale Sicherheitsberater von Donald Trump, sagte Steve Clemons, Redakteur bei Semafor, auf dem Global Security Forum in Doha, Katar, am 13. März 2023: „Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten werden es nie tun.“ Ich werde zulassen, dass diese [Halbleiter-]Fabriken in chinesische Hände fallen.“ O’Brien sagte, China könne „die neue OPEC der Siliziumchips“ aufbauen und dadurch „die Weltwirtschaft kontrollieren“. Die Vereinigten Staaten würden diese Möglichkeit verhindern, sagte er, selbst wenn dies einen Militärschlag bedeuten würde. Am 2. Mai 2023 sagte der US-Kongressabgeordnete Seth Moulton auf einer Veranstaltung des Milken Institute, dass „wir TSMC in die Luft sprengen werden, wenn chinesische Streitkräfte in Taiwan einmarschieren“. … Natürlich gefällt den Taiwanesen diese Idee überhaupt nicht.“

Diese ausgefallenen Aussagen von O’Brien und Moulton basieren auf einem weit verbreiteten Papier des US Army War College, das im November 2021 von Jared M. McKinney und Peter Harris veröffentlicht wurde („Broken Nest: Deterring China from Invading Taiwan“). „Die Vereinigten Staaten und Taiwan sollten Pläne für eine gezielte Strategie der verbrannten Erde ausarbeiten, die Taiwan im Falle einer gewaltsamen Eroberung nicht nur unattraktiv machen würde, sondern auch äußerst kostspielig in der Aufrechterhaltung. Dies könnte wirksam durch die Androhung der Zerstörung von Anlagen der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company geschehen“, schreiben sie.

Unmittelbar nachdem Moulton diese aufrührerischen Bemerkungen gemacht hatte, sagte die ehemalige US-Verteidigungsministerin Michèle Flournoy, dass es eine „schreckliche Idee“ sei und dass ein solcher Angriff „innerhalb des ersten Jahres Auswirkungen in Höhe von 2 Billionen US-Dollar auf die Weltwirtschaft haben würde und man die Produktion auf die ganze Welt verlagern würde, im Stillstand.“

Taiwans Beamte reagierten umgehend auf Moulton und Verteidigungsminister Chiu Kuo-cheng fragte : „Wie kann unsere nationale Armee diese Situation ertragen, wenn er sagt, er wolle dies oder das bombardieren?“ Während Chiu auf Moultons Aussage über einen Militärschlag gegen TSMC reagierte, hat die US-Regierung tatsächlich bereits die Fähigkeit dieses taiwanesischen Unternehmens angegriffen, in Taiwan zu bleiben.

Taiwans stellvertretender Wirtschaftsminister Lin Chuan-neng sagte als Reaktion auf diese Drohungen und Buffetts Verkauf von TSMC, dass seine Regierung „ihr Möglichstes tun wird, um die Welt wissen zu lassen, dass Taiwan stabil und sicher ist.“ Diese aufrührerischen Bemerkungen gegen China drohen nun den Zusammenbruch der taiwanesischen Wirtschaft.

Hergestellt in Japan

Bei seinem Treffen am 6. Mai sagte Warren Buffett etwas, das einen Hinweis darauf gibt, wohin die Halbleiterproduktion verlagert werden könnte. „Ich habe ein besseres Gefühl mit dem Kapital, das wir in Japan eingesetzt haben, als mit Taiwan“, sagte er. Im Jahr 1988 wurden 51 Prozent der weltweiten Halbleiter in Japan hergestellt , im Jahr 2022 sind es nur noch 9 Prozent. Im Juni 2022 kündigte das japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) an, 40 Prozent der geplanten 8,6 Milliarden US-Dollar in eine Halbleiterfertigungsanlage von TSMC in Kumamoto zu investieren. METI sagteIm November gab das Unternehmen bekannt, dass es die Rapidus Corporation – an der NTT, SoftBank, Sony und Toyota beteiligt sind – mit der Herstellung von 2-Nanometer-Chips der nächsten Generation beauftragt hat. Es ist wahrscheinlich, dass Berkshire Hathaway in dieses neue Geschäft investieren wird.

Dieser Artikel wurde von Globetrotter erstellt.

Vijay Prashads jüngstes Buch (mit Noam Chomsky) ist The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan and the Fragility of US Power (New Press, August 2022).

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related