Chinesisches Außenministerium: Der Kern der Ukraine-Krise ist der Ausbruch von Widersprüchen in der europäischen Sicherheitspolitik (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202305/1291352.shtml

Der Kern der Ukraine-Krise sei der Ausbruch von Widersprüchen in der europäischen Sicherheitspolitik, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, auf der Pressekonferenz am Donnerstag, als sie sich zu den Grundursachen der Krise äußerte.

Die Krise in der Ukraine sei eine vermeidbare Tragödie gewesen, habe sich aber zu dem entwickelt, was sie heute sei, was eine schmerzhafte Lektion sei und eine gründliche Reflexion aller Parteien verdiene, sagte Mao.

Chinas Position zur Ukraine-Krise habe sich immer an den Vorzügen der Angelegenheit orientiert, sagte Mao und fügte hinzu, dass China fest auf der Seite des Friedens, des Dialogs und der historischen Korrektheit stehe und sich für die Förderung von Friedensgesprächen einsetze. Mao sagte, dass China bereit sei, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um weiterhin eine konstruktive Rolle bei der Förderung einer politischen Lösung der Ukraine-Krise zu spielen.

Deutschland lobe die positiven Bemühungen Chinas zur Linderung der Ukraine-Krise, sagte Staatssekretär im deutschen Außenministerium Andreas Michaelis am Mittwoch bei einem Treffen mit dem Sonderbeauftragten der chinesischen Regierung für eurasische Angelegenheiten Li Hui in Berlin, wie das chinesische Außenministerium mitteilte am Donnerstag.

Li habe am Mittwoch Gespräche mit Michaelis in der deutschen Hauptstadt geführt und sich dabei unter anderem über eine politische Lösung der Ukraine-Krise und die Beziehungen zwischen China und Deutschland ausgetauscht, teilte das chinesische Außenministerium mit.

Chinas Position zur Ukraine-Krise sei konsequent und klar und konzentriere sich auf die Förderung von Friedensgesprächen, sagte Li und fügte hinzu, dass es kein Allheilmittel zur Entschärfung der Krise gebe. Alle Parteien müssten ihren Teil dazu beitragen, Vertrauen aufzubauen und Bedingungen für einen Waffenstillstand und Friedensgespräche zu schaffen, sagte er.

Es ist sehr nützlich und notwendig, dass Deutschland und China den Dialog zu einer Reihe wichtiger internationaler und regionaler Themen, einschließlich der Ukraine-Krise, stärken. Deutschland sei bereit, mit China zusammenzuarbeiten, um die Kommunikation auf allen Ebenen zu verbessern und auf eine friedliche Lösung der Krise zu drängen, sagte Michaelis.

China unterstütze die europäischen Länder dabei, die Krise zu bewältigen, Wege zu finden, sowohl die Symptome als auch die Grundursachen anzugehen, und sich um dauerhaften Frieden und Stabilität auf dem Kontinent zu bemühen, sagte Li.

China wird diesbezüglich weiterhin eine enge Kommunikation mit Deutschland pflegen und den wichtigen Konsens der Staats- und Regierungschefs beider Länder umsetzen, um der Welt mehr Stabilität und positive Energie zu verleihen.

Li sollte ab dem 15. Mai die Ukraine, Polen, Frankreich, Deutschland und Russland besuchen, um mit allen Parteien über die politische Lösung der Ukraine-Krise zu sprechen.

Li besuchte die Ukraine am 16. und 17. Mai, teilte die chinesische Botschaft in der Ukraine mit. Laut der Nachrichtenagentur Xinhua führte Li während seines Besuchs Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und anderen Beamten. Die beiden Seiten tauschten ihre Ansichten zu einer Reihe von Themen aus, darunter die politische Lösung der Ukraine-Krise und die Beziehungen zwischen China und der Ukraine.

