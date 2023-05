Wir und Selenskyj – Von Roberto De Lapuente (overton-magazin.de)

Wer dereinst die Geschichte zwischen den Deutschen und Wolodymyr Selenskyj aufschreibt, wird eine Geschichte enthemmter Standing Ovations abliefern müssen.

Weiterlesen hier:

https://overton-magazin.de/kommentar/politik-kommentar/wir-und-selenskyj/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related