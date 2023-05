Zelensky verteidigte noch vor Jahren russische Interessen in der Donbas Region.

LINK ZUM VIDEO HIER

Bis kurz vor den Wahlen hat der noch amtierende ukrainische Präsident Zelensky einen Friedensplan mit der russischsprachigen Bevölkerung beschworen. So wurde er 2019 sogar gewählt.

In diesem Video sagt er, man solle den Menschen in der Ukraine, legalerweise die russische Sprache zu sprechen. Lasst Sie in Ruhe!

In diesem Video redet er auch über die brüderliche Verbindung zwischen den russischen und ukrainischen Menschen. Weiter sagt er, dass er viele wunderbare Menschen kenne die in Russland leben. Millionen, Tausende, alles wunderbare Menschen.

Und weiter sagt er noch: Wir sind alle einer Farbe, des gleichen Blutes und wir verstehen uns, egal welche Sprache wir sprechen.

Und was ist jetzt aus ihm geworden!

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related