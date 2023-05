Liebes Russland. Ihr hattet keine Freunde – Von David Swanson (WorldBeyondWar)

Von David Swanson, World BEYOND War, 24. Mai 2023

Hier ist ein schrecklicher „Syllogismus“ von einem wunderbaren Menschen, Ray McGovern, langjähriger CIA-Mitarbeiter, dann langjähriger Friedensaktivist und nun jahrelanger Befürworter, dass Russland keine andere Wahl hatte, als die Ukraine anzugreifen.

„Die Russen hatten andere Möglichkeiten, in die Ukraine einzumarschieren.

Sie griffen die Ukraine in einem „Krieg ihrer Wahl“ an; bedrohen auch die NATO.

Ergo muss der Westen die Ukraine bis an die Zähne bewaffnen und riskiert damit einen größeren Krieg.“

Dies ist angeblich eine Erklärung für die Meinung unserer Gläubigen, dass Russland eine andere Wahl hatte, als in die Ukraine einzumarschieren. In Wirklichkeit verdeutlicht es eine sehr traurige und enorme Kluft zwischen den Denkweisen von Menschen, die sich einst einig waren, dass Krieg unmoralisch sei, die es nun aber über ein Jahr lang völlig versäumt haben, sich gegenseitig von irgendetwas zu überzeugen.

Natürlich ist das obige Zitat überhaupt kein Syllogismus. Dies ist ein Syllogismus:

Eine Kriegsgefahr erfordert Krieg.

Russland droht Krieg.

Russland braucht Krieg.

(Oder schreiben Sie dasselbe und ersetzen Sie Russland durch die Ukraine.)

Aber das ist es auch:

Eine Kriegsdrohung erfordert keinen Krieg.

Russland droht Krieg.

Russland braucht keinen Krieg.

(Oder schreiben Sie dasselbe und ersetzen Sie Russland durch die Ukraine.)

Die Meinungsverschiedenheit betrifft die Hauptprämisse. Der Syllogismus ist eigentlich kein sehr nützliches Werkzeug zum Denken; lediglich für eine primitive Art des Nachdenkens über das Denken. Die Welt ist tatsächlich komplex, und jemand könnte auch dafür ein Argument liefern: „Eine Kriegsdrohung erfordert manchmal einen Krieg, je nachdem.“ (Sie würden sich irren .)

Dass die Bedrohung oder der Krieg, und selbst der tatsächliche Krieg, in vielen Fällen keinen Krieg als Reaktion erforderte, sondern mit anderen Mitteln besiegt werden konnte, ist aktenkundig . Die Frage ist also, ob diese Zeit anders war als all diese Zeiten.

Hier ist eine weitere Meinungsverschiedenheit. Welche davon ist wahr?

„Um sich einer Seite eines Krieges entgegenzustellen, muss die andere Seite verteidigt werden.“

oder

„Die Opposition gegen eine Seite eines Krieges könnte möglicherweise ein wesentlicher Bestandteil der Opposition gegen alle Seiten aller Kriege sein.“

Auch das ist eine sachliche Frage, eine Aktenfrage. Diejenigen von uns, die all diese vielen Monate damit verbracht haben, jede Kriegshandlung beider Seiten des Krieges in der Ukraine anzuprangern, können jeder Seite alle Vorwürfe vorlegen, die wir erhalten haben, dass sie sowohl ihre Seite als auch die andere Seite unterstützen – und alle Beweise dafür, dass sie es sind, sind alle falsch.

Aber vielleicht spielt es keine Rolle, ob sich jemand einbildet, dass ich die NATO anfeuere und heimlich im Sold von Lockheed Martin stehe. Sie wollen lediglich eine Antwort auf die umwerfend knallharte, brillante Frage „Denn was zum Teufel hätte Russland dann möglicherweise, möglicherweise tun können?“ beantworten.

Bevor ich beschreibe, was Russland hätte tun können, sowohl im Moment der größten Krise als auch in den Monaten, Jahren und Jahrzehnten davor, lohnt es sich, noch einmal einige alte Griechen auszugraben:

Russland musste sich gegen die NATO verteidigen.

Der Angriff auf die Ukraine würde der NATO garantiert den größten Aufschwung in ihrem Leben verschaffen.

Deshalb musste Russland die Ukraine angreifen.

Vielleicht kann der Syllogismus doch hilfreich sein? Die beiden Prämissen sind vollkommen wahr. Kann jemand die Unlogik erkennen? Das scheint nicht der Fall zu sein, zumindest nicht in den ersten eineinhalb Jahren. Die USA haben die Falle gestellt und Russland hatte einfach keine andere Wahl, als den Köder zu schlucken? Wirklich? Wie beleidigend für Russland!

Vor über einem Jahr habe ich einen Artikel mit dem Titel „ 30 gewaltfreie Dinge, die Russland hätte tun können und 30 gewaltfreie Dinge, die die Ukraine tun könnte “ geschrieben. Hier ist die russische Liste:

Russland könnte folgendes getan haben:

Sie machten sich weiterhin über die täglichen Vorhersagen einer Invasion lustig und sorgten für weltweite Heiterkeit, anstatt einzumarschieren und die Vorhersagen nur um ein paar Tage zu verfälschen. Fortsetzung der Evakuierung von Menschen aus der Ostukraine, die sich von der ukrainischen Regierung, dem Militär und Nazi-Schlägern bedroht fühlten. Den Evakuierten mehr als 29 US-Dollar zum Überleben angeboten haben; bot ihnen tatsächlich Häuser, Jobs und garantiertes Einkommen. (Denken Sie daran, wir sprechen über Alternativen zum Militarismus, Geld spielt also keine Rolle und keine extravaganten Ausgaben werden jemals mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein der Kriegsausgaben sein.) Stellte einen Antrag zur Abstimmung im UN-Sicherheitsrat zur Demokratisierung des Gremiums und zur Abschaffung des Vetos. Hat die Vereinten Nationen gebeten, eine neue Abstimmung auf der Krim über den Wiedereintritt Russlands zu überwachen. Traten dem Internationalen Strafgerichtshof bei. Den Internationalen Strafgerichtshof gebeten, Verbrechen im Donbass zu untersuchen. Viele tausend unbewaffnete zivile Beschützer wurden in den Donbass geschickt. Die weltbesten Trainer für gewaltfreien zivilen Widerstand wurden in den Donbass geschickt. Finanzierte Bildungsprogramme auf der ganzen Welt über den Wert kultureller Vielfalt in Freundschaften und Gemeinschaften und die katastrophalen Misserfolge von Rassismus, Nationalismus und Nationalsozialismus. Die meisten faschistischen Mitglieder wurden aus dem russischen Militär entfernt. Der Ukraine werden die weltweit führenden Anlagen zur Erzeugung von Solar-, Wind- und Wasserenergie geschenkt. Die Gaspipeline durch die Ukraine wurde stillgelegt und man verpflichtete sich, nördlich davon niemals eine zu bauen. Ankündigung einer Verpflichtung, russische fossile Brennstoffe zum Wohle der Erde im Boden zu belassen. Wird als Geschenk an die elektrische Infrastruktur der Ukraine angeboten. Wird als Freundschaftsgeschenk für die Eisenbahninfrastruktur der Ukraine angeboten. Erklärte seine Unterstützung für die öffentliche Diplomatie, die Woodrow Wilson angeblich unterstützte. Sie gab die acht Forderungen, die sie im Dezember zu stellen begann, erneut bekannt und forderte von der US-Regierung öffentliche Antworten auf jede dieser Forderungen. Ich habe die Russisch-Amerikaner gebeten, die russisch-amerikanische Freundschaft am tropfenförmigen Denkmal zu feiern, das Russland den Vereinigten Staaten vor dem New Yorker Hafen geschenkt hat. Es ist den wichtigsten Menschenrechtsverträgen beigetreten, die es noch nicht ratifiziert hat, und hat andere aufgefordert, dasselbe zu tun. Kündigte seine Verpflichtung an, die von den Vereinigten Staaten zerrissenen Abrüstungsverträge einseitig aufrechtzuerhalten, und ermutigte zur Gegenseitigkeit. Kündigte eine Politik des Verzichts auf die Erstverwendung von Nuklearwaffen an und befürwortete diese. Er kündigte eine Politik der Abrüstung von Atomraketen an und hielt sie außer Alarmbereitschaft, um mehr als nur wenige Minuten vor dem Auslösen einer Apokalypse zu warten, und befürwortete dies. Schlug ein Verbot internationaler Waffenverkäufe vor. Vorgeschlagene Verhandlungen aller Regierungen, die über Atomwaffen verfügen, einschließlich derjenigen mit US-Atomwaffen in ihren Ländern, zur Reduzierung und Abschaffung von Atomwaffen. Hat sich dazu verpflichtet, im Umkreis von 100, 200, 300, 400 km um die Grenzen keine Waffen oder Truppen zu stationieren, und hat dies auch von seinen Nachbarn verlangt. Organisierte eine gewaltlose, unbewaffnete Armee, um zu Fuß zu gehen und gegen alle Waffen oder Truppen in der Nähe von Grenzen zu protestieren. Rufen Sie die Welt dazu auf, sich an der Wanderung und dem Protest anzuschließen. Feierte die Vielfalt der globalen Aktivistengemeinschaft und organisierte im Rahmen des Protests kulturelle Veranstaltungen. Gefragt wurden die baltischen Staaten, die gewaltfreie Reaktionen auf die russische Invasion geplant haben, um dabei zu helfen, Russen und andere Europäer darin auszubilden.

Ich habe darüber in dieser Radiosendung gesprochen .

Ich bin mir sicher, dass es umsonst ist, aber bitte denken Sie wirklich daran, dass es sich hierbei um einen Artikel handelte, in dem es darum ging, was jede Seite tun könnte, anstatt den Wahnsinn des organisierten Massenmordes zu begehen, eine nukleare Apokalypse zu riskieren, den Globus auszuhungern, die Zusammenarbeit beim Klimaschutz zu behindern. und ein Land ruinieren. Bitte denken Sie wirklich daran, dass uns allen die Aggression der USA gegenüber Russland immer schmerzlich bewusst war. Die Antwort auf die Frage „Wie kann ich es wagen, vorzuschlagen, dass Russland sich besser verhält als die schrecklich schlechteste Regierung der Welt in dem Land, in dem ich selbst lebe, die Vereinigten Staaten?“ ist das Übliche: Ich verbringe die meiste Zeit damit, zu fordern, dass sich die Vereinigten Staaten besser verhalten, aber wenn der Rest der Welt es in sich schafft, sich so gut zu verhalten, dass das Leben auf der Erde trotz aller Bemühungen Washingtons erhalten bleibt, dann bin ich es Ich werde dafür dankbar sein – und ich werde es ganz sicher nicht entmutigen.

Vielleicht sind die russischen Friedensaktivisten, die sich so mutig gegen die Kriegsführung ihrer Nation wehren, so wie wir uns alle gegen unsere eigenen stellen müssen, zutiefst fehlgeleitet, aber ich glaube nicht, dass sie es sind.

Warum ist es also so unmöglich, einander überhaupt klarzumachen, woher wir kommen, ihr Russland-Hatte-keine-Wahl und ich? Sie vermuten, dass entweder Rays alte Truppe mir Geld einbringt oder dass ich Angst davor habe, als „Putin-Liebhaber“ bezeichnet zu werden – als hätte ich nicht jede Menge Morddrohungen für meine Ablehnung eines Krieges gegen den Irak erhalten, gegen die ich sie eingetauscht hätte Herzschlag, um einfach als „Irak-Liebhaber“ bezeichnet zu werden.

Mein Misstrauen Ihnen gegenüber ist vielleicht genauso falsch wie Ihres mir gegenüber, aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist, und ich meine es mit vollem Respekt.

Ich vermute, dass Sie denken, wenn eine Seite eines Krieges falsch liegt, hat die andere wahrscheinlich Recht – und zwar in jedem Detail. Ich vermute, Sie waren gegen die US-Seite im Krieg gegen den Irak, nicht aber gegen die irakische Seite. Ich vermute, dass Sie die US-amerikanische Seite des Krieges in der Ukraine ablehnen und denken, dass daraus einfach folgt, dass alles, was die russische Seite tut, bewundernswert ist. Ich stelle mir vor, dass wir beide in eine Zeit des Duellierens zurückkehren. Ich würde schreien: „Hört auf mit dieser idiotischen Barbarei, ihr zwei!“ und man würde sich eilig umhören, um herauszufinden, welcher Idiot der Gute und welcher der Böse sei. Oder würden Sie?

Ich vermute, dass Sie sich keine Gedanken über die Jahre machen wollen, in denen es beiden Seiten nicht gelungen ist, unbewaffnete Verteidigungsanlagen vorzubereiten, und dass Sie glauben, dass die Welt es tun würde, egal, was Russland tat, um an die Moral und Gerechtigkeit der Welt zu appellieren Ich habe Russland angespuckt und mir Popcorn geschnappt, um den Aufmarsch der USA und der NATO zu beobachten. Doch selbst wenn Russland abscheuliche Mordtaten begeht, haben wir dennoch viel von der Welt gesehen – und viele Regierungen der Welt! – sich weigern, sich auf die Seite der NATO zu stellen, trotz des enormen Drucks und trotz der schrecklichen Peinlichkeit, den Eindruck zu erwecken, Russlands Kriegsführung verteidigen zu müssen oder beschuldigt zu werden, sie zu verteidigen. Wir werden nie wissen, wie die Welt reagiert hätte, wenn Russland massive und kreative gewaltfreie Maßnahmen ergriffen hätte, wenn Russland internationalen Rechtsgremien beigetreten wäre, wenn Russland Menschenrechtsverträge unterzeichnet hätte.

Vielleicht möchte die russische Regierung genauso wenig unter den Rechtsstaat fallen wie die US-Regierung. Vielleicht will es ein Gleichgewicht der Kräfte, nicht ein Gleichgewicht der Gerechtigkeit. Oder vielleicht denkt es wie die meisten Menschen in der westlichen Gesellschaft – sogar viele, die jahrelang als Friedensaktivisten tätig waren –, dass Krieg am Ende die einzige Antwort ist. Und vielleicht wäre gewaltfreies Handeln gescheitert. Aber es gibt zwei Schwächen in diesem Gedanken, die meiner Meinung nach unbestreitbar sind.

Erstens sind wir der nuklearen Apokalypse näher als je zuvor, und wenn wir nicht mehr da sind, werden wir uns nicht wirklich darüber streiten können, wer mehr Recht hatte als wer.

Das andere ist, dass sich die Aufrüstung zwischen den USA und der NATO über Jahrzehnte, Jahre und Monate erstreckte. Russland hätte noch einen Tag oder 10 oder 200 warten können, und in dieser Zeit hätte es anfangen können, etwas anderes zu versuchen. Niemand außer Russland hat den Zeitpunkt der russischen Eskalation bestimmt. Und wenn man den Zeitpunkt für etwas festlegt, hat man die Wahl, zuerst etwas anderes auszuprobieren.

Und was noch wichtiger ist: Wenn nicht beide Seiten Unrecht eingestehen und sich auf einen Kompromiss einigen, wird der Krieg nicht enden und das Leben auf der Erde vielleicht auch. Es wäre wirklich schade, wenn wir uns in so einem Punkt nicht einigen könnten.

Dies ist eine Replik von David Swanson auf den heutigen Artikel von Ray McGovern:

Hatte Putin „andere Optionen“ in Bezug auf die Ukraine? – Von Ray McGovern (raymcgovern.com)

