Hatte Putin „andere Optionen“ in Bezug auf die Ukraine? – Von Raymond McGovern (raymcgovern.com)

Von Ray McGovern, 22. Mai 2023 LINK

Die automatische Antwort lautet normalerweise: „Ja, er hatte sicherlich andere Optionen als die Invasion, und er hätte sich zuerst für eine davon entscheiden sollen.“

Diese Annahme verdeutlicht die Armut der Diskussion über die Ukraine. Die Hauptschuld daran tragen natürlich die Konzernmedien. Aber auch andere haben nicht genau geprüft, ob die Fakten eine solche oberflächliche Antwort stützen. Und so ist es nicht nur zu einem löchrigen – ja, löchrigen – Dogma geworden; Es könnte uns alle das Leben kosten.

Die oberflächliche Antwort basiert auf einem trügerischen Syllogismus, der eine große Gefahr verheißt, insbesondere zu diesem entscheidenden Zeitpunkt, an dem irregeführte Bürger erneut einer weiteren Eskalation in der Ukraine zustimmen könnten. Der Syllogismus:

Die Russen hatten andere Möglichkeiten, in die Ukraine einzumarschieren.

Sie griffen die Ukraine in einem „Krieg ihrer Wahl“ an; bedrohen auch die NATO.

Ergo muss der Westen die Ukraine bis an die Zähne bewaffnen und riskiert damit einen größeren Krieg.

Die ungeprüfte Hauptprämisse lauert an jeder Ecke, auch in sehr aktuellen und aufschlussreichen Aussagen wie der, die die NY Times am 16. Mai veröffentlichte ( https://eisenhowermedianetwork.org/russia-ukraine-war-peace/ ). Es heisst dort:

Unser Versuch, die russische Perspektive auf ihren Krieg zu verstehen, befürwortet weder die Invasion und Besetzung, noch impliziert er, dass die Russen keine andere Wahl hatten als diesen Krieg. Doch genau wie Russland andere Optionen hatte, hatten auch die USA und die NATO bis zu diesem Zeitpunkt andere Optionen.

Der Versuch eines Ausgleichs – so transparent er auch sein mag – ist willkommen. Aber ist man es den Lesern nicht schuldig, den Versuch zu unternehmen, diese „anderen Optionen“ darzulegen? Dies ist kein Randstreit; wir reden über Krieg. Wenn man leichtfertig behauptet, dass ein Land, das Feindseligkeiten auslöste, andere Optionen hatte, welche waren das dann? Eine so lange Erklärung wie die in der New York Times veröffentlichte könnte Platz für den Versuch geschaffen haben, eine oder zwei dieser Optionen zu zitieren (Diese Lücke war der Grund, warum ich zurückgewiesen habe, als ich gebeten wurde, die Anzeige zu unterzeichnen.)

Bitte nicht falsch verstehen. Ich denke, dass die NYT-Werbung im Großen und Ganzen ein reines Geschenk für diejenigen war, die sich dadurch weiterbilden werden (und es grenzt an ein Wunder, dass die Times sie veröffentlicht hat). Außerdem kenne ich die Verfasser und Unterzeichner dieser Erklärung gut genug, um jeglichen Gedanken auszuschließen, dass die Unterlassung auf die Angst zurückzuführen sein könnte, als sei sie in „Putins Tasche“ gesteckt. Ebenso sind dies nicht die Art von Leuten, die Worte massieren, um politische Korrektheit sicherzustellen.

Vielmehr scheint es mir eher ein Fall zu sein, in dem man die „überlieferte Weisheit“ akzeptiert, dass Putin sicherlich andere Optionen hatte, ohne diese Schlüsselfrage sorgfältig durchzudenken – und sich nicht völlig darüber im Klaren zu sein, wie wichtig es ist, umfassender zu informieren. Vor allem jetzt.

Eine härtere Sicht

Professor Oliver Boyd-Barrett ist in seiner Kritik an der ganzseitigen Anzeige der NYT harscher – meiner Meinung nach zu harsch. Der Forderung nach einer erwachsenengerechten Anerkennung, dass auch Gegner berechtigte Interessen haben, nickt er zustimmend zu. Aber er fügt hinzu, dass die Aussage „sofort ins Stocken gerät, nämlich indem sie Russland für seine spezielle Militäroperation (SMO) in der Ukraine verantwortlich macht“. Er führt dies auf „die Unfähigkeit zurück, sich hinter die Oberflächlichkeit der Klischees zu begeben“.

Boyd-Barrett: „Putin hat die SMO gerade deshalb ins Leben gerufen, weil er intelligent genug war, sich der Realität zu stellen und sich ihr zu widersetzen, dass der Westen unermüdlich auf einen solchen Konflikt hinarbeitete und dass es, wie Machiavelli einmal bemerkte, umso nachteiliger war, je länger er davon Abstand nahm.“ seine ultimative militärische Notlage“. https://oliverboydbarrett.substack.com/

Beobachten, was Führungskräfte sagen

Als Kremlologe seit einem halben Jahrhundert habe ich einen gewissen Einblick in das, was erfahrene Praktiker aus der Medienanalyse lernen können. Historiker sind normalerweise die besten unter ihnen. Da Medienanalysten eine verschwindende Spezies sind, wurde ich ermutigt, einen nachdenklichen Artikel über die Ukraine von Geoffrey Roberts, emeritierter Professor für Geschichte am University College Cork, Irland, zu finden.

Nachfolgend finden Sie kurze Auszüge aus einer Analyse, die er „Jetzt oder nie“ nannte: Die unmittelbaren Ursprünge von Putins Präventivkrieg gegen die Ukraine (letzten Dezember im Journal of Military and Strategic Studies veröffentlicht ): https://jmss.org/article/view/ 76584/56335

Der Mensch ist die Ursache all seiner eigenen Handlungen, nicht zuletzt bei der Auslösung von Kriegen. Solche Handlungen mögen irrational, inkohärent oder übermäßig emotional sein, aber sie bleiben verständlich und in einer erklärenden Erzählung darüber, was passiert ist und warum, darstellbar. Dieser narrative Ansatz … ist empirisch getrieben. Es stützt sich auf … Beweise, die es uns ermöglichen, … die Motivationen und Berechnungen der Agenten herauszufinden.

Dieser Aufsatz widmet sich dem Wann und Warum der Entscheidung von Präsident Wladimir Putin, im Februar 2022 in die Ukraine einzumarschieren. … Er stützt sich fast ausschließlich auf die Aufzeichnungen von Putins öffentlichen Äußerungen während der unmittelbaren Vorkriegskrise. … Diese Beweise zeigen, dass Putin in den Krieg ging, um zu verhindern, dass die Ukraine zu einem immer stärkeren und bedrohlichen NATO-Brückenkopf an den Grenzen Russlands wird. …

Je länger der Krieg hinausgezögert werde, argumentierte er im Februar 2022, desto größer sei die Gefahr und desto kostspieliger werde ein künftiger Konflikt zwischen Russland, der Ukraine und dem Westen. Es ist besser, jetzt in den Krieg zu ziehen …

Roberts wies auch darauf hin, dass Putin am 21. Dezember 2022 den russischen Militärführern gesagt habe, es sei „äußerst alarmierend, dass Elemente des globalen US-Verteidigungssystems in der Nähe von Russland stationiert werden … Wenn diese Infrastruktur weiter voranschreitet und wenn US- und NATO-Militär.“ Wenn die Systeme in der Ukraine stationiert sind, beträgt ihre Flugzeit nach Moskau nur 7-10 Minuten, bei Hyperschallsystemen sogar fünf Minuten.“

Bläst Putin Rauch?

Die Medienanalyse kann zusammen mit Experten mit Fachkenntnissen in eher technischen Bereichen eine große Hilfe für politische Entscheidungsträger, Kongressmitglieder und jeden sein, der sich für Fakten interessiert. Auch ich hatte zur Kenntnis genommen, was Putin seinem Militär zu diesem kritischen Zeitpunkt Ende Dezember 2021 sagte. Ich genieße den großen Vorteil, seriöse und zuverlässige Spezialisten konsultieren zu können, darunter Ted Postol, emeritierter Professor (MIT) für Physik und ehemaliger Spitzenberater des Chefs der Marineoperationen.

Ich lade Sie ein, sich anzusehen, was aus dieser Zusammenarbeit hervorgegangen ist:

Nein, Putin blies nicht nur Rauch. Ted und ich konnten zeigen, dass die US-Raketenstellungen in Rumänien und Polen der russischen Führung ein berechtigtes Anliegen waren; dass Putins Angaben zur Zeit bis zur Zielerreichung nicht übertrieben waren; und dass die von uns gezogene Analogie zur Kubakrise von 1962 hilfreich war, um zu veranschaulichen, dass die Bedenken des Kremls nicht künstlich, sondern real waren.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related