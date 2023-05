Frieden-gewinnen lädt ein zur Anti-NATO-Veranstaltung am 3.6. Dragoner-Areal – Veranstaltung mit griechischen Kolleginnen und Kollegen

Raus aus der NATO – NATO raus

Veranstaltung mit griechischen Kolleginnen und Kollegen



Zeit: Samstag, den 3. Juni um 19:00 Uhr

Ort: Kiezraum auf dem Dargonerareal (U-Bhf. Mehringdamm oder Hallesches Tor).



Bitte macht über Eure Verteiler und in den Medien Werbung für diese Veranstaltung.

Im Herbst letzten Jahres besuchte die 2012 gegründete gewerkschaftliche Solidaritätsgruppe „Gegen Spardiktate und Nationalismus“ zum zehnten Mal Griechenland. In Athen war sie zur öffentlichen Vorstellung der „Anti-Nato-Aktion“ eingeladen.

Wir haben zwei Vertreter dieses Bündnisses eingeladen, um uns über ihre Sichtweise auf diesen Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland zu berichten.

Der nordgriechische Hafen von Andropolis wurde von den USA zu einem Umschlagplatz für die Lieferung von Militärgütern an die Ukraine gemacht. Dagegen gab es Widerstand aus den Reihen der Bahngewerkschaft.

In weiten Teilen der griechischen Bevölkerung wird die NATO weitaus kritischer gesehen als bei uns. Die lebendig gehaltenen historischen Erfahrungen, beispielsweise die Unterstützing der Obristendiktatur von 1967 bis 1974 durch die USA, prägen die Einstellungen über das westliche Militärbündnis bis heute.

Gibt es Gemeinsamkeiten? Wo und wie lassen sich unsere Antikriegsaktivitäten vernetzen oder koordinieren?

AK Frieden in der GEW Berlin, AK Frieden in der VVN BdA, VVN-VdA Neukölln, VVN-VdA Tempelhof/Schöneberg, VVN-VdA Reinickendorf, VVN-VdA Spandau, VVN-VdA Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandauer Bündnis gegen Rechts, Friedenskoordination Berlin, Initiative 1918 unvollendet, Gruppe Arbeiterpolitik Berlin.

LINK:

frieden-gewinnen

