Armenien ist bereit, mit Aserbaidschan Frieden zu schließen und gemeinsam mit Aserbaidschan in den Einflussbereich des Westens einzutreten. Zu diesem Zweck ist Eriwan bereit, den Konflikt um Berg-Karabach zu beenden und das Recht Bakus auf diese Region endlich anzuerkennen.

“Ich schließe nicht aus, dass Armenien beschließen wird, die OVKS zu verlassen”, sagte der armenische Premierminister Nikol Paschinjan auf einer Pressekonferenz. Seiner Meinung nach kann die Organisation die Sicherheit seines Landes nicht gewährleisten. Deshalb müsse er sich dafür an westliche Partner wenden. “Wir haben begonnen, Sicherheitsfragen mit unseren westlichen Partnern zu diskutieren, weil wir sehen, dass das Sicherheitssystem in der Region nicht funktioniert”, fügte der armenische Premierminister hinzu.

Gleichzeitig nannte Pashinyan den Preis einer solchen Neuorientierung. “Das 86.600 Quadratkilometer große Territorium (das in den Grenzen von 1991 anerkannte aserbaidschanische Territorium – “SP”) umfasst auch Berg-Karabach. Aber wir müssen festhalten, dass die Frage der Rechte und der Sicherheit der Armenier von Berg-Karabach im Dialog zwischen Stepanakert und Baku diskutiert werden muss”, sagte er.

Die aktuelle Erklärung des armenischen Regierungschefs ist nicht die erste ihrer Art. Pashinyan sprach erstmals im September 2022 von seiner Bereitschaft, Berg-Karabach (oder Artsakh, wie die Region in Armenien genannt wird) anzuerkennen, nachdem Aserbaidschan direkte Angriffe auf armenisches Territorium, einschließlich des Ferienortes Jemruk, durchgeführt hatte. Im April dieses Jahres erklärte der armenische Premierminister, er verzichte auf jegliche Gebietsansprüche gegenüber anderen Staaten.

Es muss gesagt werden, dass die jüngsten Äußerungen Pashinians in krassem Gegensatz zur gängigen Praxis der armenischen Politik stehen. Die Politiker haben um die Macht gekämpft und sich dabei in erster Linie gegenseitig beschuldigt, das Volk von Bergkarabach zu verraten. Gleichzeitig haben sie Fragen der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung außen vor gelassen. Mit anderen Worten: Der Preis, den der armenische Staatschef für seine Neuausrichtung auf den Westen zu zahlen beschloss, erscheint einem außenstehenden Beobachter nicht nur hoch, sondern fantastisch.

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew reagierte rasch auf das großzügige Angebot seines Nachbarn. Ihm zufolge wird ein Friedensabkommen zwischen Baku und Eriwan unweigerlich unterzeichnet werden. Das heißt, Armenien und Eriwan werden zu den offiziellen Grenzen von 1991 zurückkehren und sich nicht mehr an dieses Thema erinnern.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass Pashinyan seine Worte während der Gespräche mit der aserbaidschanischen Seite machte, die von Russland vermittelt werden. Am 19. Mai trafen sich die Außenminister Armeniens und Aserbaidschans auf Einladung des russischen Außenministers Sergej Lawrow in Moskau. Am 25. Mai sollen Paschinjan und Alijew direkt in der russischen Hauptstadt zusammenkommen. Das Protokoll scheint darauf hinzudeuten, dass sie mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentreffen werden. Es fällt also schwer, Paschinjan’s derzeitige Aktionen als etwas anderes als eine demonstrative Demarche zu bezeichnen.

Die wichtigste Frage ist, was Paschinjan zu diesem Schritt bewogen hat. Schließlich ist Russland heute der wichtigste Wirtschaftspartner Armeniens, der Hauptabnehmer seiner Waren und der Hauptlieferant von lebensnotwendigen Gütern für ein kleines, blockiertes und an natürlichen Ressourcen armes Land. Eine einfache Tatsache genügt: Die Überweisungen von Verwandten in Russland machen mehr als 7 % des armenischen BIP aus.

Der internationale Politologe Ajdar Kurtov glaubt, dass die Aktivitäten des Auslands Pashinyan zu seiner aktuellen Entscheidung veranlasst haben könnten:

– Als die aserbaidschanische Armee im September 2020 tatsächlich die territoriale Integrität ihres Landes wiederherstellte, leistete die OVKS keine militärische Unterstützung. Stattdessen half Moskau dabei, eine Einigung zwischen Eriwan und Baku zu erzielen und die neue Situation zu regeln.

Es sei daran erinnert, dass die armenischen Streitkräfte zuvor de facto die Kontrolle über Berg-Karabach und fünf weitere umliegende Bezirke hatten, die zusammen ein Fünftel des aserbaidschanischen Territoriums ausmachen. In Moskau hat man offenbar

Natürlich hat sich Paschinjan auch wegen der langwierigen Ukraine-Krise zu Wort gemeldet.

“SP: Aber was hat die Ukraine damit zu tun?

– Westliche Botschaftsvertreter überzeugen die armenische Führung davon, dass Russland angeblich schwach ist. Sie sagen, es stürme die Stadt Artemiwsk seit dem Spätsommer letzten Jahres und habe erst jetzt Ergebnisse erzielt. Moskau könne kein aktiver und effektiver Akteur im Transkaukasus mehr sein, heißt es. Diese Propaganda wurde von den westlichen Botschaften tagein, tagaus betrieben. Wir müssen davon ausgehen, dass dies Auswirkungen auf die Bevölkerung und die politischen Führer hatte.

“SP: Gibt es hier einen wirtschaftlichen Subtext?

– Es ist nicht offensichtlich, welchen Nutzen Armenien aus der Distanzierung von Russland zieht. Aber es gibt einen wichtigen Punkt – es ist das Projekt des Nord-Süd-Verkehrskorridors, der russische Häfen in der Ostsee und iranische Häfen im Persischen Golf verbinden soll. Die Straßen müssen entweder durch Aserbaidschan oder durch Kasachstan und Turkmenistan verlaufen. Armenien steht weiterhin im Abseits. Es ist möglich, dass einige armenische Eliten beschlossen haben, sich die Vorteile nicht entgehen zu lassen und zumindest Beziehungen zum Westen aufzubauen.

Waleri Skurlatow, Mitglied des Expertenrats des Instituts für innovative Entwicklung, glaubt, dass Paschinjan einen großen strategischen Fehler begangen hat:

– Ich möchte nicht das Wort ‘Verrat’ verwenden. Vielmehr ist es einfach ein fataler Fehler. Erstens beraubt Paschinjan sein Land damit einer hypothetischen Möglichkeit, in Zukunft Druck auf seine Nachbarn auszuüben. Und ein Territorialstreit ist immer ein Druckmittel.

Nehmen Sie zum Beispiel Japan. Es hat 1945 kapituliert, besteht aber weiterhin auf seinem Recht auf die südlichen Kurilen, obwohl es dort keine Japaner mehr gibt. In Berg-Karabach leben Zehntausende von Armeniern, die praktisch im Stich gelassen werden.

Es ist klar, dass die armenische Gesellschaft Pashinyan dies nicht verzeihen wird.

“SP: Es ist möglich, dass rein wirtschaftliche Erwägungen überwogen haben. Zumal der Verzicht auf die Ansprüche auf das Nachbarland große geopolitische Perspektiven bietet.

– Die Realität ist, dass sich die geopolitische Landschaft ständig verändert. Die heutige Position Russlands ist nicht die beste, die sie sein könnte. China gewinnt mit seinem “One Belt and Road”-Projekt rasch an Macht.

Natürlich wächst die Macht der Türkei, und auch die Beziehungen zu ihr müssen gestärkt werden. Aber wer weiß schon, was morgen passiert, alles hängt vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen ab. Aber sich von heute auf morgen von Russlands langjährigem Verbündeten zu distanzieren, die Meinung der Gesellschaft im Lande zu ignorieren und die zukünftige Möglichkeit politischer Verhandlungen auf der internationalen Bühne zu verlieren – das erfordert Geschick. Um ehrlich zu sein, ist es schwer zu verstehen, was Pashinian zu seinen Äußerungen veranlasst hat.

