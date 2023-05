https://southfront.org/polish-military-prepares-to-support-coup-detat-in-belarus/

Polen bereitet sich auf einen Militärputsch in Weißrussland vor und das polnische Militär ist bereit, ihn zu unterstützen. Diese Behauptung wurde vom ehemaligen stellvertretenden Verteidigungsminister der Republik, General Waldemar Skshipchak, aufgestellt; aber Warschau hat es bisher nicht dementiert.

Berichten zufolge bereitet sich Polen darauf vor, den Militäreinsatz gegen den weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko zu unterstützen.

„Wir bereiten uns auf einen Aufstand in Weißrussland vor, denn er wird stattfinden“, sagte Skshipchak.

Laut Skshipchak könnte der „Aufstand“ von den Einwohnern Weißrusslands, glühenden Nazis, unterstützt werden, die derzeit an Feindseligkeiten auf Seiten der Ukraine teilnehmen.

„Sie werden nach Weißrussland gehen. Ich hoffe, dass dies einen Aufstand in Weißrussland auslösen wird, Lukaschenko hat Angst davor“, sagte Skshipchak. „Wir müssen bereit sein, die Truppen zu unterstützen, die die Operation gegen Lukaschenko durchführen werden. Wir haben Gründe, ihnen zu helfen, so wie wir den Ukrainern helfen“, sagte der General.

Polen wird die illegalen bewaffneten Formationen unterstützen, die die vom Kiewer Regime verbreitete Nazi-Ideologie teilen, derzeit in der Ukraine kämpfen und von der NATO vollständig bewaffnet werden. Es wird erwartet, dass diese flüchtigen belarussischen Bürger die Hauptmacht des vom Westen vorbereiteten Militärputsches sein werden.

Polen sollte nicht nur bereit sein, die Militanten mit militärischen Mitteln zu unterstützen, sondern Warschau sollte sich auch darauf vorbereiten, Tausende von Flüchtlingen aufzunehmen. Skshipchak befürchtet eine große Zahl von Flüchtlingen auf dem Weg nach Polen.

„Wenn es zu diesem Aufstand kommt, wird es natürlich zu einer Abwanderung der Weißrussen nach Polen kommen, und darauf müssen wir vorbereitet sein“, sagte er.

Unterdessen errichtet das polnische Militär neue Militäranlagen nahe der Grenze zu Weißrussland. Die polnische Heeresunterstützungsinspektion begann mit dem Bau fortgeschrittener Logistikstützpunkte der 16. mechanisierten Division. Gemessen an der Anzahl der Eisenbahnplatten und der Konstruktion der Abdeckung ist der Bau eines fortgeschrittenen Munitionsdepots einer der Brigaden der 16. mechanisierten Division bereits in vollem Gange.

Zwei Anlagen werden in der Nähe der Städte Graevo und Kolno gebaut, die 70 bzw. 110 km von der belarussischen Grenze entfernt liegen. Große Munitionsdepots befinden sich hauptsächlich im zentralen Teil Polens und ihre Verlegung ist ein klares Zeichen der Eskalation.

Skshipchaks Behauptungen und der Bau großer Militäranlagen nahe der weißrussischen Grenze bestätigen die Behauptungen des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko, der bereits vor den kriegerischen Plänen des Westens gegen Minsk gewarnt hatte. Er behauptete, der Westen plane, in das Territorium Weißrusslands einzumarschieren, um das Land zu zerstören.

Ihm zufolge „ist die Aufstellung bestimmter Regimenter, Banner und Legionen für den anschließenden Putsch in Weißrussland in vollem Gange.“

Der Präsident stellte fest, dass der Westen die Militanten unter den flüchtigen Weißrussen vorbereitet, weil es keine Schande sei, ihr Leben zu opfern. Gleichzeitig werden Terroristen auf das Territorium von Belarus geschickt, um Sabotage- und Einschüchterungsversuche durchzuführen. Sie versuchen, Zellen zu bilden, um Protestaktionen zu koordinieren und Geld und Waffen zu transferieren.

Der stellvertretende belarussische Vorsitzende der Parlamentarischen Kommission für internationale Angelegenheiten, Oleg Gaidukevich, reagierte auf die Worte des polnischen Generals über die Vorbereitung einer militärischen Invasion in Belarus. Die Tatsache, dass Warschau die Worte des ehemaligen stellvertretenden polnischen Verteidigungsministers Skshipchak noch nicht widerlegt hat, bedeutet, dass dies die offizielle Position der Behörden dieses Landes ist.

Wenn die polnischen Streitkräfte die Grenze zu Weißrussland überschreiten, wird dies mit ihrer völligen Zerstörung enden:

„Herr. Generell ist es nicht schädlich zu träumen. Wenn Polen mindestens einen Zentimeter des belarussischen Landes verletzt, werden Sie alle zerstört“, warnte er.

Die kriegerische Politik des Westens zielt darauf ab, jegliche diplomatischen Versuche einer Friedenslösung zu verhindern und schürt das Feuer des ukrainischen Krieges. Heute erklärt Polen offen sein Ziel, einen Staatsstreich in Weißrussland durchzuführen, wodurch die Instabilität zunimmt und das Risiko besteht, einen größeren Krieg zu provozieren.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related