China bekräftigt seine Unterstützung für Kerninteressen während des Besuchs des russischen Premierministers (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202305/1291316.shtml

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat erklärt, China sei bereit, die gegenseitige Unterstützung mit Russland in den Bereichen zu fördern, die ihre jeweiligen Kerninteressen betreffen, und die Koordinierung in multilateralen Bereichen zu verbessern. Er erklärte dies während eines Treffens mit dem zu Besuch kommenden russischen Premierminister Michail Mischustin am Mittwoch in Peking. Experten sagten, die stabile Entwicklung der chinesisch-russischen Beziehungen sei entscheidend für den Weltfrieden und den Prozess des Multilateralismus, um der Bedrohung durch Hegemonie und Unilateralismus standzuhalten.

Auch der chinesische Premierminister Li Qiang traf am Mittwoch mit Mischustin zusammen und hielt eine Begrüßungszeremonie für den russischen Premierminister ab.

Diese große diplomatische Aktivität zwischen den beiden Großmächten zeigte, dass beide Seiten Anstrengungen unternehmen, um den Mechanismus des routinemäßigen persönlichen Dialogs zwischen den Regierungschefs beider Seiten nach der dreijährigen COVID-19-Pandemie wiederherzustellen Analysten sagten, der Konsens, den die Spitzenpolitiker beider Länder im März erzielt hätten, soll weiter gestärkt und umgesetzt werden.

Xi bat Mischustin, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin seine aufrichtigen Grüße zu übermitteln. Xi sagte, dass er und Putin während seines erfolgreichen Staatsbesuchs in Russland im März einen Entwurf für die künftige Entwicklung der chinesisch-russischen Beziehungen und der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen entworfen hätten.

Xi sagte, dass es das Streben des Volkes und der Trend der Zeit sei, die Beziehungen zwischen China und Russland zu festigen und weiterzuentwickeln.

China und Russland sollten sich weiterhin in Fragen, die ihre jeweiligen Kerninteressen betreffen, gegenseitig nachdrücklich unterstützen und die Koordinierung in multilateralen Bereichen wie den Vereinten Nationen, der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, den BRICS-Staaten und den G20 stärken, betonte Xi.

Mischustin sagte während des Treffens mit Xi, dass Russland bereit sei, mit China zusammenzuarbeiten, um den Prozess der Multipolarisierung für die Welt voranzutreiben und die internationale Ordnung auf der Grundlage des Völkerrechts zu festigen. Russland freut sich darauf, den zwischenmenschlichen und kulturellen Austausch mit China weiter zu stärken, damit die Freundschaft zwischen Russland und China von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Medienberichten zufolge unterzeichneten China und Russland außerdem eine Reihe bilateraler Abkommen über Zusammenarbeit im Dienstleistungshandel, Sport, Patente und russische Hirseexporte nach China.

Cui Heng, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Russische Studien der East China Normal University, sagte gegenüber der Global Times am Mittwoch, dass Präsident Xi und Präsident Wladimir Putin im März während Xis Staatsbesuch in Russland zwei gemeinsame Erklärungen unterzeichnet hätten. Daher ist es erforderlich, dass die beiden Regierungen einen Dialog und eine Koordinierung führen, um den Konsens umzusetzen, nachdem die beiden Spitzenpolitiker die Richtung der Entwicklung der bilateralen Beziehungen aufgezeigt haben.

„Dies ist die Hauptaufgabe des Besuchs des russischen Premierministers in China dieses Mal“, bemerkte Cui. Gleichzeitig sagte Cui, dass er am Dienstag das chinesisch-russische Wirtschaftsforum in Shanghai abgehalten habe, und dies zeige, dass er die pragmatische Zusammenarbeit inmitten der internationalen Turbulenzen und der Instabilität der Weltwirtschaft fördern wolle.

Chinesische Analysten sagten, die Zusammenarbeit zwischen China und Russland habe nichts mit der Ukraine-Krise zu tun und es sei von entscheidender Bedeutung, weitere Konflikte und Spannungen zu verhindern und zu verhindern, wenn die USA China und Russland zunehmend feindselig gegenüberstehen und Washington auch seine Nachbarn weiterhin dazu zwinge Blockkonfrontation weltweit schmieden.

Einerseits vertritt China eine neutrale und faire Haltung, um den relevanten Parteien mit zunehmend aktiven diplomatischen Bemühungen dabei zu helfen, einen Weg für eine politische Lösung der Ukraine-Krise zu finden. Andererseits entwickeln China und Russland bilaterale Beziehungen auf der Grundlage legitimer und vernünftiger Forderungen und Interessen der beiden Völker, sagten chinesische Experten. Westliche Medien und Politiker sind nicht in der Lage, die normale Entwicklung der chinesisch-russischen Beziehungen anzuklagen, da die westlichen Regierungen, insbesondere Washington, die Bemühungen zur Beendigung des Konflikts behindern.

Weitere Kooperation



Die beiden Seiten sollten das Potenzial weiter ausschöpfen, um das Niveau der Wirtschafts-, Handels- und Investitionszusammenarbeit zu erhöhen, bilaterale Kooperationsinstitutionen und -mechanismen zu verbessern, Energie- und Konnektivitätskooperation zu konsolidieren und auszubauen und mehr neue Wachstumspunkte zu schaffen, sagte Xi während des Treffens mit Mischustin. unter Hinweis darauf, dass der zwischenmenschliche und kulturelle Austausch ausgeweitet werden sollte.

Bei seiner Teilnahme am Wirtschaftsforum China-Russland am Dienstag in Shanghai erwartete Mischustin, dass der bilaterale Handel zwischen China und Russland in diesem Jahr das 200-Milliarden-Dollar-Ziel erreichen könnte und die Zusammenarbeit über traditionelle Bereiche hinaus ausgeweitet werde.

Zhang Hong, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für russische, osteuropäische und zentralasiatische Studien der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, sagte der Global Times, dass Russland nach dem Ausbruch der Ukraine-Krise unter den Sanktionen und der Isolation des Westens stehe. Die Motivation, den Handel mit China auszuweiten, wird immer größer, und dies ist Mischustins erster Besuch seit seiner Ernennung zum russischen Premierminister. Daher ist diese diplomatische Aktivität für die chinesisch-russische Zusammenarbeit in der nächsten Phase von Bedeutung.

Xi sagte bei dem Treffen mit dem russischen Premierminister, dass China bereit sei, mit Russland und den Mitgliedern der Eurasischen Wirtschaftsunion zusammenzuarbeiten, um die Belt-and-Road-Initiative und die Eurasische Wirtschaftsunion zu synergieren, um die Bildung eines offeneren, größeren regionalen Marktes zu erleichtern und sicherzustellen Stabilität und reibungslose globale Industrie- und Lieferketten zu gewährleisten und den Ländern in der Region spürbare Vorteile zu bringen.

Dieses Jahr markiert den 10. Jahrestag des Vorschlags der Belt-and-Road-Initiative, und Russland ist als größtes Land neben den Routen der BRI ein Schlüsselakteur für die weitere Entwicklung der Belt-and-Road-Initiative, weshalb die beiden Länder ebenfalls danach streben werden Analysten sagten, dass die Zusammenarbeit und Koordinierung vertieft werden soll, um die BRI und die Eurasische Wirtschaftsunion besser zu verbinden.

Die USA haben versucht, gegen die chinesisch-russischen Beziehungen aufzuwiegeln, indem sie sagten, Chinas zunehmende Präsenz in Zentralasien werde den Einfluss und die Interessen Russlands beeinträchtigen, doch chinesische Experten sagten, dass Washingtons Versuch nutzlos und sinnlos sei, da Peking und Moskau gemeinsame Ansichten und Ziele für Entwicklung, Entwicklung und Sicherheit hätten, und beide Staaten verstehen den wahren Zweck Washingtons, daher besteht für die USA keine Hoffnung, das gegenseitige Vertrauen auf hoher Ebene zwischen China und Russland zu schüren und zu zerstören.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related