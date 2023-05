100 Organisationen veröffentlichen in der Zeitung „The Hill“ eine Petition, in der sie zu Friedensgesprächen und einem Waffenstillstand in der Ukraine aufrufen.

In der Petition, die als ganzseitige Anzeige in einer vom Kongress weit verbreiteten Zeitung veröffentlicht wurde, heißt es unter anderem: „Je länger der Krieg dauert, desto größer ist die Gefahr einer Eskalation, die zu einem größeren Krieg, Umweltzerstörung, Atomwaffen und Vernichtung führen kann.“

Die Petition stärkt die Bemühungen weltweit führender Persönlichkeiten, die sich an Friedensinitiativen beteiligen, darunter die Präsidenten von China, Brasilien und Südafrika; der UN-Generalsekretär; und der Papst. Es spiegelt auch die wachsende öffentliche Skepsis der USA gegenüber der anhaltenden Unterstützung des Krieges durch die USA wider.

