Das US-Militär rekrutiert ausländische Kämpfer als „Stellvertreter“, um „irreguläre Kriege“ gegen Washingtons Gegner zu führen, und das Pentagon überprüft sie nicht darauf, ob sie in der Vergangenheit Gräueltaten begangen haben, wie aus freigegebenen Dokumenten hervorgeht, die das US-Militär erhalten hat New York Times.

Diese „Ersatzkämpfer“ werden vom Special Operations Command des Pentagons bewaffnet und ausgebildet.

Sie sind Schlüsselakteure in einer wachsenden Zahl geheimer „Schattenkriege“, die Washington auf der ganzen Welt führt.

Im Jahr 2020 waren US-Spezialeinsatzkommandos in 154 Ländern oder etwa 80 % der Nationen der Erde stationiert.

„US-Spezialeinheiten sind nicht verpflichtet, frühere Menschenrechtsverletzungen durch die ausländischen Truppen, die sie als Stellvertreter bewaffnen und ausbilden, zu überprüfen“, berichtete die New York Times am 14. Mai.

„Amerikanische Kommandos bezahlen, trainieren und rüsten ausländische Partnertruppen aus und schicken sie dann zu Kill-or-Capture-Operationen“, heißt es in der Zeitung.

Die Times enthüllte zwei Pentagon-Programme, in denen „Ersatzkräfte“ eingesetzt werden: Abschnitt 127e, bekannt als „127 Echo“, der 100 Millionen US-Dollar pro Jahr für die Ausbildung von „Anti-Terror“-Stellvertretern erhält; und Abschnitt 1202, der 15 Millionen US-Dollar pro Jahr für die Rekrutierung von Stellvertretern zur Führung „irregulärer Kriegsführung“ vorsieht.

Diese unkonventionelle Kriegsführung zielt „darauf ab, nationalstaatliche Rivalen durch Operationen zu stören, die keinen vollwertigen bewaffneten Konflikt darstellen – einschließlich Sabotage, Hacking und Informationskampagnen wie Propaganda“, schrieb die Zeitung.

Die vom US-Militär rekrutierten Stellvertreter werden überprüft, aber nur „um Risiken der Spionageabwehr und potenzielle Bedrohungen für die amerikanischen Streitkräfte aufzudecken“, nicht auf „Menschenrechtsverletzungen – wie Vergewaltigung, Folter oder außergerichtliche Tötungen“, stellte die Times klar.

Die Zeitung erklärte:

Stellvertreterkräfte sind ein immer wichtigerer Teil der amerikanischen Außenpolitik . Im letzten Jahrzehnt haben sich die Vereinigten Staaten in Ländern wie Niger und Somalia zunehmend auf die Unterstützung oder Vertretung lokaler Partnerkräfte verlassen und sind von der Stationierung großer Mengen amerikanischer Bodentruppen wie im Irak und in Afghanistan abgerückt. Auch wenn dieser strategische Wandel das Risiko verringern soll, dass die USA Verluste erleiden und als Besatzer wahrgenommen werden, birgt die Ausbildung und Bewaffnung örtlicher Streitkräfte andere Gefahren.

Das Pentagon weigerte sich, der Times mitzuteilen, in welchen Ländern diese Programme aktiv sind. In früheren Berichten wurde jedoch darauf hingewiesen, dass das US-Militär Jahre vor der Invasion Moskaus im Jahr 2022 seine irreguläre Kriegsoperation in der Ukraine durchführte, wo es Truppen für einen möglichen Stellvertreterkrieg mit Russland ausbildete .

Naturgemäß ist das US Special Operations Command (SOCOM) über seine Aktivitäten auf der ganzen Welt bekanntermaßen geheim.

Der investigative Journalist Nick Turse berichtete, dass US-Spezialeinheiten im Jahr 2020 in 154 Ländern aktiv waren und etwa 80 Prozent des Planeten abdeckten.

In einer Geschichte in The Intercept aus dem Jahr 2021 schrieb Turse:

Das US Special Operations Command ist in den letzten 20 Jahren exponentiell gewachsen . Die „spezifische Finanzierung für Sondereinsätze“ belief sich 2001 auf 3,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit derzeit 13,1 Milliarden US-Dollar . Vor dem 11. September gab es rund 43.000 Spezialeinheiten. Heute umfasst das Kommando 74.000 Militärangehörige und Zivilisten . Vor zwei Jahrzehnten waren durchschnittlich 2.900 Kommandos pro Woche im Ausland im Einsatz. Laut SOCOM-Sprecher Ken McGraw liegt diese Zahl derzeit bei 4.500. Mit der zunehmenden globalen Reichweite des Kommandos stieg auch der Tribut an die amerikanischen Kommandos. Während Spezialeinheiten nur drei Prozent des amerikanischen Militärpersonals ausmachen, haben sie mehr als 40 Prozent der Opfer auf sich genommen , vor allem in Konflikten im gesamten Nahen Osten.

Die irreguläre Kriegsführungskampagne von SOCOM wurde zuvor in der Berichterstattung von Yahoo News gewürdigt.

„Im letzten Monat seiner Präsidentschaft hat Donald Trump wichtige Teile einer umfangreichen geheimen Pentagon-Kampagne zur Durchführung von Sabotage- , Propaganda- und anderen psychologischen und Informationsoperationen im Iran unterzeichnet “, schrieb Zach Dorfman, Korrespondent für nationale Sicherheit des Medienunternehmens, in einem Bericht aus dem Jahr 2021 Artikel über Washingtons „Schattenkrieg“.

Dorfman sagte, Washingtons Ziel sei es, „das Vertrauen des iranischen Volkes in seine Regierung zu untergraben und das Gefühl des Regimes für Kompetenz und Stabilität zu erschüttern“.

Ehemalige hochrangige US-Beamte bezeichneten die Operation als „irreguläre Kriegsführung“ und sie beinhaltete „ein 200-seitiges Optionspaket, das Dinge beinhaltete, die die Iraner an ihrer Kontrolle über das Land zweifeln lassen würden“.

Dorfman ist mit US-Spionageagenturen sehr befreundet. Bei Yahoo News hat er auch ähnliche irreguläre Kriegsoperationen gegen Russland offengelegt, die jedoch von der Central Intelligence Agency durchgeführt werden.

„Die CIA überwacht in den USA ein geheimes Intensivtrainingsprogramm für ukrainische Elite-Spezialeinheiten und anderes Geheimdienstpersonal“, enthüllte er in einem im Januar 2022 veröffentlichten Bericht – einen Monat bevor Russland in die Ukraine einmarschierte.

Dieses CIA-Programm zur Ausbildung ukrainischer Paramilitärs im Süden der USA wurde 2015 ins Leben gerufen, gab Dorfman bekannt.

Im März 2022, einen Monat nach der Invasion Moskaus, enthüllte Yahoo News, dass die CIA ein weiteres Programm zur Ausbildung ukrainischer Elitetruppen in ihrem Land hatte. Diese CIA-Initiative begann im Jahr 2014.

Diese Operationen wurden jedoch von der CIA überwacht. Das Einzigartige am Bericht der New York Times vom Mai 2023 ist, dass er Aufschluss über ähnliche Programme gibt, bei denen das US-Militär Stellvertreterkräfte im Ausland bewaffnet und ausbildet.

