Über Friedensinitiativen und ihre Mängel – Von Endre Simó, Präsident der Ungarischen Friedensgemeinschaft für den Frieden

Budapest, Freitag, 19. Mai 2023 (MB)

Wir können in diesen Tagen eine Vielzahl von Friedensinitiativen beobachten. Eine chinesische Delegation besucht Europa, Kiew und Moskau, Papst Franziskus sucht im Einvernehmen mit Viktor Orbán nach einem Ausweg, Afrika schickt eine Delegation nach Europa. Ganz zu schweigen von der Aktivierung der Zivilgesellschaft und den vielfältigen Friedensbemühungen von Parteien und internationalen Parteiverbänden.

An gutem Willen und gutem Glauben mangelt es nicht, insbesondere bei Initiativen für dauerhaften Frieden und eine gerechte Lösung. Zumindest was die Wege dahin angeht. Einige Teile der Zivilgesellschaft sind den westlichen Regierungen voraus. Sie lassen ihnen in NATO-Angelegenheiten einfach kein Mitspracherecht zu. Und die NATO beschloss, den Krieg fortzusetzen. Die friedensstrebenden Staaten, darunter auch Ungarn, drängen meist auf einen sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen, geben aber keine Antwort auf die Frage, welche Art von Frieden sie wollen, auf welcher Grundlage sie politische Verhandlungen fordern. Genau hier liegt der Schlüssel zur Lösung.

Die Welt ist voller pazifistischer Tagträume, obwohl wir genau wissen, warum der Konflikt in der Ukraine ausgebrochen ist und welche weiteren Konsequenzen sich daraus ergeben können, wenn man, statt legitime Sicherheitsinteressen anzuerkennen und zu befriedigen, auf eine Lösung vom Kiewer System hofft. Das Haupthindernis für einen Kompromiss.

Am 15. Dezember 2021 präsentierte Russland Washington und der NATO und am 17. Dezember dem Land und der Welt, was es wollte:

Eine Erweiterung der NATO und die Aufnahme der Ukraine in die NATO müssen ausgeschlossen werden;

Die NATO kann keine zusätzlichen Truppen und Waffen außerhalb der Länder stationieren, in denen sie im Mai 1997 präsent war. (Da zu diesem Zeitpunkt keines der osteuropäischen Länder Mitglied der NATO war, kann diese Forderung als Abzug der NATO-Truppen und -Waffen aus interpretiert werden (alle osteuropäischen Länder, bemerkte die Ungarische Friedensgemeinschaft.) In Ausnahmefällen wäre dies zulässig. der Einsatz solcher Truppen und Waffen, jedoch nur mit der gemeinsamen Zustimmung Russlands und der NATO;

Die NATO muss ihre militärischen Aktivitäten in der Ukraine, Osteuropa, dem Kaukasus und Zentralasien einstellen;

Sie dürfen keine Mittel- und Kurzstreckenraketen installieren, bei denen ein Einschlag auf dem Territorium der anderen Partei gemessen werden kann;

Sie sollten keine Militärübungen durchführen, die größer als eine Brigade sind, und zwar nur in einem Gebiet, auf das sie sich im Voraus geeinigt haben, und sie sollten sich auch regelmäßig gegenseitig über die Militärübungen informieren;

Bestätigen Sie, dass die Parteien einander nicht als Gegner betrachten und alle ihre Streitigkeiten friedlich beilegen und dabei auf die Anwendung von Gewalt verzichten.

Übernehmen Sie die Verpflichtung, keine Situation zu schaffen, die die andere Partei als Bedrohung für sie interpretieren könnte;

Richten Sie eine Hotline ein, damit sie sich im Notfall gegenseitig kontaktieren können.

Bis zum 24. Februar 2022, dem Beginn der russischen Militärintervention in der Ukraine, könnte Moskau durch viele diplomatische Verhandlungen davon überzeugt werden, dass seine legitimen Sicherheitsansprüche bei den USA und der NATO auf taube Ohren stoßen würden. Sobald dies klar wurde, musste entschieden werden, ob Russland warten würde, bis die NATO einen Angriff aus der Ukraine startete, oder ob es einen präventiven Schritt unternehmen würde, um die Möglichkeit auszuschließen, nach dem Zweiten Weltkrieg in einen weiteren nationalen Verteidigungskrieg gezwungen zu werden für die er 20 Millionen Menschenleben für seine eigene Freiheit und die Europas opferte.

Obwohl die Westmächte auf dem Helsinki-Gipfel 1992 ausnahmslos den Grundsatz der Unteilbarkeit der Sicherheit akzeptierten und in der Istanbul-Charta 1999 vereinbarten, dass kein Land seine Sicherheit auf Kosten der Sicherheit anderer Länder behaupten kann, haben sie gegen das verstoßen, was sie getan haben bei erster Gelegenheit unterschrieben. Nichts beweist dies besser als die fortgesetzte Osterweiterung der NATO, die Aufnahme ehemals sozialistischer Länder in den Militärblock, die Aufnahme Finnlands, die geplante Aufnahme Schwedens und die erwartete Einladung der Ukraine zum Nordatlantischen Bündnis beim NATO-Gipfel in Vilnius im Jahr 2016 Juli.

Mit Ausnahme Chinas ist kein Friedensplan bekannt, der eine politische Lösung des Konflikts auf der Grundlage des Prinzips der gegenseitigen Sicherheit anstrebt. Peking sieht deutlich, dass der Frieden nicht von den Beziehungen zwischen Moskau und Kiew abhängt, sondern davon, ob der Westen endlich zur Besinnung kommt und die Sicherheitsansprüche Russlands ernst nimmt. Ich denke, Washington und Brüssel glauben immer noch, dass sie die Russen auf beide Schultern laden können

Der Westen hat gesagt: Er will einen strategischen Sieg über Russland erringen. Kann sich irgendjemand fragen, welche Rolle die Ukraine dabei spielen wird?

Auch Papst Franziskus erkannte, dass der Frieden nicht unbedingt von den Russen, sondern vielmehr von Bidens Amerika abhängt. Schließlich ließ Moskau auch nach seiner militärischen Intervention in der Ukraine die Tür vor dem Prozess offen. Es war kein Zufall, dass der Heilige Vater nach Ungarn statt nach Polen kam!

Er wollte nicht den von antirussischen Gefühlen durchdrungenen polnischen Katholizismus moralisch unterstützen, sondern die Friedenspolitik der ungarischen Regierung, die der antirussischen Stimmung nicht nachgab und das Feuer des Krieges nicht weiter anheizte. Sie machten keine große Sache daraus, aber Papst Franziskus und Viktor Orbán waren sich offenbar einig, dass es nicht die Russen waren, die von der Bedeutung der gegenseitigen Sicherheit überzeugt werden mussten, sondern die USA. Die große Frage ist, ob sie, abgesehen von der Moral, genug Kraft dazu haben.

Unsere Gesellschaften, die sogenannten Zivilisten, können ihnen nicht nur moralische Stärke verleihen, sondern auch mit ihrem politischen Handeln viel dazu beitragen, einen gerechten Frieden einzufordern. Wie die Geschichte beweist, ist der „Zweihänder“ zu Großem fähig, wenn er zusammenarbeitet. Es mag sein, dass der durchschnittliche ungarische Mensch die Gefahr, die auf ihn lauert, wenn der Krieg nebenan eskaliert und unsere NATO-Verbündeten uns zum Exerzierplatz machen, wir also auch zum Ziel werden, noch nicht ausreichend wahrnimmt, aber dieses Gefühl der relativen Sicherheit kann schnell verschwinden, wenn die Situation eskaliert und wir in einen Krieg abdriften, aus dem wir nur als Verlierer hervorgehen können. Wer braucht das?

Glücklicherweise schläft nicht jeder den Traum von Dornröschen! Massendemonstrationen in der Slowakei, Tschechien und Bulgarien verdeutlichen die Forderung nach Frieden. Ungarische und österreichische Friedensorganisationen schließen sich zusammen, um die Neutralität Österreichs zu verteidigen und die Neutralität Ungarns zu erreichen. Menschen mit unterschiedlichsten Weltanschauungen und Parteizugehörigkeiten finden in der Verteidigung des Friedens einen gemeinsamen Nenner.

Auch hier werden Demonstrationen gegen den Krieg unseres Landes zur Verteidigung seines Friedens organisiert. In dem Aufruf „Wir wollen in Frieden leben“ deuten sie an, wie das Spiel aussehen wird: „Unsere westlichen Verbündeten, verbündet mit innenpolitischen und militärischen Kreisen, wollen uns auf der Seite der Ukraine in einen Krieg gegen Russland zwingen.“ Sie erpressen uns, mischen sich in unsere inneren Angelegenheiten ein, erwägen einen Staatsstreich und wollen die legitime Regierung durch eine Marionettenregierung ersetzen. Sie wollen, dass wir unsere Friedenspolitik aufgeben, Waffen und Soldaten in die Ukraine schicken und erneut gegen Russland in den Krieg ziehen, diesmal gemeinsam mit der NATO.“

Sie fahren fort: „Uns geht es nicht um Konfrontation, sondern um gute Beziehungen sowohl zum Osten als auch zum Westen.“ Hier, im Herzen Europas, auf dem Weg historischer Kriege, ist für uns die friedliche Zusammenarbeit mit dem Westen, mit dem wir 80 Prozent unseres Handels abwickeln, und mit Russland, das 80 Prozent unseres Energiebedarfs deckt, ein zentrales Thema . Alle unsere Interessen sind mit Frieden und Fortschritt verbunden! Lassen wir nicht zu, dass sie uns unsere Zukunft nehmen und unser Existenzrecht bestreiten“, heißt es im Appell der Ungarischen Friedensgemeinschaft für den Frieden.

Endre Simó, Präsident der Ungarischen Friedensgemeinschaft für den Frieden

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related