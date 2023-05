(Red.)Simplicius beantwortet regelmäßig am Wochenende Leser-Fragen. Dieses Mal waren die Folgen der Explosion der DU-Munition eine der Fragen. Hier seine Antwort. Das geht uns alle an!!

Lesen Sie diesen Bericht bitte in Ruhe bis zum Ende und stellen sich dann die Frage, warum in unseren westlichen Medien über diese Umweltkatastrophe praktisch nicht berichtet wurde und wird.

