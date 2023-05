Hinweis von Tino Eisbrenner: Ihr Lieben, ich bin zurück aus Moskau, wo ich an einem internationalen Sängerwettstreit teilgenommen habe.

Ihr getreuen Songländer und Freunde, die es werden wollen!

Manche von Euch haben schon gefragt, wann es in das nächste Jahr des Songlandclubs geht und ich musste die Antwort auf heute verschieben, weil ich über den Monatswechsel April/Mai in „Nichtbefreundeten Ausland“ war.



„Na meine Güte, wo warst Du denn? Mehr als zwei Wochen nichts von Dir gehört oder gelesen…“

Ihr Lieben, ich bin zurück aus Moskau, wo ich an einem internationalen Sängerwettstreit teilgenommen habe, der Фестиваль Дорога на Ялту nennt. In diesem Jahr stellten sich 17 Künstler aus 15 Ländern (Frankreich, Mongolei, Indien, USA, Serbien, Türkei, Italien, Griechenland, Israel, Algerien, Ungarn, Zimbabwe, China, Indonesien) der Aufgabe, russische Lieder aus dem bzw. über den zweiten Weltkrieg in ihre Sprache zu dichten und zu singen.

Ich hatte das Gefühl, dass es gut sein könnte, wenn auch Deutschland einen Beitrag zu dem Thema einbringen würde und dichtete das Lied „Журавли – Kraniche“ nach.

Ich wurde eingeladen, dann kam ein Halbfinale, wo ich das Lied auf Deutsch sang und ein Finale, wo jeder Teilnehmer sein Lied mit einem russischen Star zusammen sang.

Die Wahl für mich fiel auf Зара (Zara) https://instagram.com/zara_music?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ== , eine sehr bekannte und gleichsam warmherzige Sängerin Russlands.

Ich habe hier einen Link von unserem Auftritt für Euch https://youtu.be/IMMFepnuAUU

Der Mann aus der Jury, der anschließend zu uns spricht, ist kein Geringerer, als Lev Leshchenko – eine Sängerlegende seines Landes und des gesamten postsowjetischen Raumes.

Übrigens war mein US-amerikanischer Konkurrent Art Garfunkel jr., mit dem ich nun eine schöne Verbindung habe. Ich denke, wir sehen ihn in Bälde auf dem VIER WINDE HOF.

Es darf auch erwähnt sein, dass es in meinen Ohren in vielerlei Hinsicht gut klang, als es bei der Preisverleihung hieß: „Zweiter Platz – Tino Eisbrenner, Germania!“

Beeindruckend auch, wie sich der ganze Saal (6.000 Menschen) von den Sitzen erhebt, als ich dem Lied die ersten deutschen Worte gebe. Ihr seht es in dem Video.

Russen hegen keinerlei Groll gegen uns Deutsche! Nicht wegen damals und nicht heute! Diese Nachricht bringe ich schon mal jetzt.

Was ich in den zwei Wochen, während der traditionellen Feierlichkeiten zum День победы, alles erlebt, gesehen und gehört habe, werde ich Euch ausführlich erzählen und der Bodoniverlag wird das Buch „Журавли – Kraniche“ noch in diesem Sommer veröffentlichen, so dass ich Euch nachträglich auf meine Reise mitnehmen kann.

Ich bin wieder da! Wie die Kraniche.

журавли – Kraniche

Und was, wenn manche Seele von Soldaten

Verloren einst in blutdurchtränktem Feld

Die letzte Erdenruhe nie erbat und

Als weißer Kranich flog zum Himmelszelt

Dort fliegen sie, es mahnen ihre Lieder

Bis heute durch der großen Zeiten Lauf

Wahrscheinlich darum verstumm‘ wir hin und wieder

Und schauen voll von Traurigkeit hinauf.

Im Nebel von der ersten Tageshelle

Ermüdet bis zum letzten Tageslicht

Der Vogelzug – und dort die freie Stelle

Womöglich ist das schon der Platz für mich?

Und wenn ich einst in diesem Kranichzuge

Noch schwimme durch den gleichen Nebeldunst

Hätt ich den Wunsch, Ihr hörtet meine Stimme

Der ich Euch ließ zurück mit meiner Kunst.

Und was, wenn manche Seele von Soldaten

Verloren einst in blutdurchtränktem Feld

Die letzte Erdenruhe nie erbat und

Als weißer Kranich flog zum Himmelszelt?

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Ja, ich bin wieder da und habe nun öffentlich gemacht, dass ich diesen Weg des Brückenbauens nicht aufzugeben gedenke.

Natürlich täte ich diese Arbeit auch gern in Kiew aber seit ich 2016 auf der Krim beim „Wyssotzki-Festival“ aufgetreten bin, ist die UKR für mich gesperrt und ich liefe sogar Gefahr, dort in die falschen Hände zu fallen, wie es einem Bekannten schon vor 4 Jahren passiert ist.

Ich glaube aber fest daran, dass sich etwas ändern kann, wenn die Kunst die verhärteten Fronten intensiv zu umspülen beginnt und darum werde ich meine Erlebnisse der letzten zweieinhalb Wochen wieder mit einem Buch nacherlebbar machen! Und ich habe ein vorerst deutsch-russisches Musik-Projekt entworfen, das in Ton und Bild (und natürlich live) zu erleben sein soll, um die Fremde, die man unseren Völkern aufzwingt, zu durchstrahlen.

All das kostet wieder Geld und Ihr wißt, dass die Friedensbewegung im Deutschland unserer Tage nie Geld bekommt oder hat. Und wenn die LINKE sich weiter von so vielen Friedensaktivitäten distanziert oder als Partei in den Parlamenten verloren geht, wird es künftig noch enger…

Darum versuche ich wieder alles selbst zu stemmen und hoffe dabei auf die Unterstützung der Songländer.

Vielleicht könnt Ihr sogar noch ein bisschen werben und Eure Freunde (die natürlich auch irgendwie meine sein sollten ) einladen SLC-Mitglieder zu werden.

Auch wenn es vor drei Jahren sicher für machen von Euch die Motivation war, dem Künstler Eisbrenner das Überleben zu ermöglichen, hatte ich ja von vornherein mit der Gründung des Songlandclubs den Fokus auf das Überleben und die Entwicklung der Kunst des Künstlers gerichtet und mit Eurer Hilfe viel geschafft und geschaffen. Darin möchte ich weitermachen und ich hoffe, Ihr mit mir.

Und auch wenn ich in den letzten Monaten immer mal mit den Postillen hinterherhing, möchte ich Euch auch diese weiter anbieten, um Euch am Prozess ein bisschen teilhaben zu lassen und eben auch ein paar Kleinodien zu verteilen, die nicht jeder hat.

Macht Ihr mit? Habt Dank und seid umarmt.

Euer Tino, der Eisbrenner

