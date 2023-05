https://southfront.org/pashinyan-is-ready-to-recognize-nagorno-karabakh-as-part-of-azerbaijan/

Auf einer Pressekonferenz am 22. Mai erklärte der armenische Premierminister Nikol Pashinyan, dass Armenien bereit sei, Berg-Karabach als Teil Aserbaidschans anzuerkennen, sofern die Sicherheit der armenischen Bevölkerung gewährleistet sei.

„Wir müssen jedoch festlegen, dass die Frage der Rechte und der Sicherheit der Armenier in Berg-Karabach im Rahmen des Dialogs zwischen Stepanakert und Baku erörtert werden sollte“, fügte er hinzu.

Paschinjan zufolge erwartet Armenien internationale Garantien, dass solche Verhandlungen stattfinden werden.

Zuvor hatte der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew erklärt, dass die in Berg-Karabach lebenden Armenier entweder die aserbaidschanische Staatsbürgerschaft annehmen oder das Gebiet verlassen müssten. Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt wies darauf hin, dass die in dem umstrittenen Gebiet lebenden ethnischen Armenier eine Entscheidung treffen müssen.

„Hier herrscht völlige Freiheit, alles wird auf der Grundlage demokratischer Prozesse entschieden. Auch diese Frage sollte auf der Grundlage der Menschenrechte gelöst werden“, sagte Aliyev.

Es gibt keine drastischen Änderungen in Pashinyans Politik. In den letzten Monaten hat er eine solche Entscheidung angestrebt. Mitte April erklärte er, Armenien sei bereit, die territoriale Integrität Aserbaidschans im Rahmen der Aserbaidschanischen SSR anzuerkennen, d. h. auch die Kontrolle über Berg-Karabach.

Die gleiche Tendenz wurde vor Jahren festgestellt, als er die Schlacht um die Region 2020 verlor. Damals warfen viele Pashinyan vor, die Schlacht absichtlich zugunsten Bakus verloren zu haben.

Berg-Karabach war schon immer ein Hindernis für Eriwan auf dem Weg zur NATO und zur EU. Der Konflikt war auch der Grund für die Stationierung des russischen Militärs und die Stärke von Moskaus militärischem und diplomatischem Einfluss in der Region.

Das Szenario eines armenischen Verzichts auf Berg-Karabach wurde von Washington vorgeschlagen.

Pashinyans Argumente für einen Verzicht auf Berg-Karabach werden von anhaltenden Beschwerden gegenüber Russland begleitet. Am 22. Mai erklärte er, Armenien könne aus der OVKS austreten, wenn es diese für eine „inkompetente Organisation“ halte.

„Wenn Armenien de jure beschließt, aus der OVKS auszutreten, wird dies geschehen, nachdem Armenien festgestellt hat, dass die OVKS Armenien verlassen hat. Eine solche Agenda gibt es, wenn die OVKS zu einer inaktiven Organisation wird. Dann werden wir unsere Sicherheitsfragen selbst lösen müssen“, sagte Pashinyan.

Der armenische Staatschef warf der OVKS erneut angebliche Untätigkeit vor, erwähnte dabei aber nicht das wichtige Detail, dass die armenischen Behörden selbst darum gebeten hatten, die Ratifizierung der Anwesenheit von Beobachtern der Organisation im Lande zu verschieben.

Am 17. Mai erklärte der russische Außenminister, dass die OVKS-Mission bereits im vergangenen Herbst in Armenien eingesetzt werden sollte. Ihm zufolge waren die notwendigen Dokumente vorbereitet, aber die armenischen Behörden baten darum, ihre Genehmigung zu verschieben.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, die Vereinigten Staaten versuchten, die Situation in der OVKS „aufzurütteln“ und insbesondere Armenien aus der OVKS herauszuziehen.

„Den Armeniern (wir haben solche Informationen) sagen sie, kommt zu uns, vertreibt die Russen aus eurem Gebiet, auch die Grenzer, räumt die Militärbasis, die Amerikaner werden für Sicherheit sorgen. Das ist eine offene Provokation. Auch keine Diplomatie“, sagte Lawrow.

Dies ist der Vorwand, um die Rolle Russlands im Friedensprozess zu diffamieren, der Armenien angeblich dazu zwingt, sich „neue Partner“ zu suchen.

Pashinyan bestätigte, dass die derzeitige Führung des Landes nicht die Absicht hat, die Bevölkerung der nicht anerkannten Republik zu schützen. Mit der Anerkennung Berg-Karabachs als Teil Aserbaidschans macht Eriwan Zugeständnisse an Baku und riskiert, eine Spaltung der armenischen Gesellschaft und eine Explosion der Unzufriedenheit in der Republik zu provozieren. Die armenische Opposition hat Pashinyan bereits vorgeworfen, Berg-Karabach aufzugeben.

