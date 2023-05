SCHAU NACH OBEN! Von deutschem Boden darf kein Krieg ausgehen! STOPP AIR DEFENDER 2023 (Initiative für Frieden und Abrüstung Dahme-Spreewald)

Vom 12. bis 23. Juni 2023 findet auf deutschem Boden das NATO-Manöver Air Defender mit Luftfahrzeugen aller Art statt.

Die Bundesrepublik Deutschland ist dabei wie schon zu den Defender Manövern seit 2017 der Startpunkt für Kriegsübungen gen Osten.

Wir rufen die Menschen in unserem Land auf: Lasst Euch nicht blenden – schaut nach oben! Über Euren Köpfen wird Krieg vorbereitet! Geprobt wird der Transport von Kriegsmaterial bis an die Grenze Russlands, unter anderem Munition mit abgereichertem Uran.

Ein solcher Krieg würde Vernichtung und Zerstörung auf Jahrhunderte für alle kommenden Generationen bedeuten.

Aus diesem Grund rufen wir alle Friedensaktiven und Friedensbewegten auf, mit uns von überall aus den Luftraum mit Protest zu füllen.

Lassen wir Luftballons steigen für den Frieden und gegen das Töten – gegen Air Defender 2023!

Sagen wir laut, dass von deutschem Boden kein Krieg ausgehen darf!

Die Initiative für Frieden und Abrüstung Dahme-Spreewald startet gemeinsam mit dem Bündnis „Heizung, Brot und Frieden“ am 12. Juni 2023 um 12.00 Uhr dezentrale Aktionen gegen Air Defender 2023.

Reiht Euch ein!

