Quelle: RT Liveticker

Die Stadt Artjomowsk (Bachmut) ist vollständig befreit worden. Dies teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. In der entsprechenden Erklärung heißt es: „Die Befreiung der Stadt Artjomowsk wurde in der taktischen Richtung Artjomowsk als Ergebnis der Offensivaktionen der Wagner-Sturmtruppen mit Unterstützung der Artillerie und der Luftstreitkräfte der Gruppe Süd der russischen Streitkräfte abgeschlossen.“



Artjomowsk wurde im Jahr 1571 gegründet. Bis 1924 trug die Siedlung den Namen Bachmut. Dann wurde sie in Artjomowsk umbenannt, zu Ehren des Revolutionärs Fjodor Sergejew, der den Spitznamen „Genosse Artjom“ trug. Im Jahr 2015 – 109 Jahre später – gab die ukrainische Regierung der Stadt ihren früheren Namen Bachmut zurück.



Artjomowsk befindet sich im Norden der Donezker Volksrepublik (DVR). Sie war ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die ukrainischen Streitkräfte im Donbass und ein starker Vorposten der ukrainischen Streitkräfte. Die Kämpfe um die Stadt begannen am 1. August 2022. Die Schlacht war eine der größten Schlachten während der Befreiung des Donbass seit 2014. Vor den Kämpfen lebten in der Stadt rund 72.000 Menschen.

