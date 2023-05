Herr Guaidó reist nach Washington – Ehemaliger „Interimspräsident“ Venezuelas fordert Sanktionen gegen sein eigenes Volk – Von Roger D. Harris (Resumen English)

Resumen English

Juan Guaidó plädiert weiterhin dafür, das venezolanische Volk mit wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen der USA zu bestrafen. Der ehemalige „Interimspräsident“ Venezuelas, der kürzlich nach Washington D.C. aufrat, plädierte: „Sie können keinen freundlichen oder sanften Ansatz verfolgen“, wie zum Beispiel die Linderung des Leids, weil dies „die Diktatur normalisieren“ würde .

Guaidó wurde am 3. Mai live aus dem quasi-staatlichen Wilson Center übertragen. Das Wilson Center befindet sich im Ronald-Reagan-Gebäude in Washington DC und ist eine vom US-Kongress gegründete Denkfabrik, die im Dienste des US-Imperiums „Forschung durchführt, um die öffentliche Ordnung zu informieren“.

Der ehemalige US-Botschafter in Venezuela, William Brownfield, begann mit Bemerkungen über die Notwendigkeit, die Regierung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro zu „zwingen“. Dann stellte Mark Green, Leiter des Wilson Center, Guaidó unterwürfig vor. Bevor er das Wilson Center leitete, war Green geschäftsführender Direktor des McCain Institute und davor Administrator von USAID, beides CIA-Agenturen.

Das Programm des Wilson Center wurde von Demonstranten der pro-venezolanischen Regierung unterbrochen, die Guaidó beschuldigten, ein Dieb und Betrüger zu sein. Obwohl im Livestream ausgeblendet, wurde dieses Video der Aktion auf Twitter gepostet.

In einer organisierten Frage-und-Antwort-Runde fragte ein mit Guaidó befreundeter Venezolaner, warum sein Putschversuch am 30. April 2019 gescheitert sei. Guaidó gab wahrheitsgemäß zu, dass der Regimewechsel weder von den venezolanischen Massen noch vom Militär unterstützt wurde. In einer Anspielung auf das Versäumnis der USA, in Venezuela militärisch einzugreifen – ein von Donald Trump ins Leben gerufener Plan – beklagte Guaidó den unzureichenden „internationalen Druck“.

Weit davon entfernt, sich für das venezolanische Volk einzusetzen, flehte Guaidó die US-Regierung leidenschaftlich an, das Instrument der Sanktionen zu „verbessern“. Er mahnte, dass eine Lockerung des Wirtschaftskriegs gegen seine Mitbürger nur „die Diktatur fördern“ würde. Um nicht den Eindruck zu erwecken, er sei dem Sozialismus gegenüber sanftmütig, verkündete er: „Die Venezolaner glauben an Privatunternehmen!“

Guaidó kämpfte auch gegen die Zulassung Russlands oder Chinas in den USA und für den Sturz der anderen „Diktaturen“ in Kuba und Nicaragua. Er fügte hinzu: „Wir müssen viel mehr Druck auf autoritäre Regime ausüben.“

Aufstieg und Fall des „Interimspräsidenten“

Wie der unglückliche Möchtegern-Präsident nach Washington gelangte, ist eine verworrene Geschichte. Er hatte sich illegal zu Fuß nach Kolumbien eingeschlichen, mit der Absicht, eine vom kolumbianischen Präsidenten Petro einberufene internationale Konferenz zu Venezuela zum Scheitern zu bringen. Doch den Kolumbianern gefiel die Peinlichkeit auf ihrem Boden nicht. Nachdem er mit Hilfe von US-Agenten ausfindig gemacht worden war, wurde er am 25. April in ein Flugzeug nach Miami gesetzt.

Als Guaidó in den USA ankam und von der Washington Post interviewt wurde, jammerte er über den „Druck“ eines US-Beamten, das Flugzeug aus Kolumbien zu besteigen, und über „Drohungen der Abschiebung“ seitens der kolumbianischen Regierung. Bei der Veranstaltung im Wilson Center klagte er weiterhin gegen die kolumbianische Regierung wegen ihrer angeblichen Unterstützung der venezolanischen „Diktatur“.

Das war nicht die einzige Demütigung, über die Guaidó sich beschweren muss. Seine eigene rechtsextreme Koalition in Venezuela hatte ihn im vergangenen Dezember fallen lassen. Am 5. Januar und dem Ende seiner Amtszeit in der Nationalversammlung erkannten nicht einmal die USA seine „Interimspräsidentschaft“ mehr an.

Tatsächlich hatte Guaidó, als das entscheidenste US-Sicherheitsvermögen einen langen Weg zurückgelegt. Im Januar 2019 war er laut damaligen Umfragen über 80 % der venezolanischen Öffentlichkeit unbekannt. Er war Vorsitzender der Nationalversammlung geworden, als seine Partei in einem Rotationsverfahren an der Reihe war, das Amt zu übernehmen.

Damit landete er in der venezolanischen Verfassungsnachfolge an dritter Stelle der Präsidentschaftskandidaten, ähnlich wie der derzeitige Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, gemäß der US-Verfassung. Aber niemand würde behaupten, dass der Vertreter aus Bakersfield der legitime US-Präsident sei.

Das hielt US-Vizepräsident Pence jedoch vor vier Jahren nicht davon ab, Juan Guaidó anzurufen und ihn zu bitten, sich selbst zum Präsidenten Venezuelas zu ernennen. Am nächsten Tag tat Herr Guaidó genau das an einer Straßenecke in Caracas. Trump erkannte ihn sofort, ihm folgten über 50 der kriecherischsten Verbündeten Washingtons.

Die USA behaupteten, die Wiederwahl von Nicolás Maduro im Jahr 2018 sei „illegitim“ gewesen und daher sei die Präsidentschaft Venezuelas „frei geworden“. Diese Wahl galt gemäß der „regelbasierten Ordnung“ der USA nicht als „frei und fair“, da der Sieger von der venezolanischen Wählerschaft und nicht von Washington gewählt wurde. Dieses Urteil stand übrigens im Gegensatz zu der früheren Einschätzung des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter, dass das Wahlsystem in Venezuela „das beste der Welt“ sei.

Wie das Wall Street Journal feststellte, ist das größte Hindernis für die USA, einen Präsidenten nach ihrem Geschmack einzusetzen, die Tatsache, dass die Opposition in Unordnung ist und es an Unterstützung in der Bevölkerung mangelt. Ein weiteres Hindernis dafür, dass eine venezolanische Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 die Zustimmung Washingtons findet, besteht darin, dass bestimmte Personen von der Kandidatur ausgeschlossen wurden, weil sie an gewaltsamen Putschversuchen gegen die gewählte Regierung beteiligt waren.

Einer dieser Verurteilten ist Leopoldo López. Herr López, der sich jetzt im Exil befindet, war übrigens zusammen mit seinen Kollegen der Volkswillenspartei und den Guaidó-Verbündeten Freddy Guevara, David Smolansky, Carlos Vecchio und Pedro Burelli bei der Veranstaltung im Wilson Center.

US-Hybridkrieg gegen Venezuela

Anstatt unter einem Sanktionsregime zu kämpfen, das er gefördert hatte, schwor der Mann , „… auf der Straße zu bleiben, bis Venezuela befreit ist!“ ist jetzt im gemütlichen DC. Sein Empfang war viel freundlicher als das, was er zu Hause erlebte, wie dieses Video seines Besuchs im Bundesstaat Sucre zeigt.

Vorhersehbar und bewusst waren die US-Maßnahmen, die Guaidó jetzt befürwortet, für über 100.000 Todesfälle verantwortlich . Der vorherige US-Senat hat am 16. Dezember einstimmig das BOLIVAR-Gesetz verabschiedet, um eine Lockerung der Sanktionen auszuschließen, selbst wenn das Weiße Haus unter Biden die Absicht hätte, seine Bemühungen um einen Regimewechsel nachzulassen, was jedoch nicht der Fall ist. Allerdings war der parteipolitische Versuch von Senator Rick Scott, das Gesetz im neuen Senat erneut zu verabschieden, erfolglos.

Im Gegensatz zu Guaidós theatralischem Auftreten im Wilson Center und den Meinungen einiger anderer Oppositionselemente forderte der neue offizielle Vertreter der venezolanischen Opposition in Washington, Fernando Blasi, Biden letzten Monat dazu auf, die Ölsanktionen zu lockern. Kurz darauf traf sich der kolumbianische Präsident Petro mit US-Präsident Biden im Weißen Haus und sprach die Sanktionen der USA an. Dann, Ende letzten Monats, empfahlen die meisten Teilnehmer auf Petros internationaler Konferenz über Venezuela die Freigabe der in US-Banken eingefrorenen venezolanischen Vermögenswerte.

Etwa zur gleichen Zeit gab US-Finanzministerin Janet Yellen zu, dass US-Sanktionen die Dominanz des US-Dollars gefährden könnten, weil die blockierten Länder nach einer Alternative suchen müssten: „Es besteht ein Risiko, wenn wir Finanzsanktionen anwenden, die mit der Rolle des Dollars verknüpft sind.“ Mit der Zeit könnte es die Hegemonie des Dollars untergraben.“ Und der UN-Menschenrechtsrat verabschiedete eine Resolution, die einseitige Zwangsmaßnahmen ablehnt .

Ungeachtet dessen wird es in absehbarer Zeit keine Erleichterung bei der hybriden Kriegsführung aus den USA geben. Der jüngste Schlag in der Verelendungskampagne gegen das venezolanische Volk ist die Genehmigung der Versteigerung des milliardenschweren CITGO, Venezuelas größtem Auslandsvermögen, durch US-Gerichte. Unterdessen trägt die internationale Solidarität Russlands, Chinas, Irans und nichtstaatlicher Aktivisten dazu bei, den Widerstand Venezuelas zu stärken .

Roger D. Harris ist Mitglied der 1985 gegründetenMenschenrechtsgruppe Task Force on the Americas .

