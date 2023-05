Eine alarmierende Warnung vor einer bevorstehenden Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Russland. Ein „ukrainischer F-16“-Angriff während der NATO-Übungen „Air Defender 23“ am 12. Juni? (John Helmer)

JohnHelmer.net

MOSKAU (21. Mai 2023) – Es besteht die große Gefahr, dass US- und NATO-Streitkräfte in drei Wochen einen direkten Kampf gegen Russland versuchen.

Der Einsatzplan sieht einen Angriff aus dem rumänischen Luftraum im Süden und den baltischen Staaten im Norden vor, in Tarnung für die NATO-Übung namens „Air Defender 23“ und unter dem Deckmantel von US-amerikanischen F-16-Kampfflugzeugen, die angeblich von ukrainischen Piloten gesteuert, aber betankt werden, geleitet und bewacht von mehr als zweihundert US- und NATO-Flugzeugen, darunter dem fortschrittlichsten US-Kampfjet, dem F-35 .

„Dies ist die größte Einsatzübung seit der Gründung der NATO“, heißt es in der vom NATO-Hauptquartier veröffentlichten Titelgeschichte. „ Kommandiert von US-Stützpunkten in Deutschland, angeblich angeführt von deutschen Offizieren, heißt es in einem „Merkblatt“ der Bundeswehr: „100 [US] Air National Guard-Flugzeuge aus 35 verschiedenen Staaten werden den Sprung über den Atlantik wagen, um an Air Defender 2023 teilzunehmen. “

„Neben dem modernsten Jet der Welt, dem F35, werden mehr als 20 verschiedene Flugzeugtypen und Piloten aus 24 Nationen gemeinsam Luftkriegseinsätze über Deutschland, aber auch über Osteuropa an der NATO-Grenze üben. Darunter Eurofighter, F18, F16, A10, [Saab] Gripen-Jets .“

Unter Einbeziehung des ukrainischen Regimes in Kiew als einen „unserer Partner in Ost- und Südosteuropa“ heißt es in der Ankündigung des deutschen Militärs: „Wir wollen die kollektive Verteidigung gemeinsamer Werte (Freiheit, Demokratie, Wohlstand) fördern – ein Angriff auf eine NATO-Nation ist das.“, ein Angriff auf die Reaktionsfähigkeit der Luftstreitkräfte – „Alliierte Luftstreitkräfte sind Ersthelfer.“

Die US-Führung der kombinierten NATO-Angriffsoperationen vom Stützpunkt Ramstein in Deutschland, dem Hauptquartier des alliierten Luftkommandos in Europa, zu verschleiern, besteht aus zwei parallelen Operationen.

„Zwei NATO-Übungen, RAMSTEIN DUST für die Deployable Air Command and Control-Fähigkeit der NATO, DARS und RAMSTEIN GUARD für elektronische Kriegsführung, sind mit unserer Übung verbunden.“

Dieser seit Beginn der russischen Sondermilitäroperation im Februar 2022 in Planung befindliche Plan für Luftoperationen der USA und der NATO gegen Russland folgt der Niederlage der ukrainischen Bodentruppen bei Artemovsk (Bakhmut) und der strategischen Niederlage des US-Patriot-Raketensystems bei Kiew durch die russische Hyperschallrakete Kinzhal am 16. Mai.

Der Einsatz von NATO-Übungen zur Verschleierung aktiver Angriffe auf russische Ziele wurde erstmals im vergangenen September demonstriert, als die Nord Stream-Pipelines nach der Marineübung BALTOPS gesprengt wurden . Kürzlich, am 13. Mai, wurde ein von den USA gesteuerter Hinterhalt russischer Flugzeuge geprobt, bei dem ein Su-34-Jagdbomber, eine SU-35-Flugabwehreskorte und zwei Mi8-Hubschrauber gleichzeitig im russischen Luftraum über Brjansk getroffen und abgeschossen wurden.

Hören Sie sich jetzt die Sendungsdiskussion an:

Das Weiße Haus und das Pentagon haben versucht, die strategische Bedeutung des Kinzhal-Angriffs gegen das Patriot-System herunterzuspielen.

US-Beamte haben, verstärkt durch CNN und andere Propagandakanäle, behauptet, es sei „minimaler“ Schaden an „zwei Komponenten des Systems“ entstanden. In der 90-köpfigen Besatzung, die für den Betrieb des Radars, des Kontrollzentrums, der Raketeneinheiten, des Nachladesystems und anderer Ausrüstung des Patriot-Systems erforderlich ist, wurden keine US-Verletzten gemeldet.

Am Tag nach dem Angriff war sich Konteradmiral John Kirby, der Militärbeauftragte im Weißen Haus, nicht so sicher.

Auf die Frage, was passiert sei, sagte Kirby: „Das kann ich nicht, nein. Zunächst einmal kann ich die Berichte nicht bestätigen. [Ob die Ukrainer den Schaden reparieren können], würde davon abhängen, es würde vom Ausmaß des Schadens abhängen. Die Frage, ob es von den Ukrainern repariert werden kann oder ob wir ihnen möglicherweise helfen müssen … Selbstverständlich würden wir bei einem Schaden an einem Patriot-System, der außerhalb der Ukraine repariert werden müsste, auf jeden Fall dabei helfen.“

Klicken Sie hier, um von Minute 18:35 bis 19:27 zuzuhören .

Es gab keine Pressemitteilung, kein Briefing oder Kommentar des Pentagons zum Patriot-Angriff. Kein US-Beamter und keine US-Medien haben darüber berichtet, dass es der Patriot nicht gelungen ist, die russische Rakete abzufangen, obwohl Moskau seit letztem Dezember gewarnt hat, dass dies passieren würde.

Damals sagte Dmitri Medwedew, der frühere Präsident und jetzige stellvertretende Vorsitzende des Kreml-Sicherheitsrates: „Noch bevor Berichte über die Lieferung von Patriot-Systemen auftauchten, sagte Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats, dessen Vorsitz Präsident Wladimir Putin innehat, und warnte, dass Patrioten, wenn sie zusammen mit NATO-Personal in die Ukraine einmarschieren, sofort zu einem legitimen Ziel unserer Streitkräfte werden.“

Präsident Wladimir Putin warnte am 25. Dezember: „Natürlich werden wir es zu 100 Prozent zerstören!

Aus den postoperativen russischen Geheimdienstberichten vom 18. und 20. Mai geht hervor, dass „eine multifunktionale Radarstation sowie fünf Trägerraketen des von den Vereinigten Staaten hergestellten Flugabwehrraketensystems Patriot getroffen und vollständig zerstört wurden“.

In den darauffolgenden Tagen verstärkten russische Militäroperationen die Angriffe mit Langstreckenraketen auf Flugabwehrkomplexe, Rangierbahnhöfe, Treibstoff- und Munitionslager, Ausrüstungsparks und Reservelager im Westen der Ukraine, darunter Chmelnizki, Riwne, Schitomir und Lemberg.

„Der Umfang der Angriffe geht über den elektrischen Krieg der vergangenen Monate hinaus “, kommentiert ein Veteran der NATO-Streitkräfte. „Es ist jetzt eine vollwertige Kampagne. Jetzt, da sich die Luftverteidigung der USA und der NATO als nutzlos gegen die russischen Angriffsfähigkeiten erwiesen hat, erwarte ich, dass sie in die Luft fliegen. Das ist alles, was ihnen geblieben ist.“

Die Quelle stimmt mit pensionierten US-Militärexperten in den alternativen Medien überein, die nicht glauben, dass die Lieferung alter F-16-Flugzeuge nach Kiew die Luftverteidigungs- oder Luftangriffsfähigkeiten gegen Russland erheblich erhöht.

Die F-16 für die Ukraine seien eine Täuschung, eine Tarnung für einen viel tiefergehenden NATO-Angriffsplan, warnt die Quelle. „Wie wäre es, wenn die F-16 als Deckung für US-F-22 oder andere US-Flugzeuge im rumänischen oder polnischen Luftraum dienen und Distanzwaffen abfeuern würden?“

Dies ist nun die drohende Bedrohung durch einen russischen Angriff durch die Ramstein-„Übungen“; Diese sollen vom 12. bis 24. Juni stattfinden. Japan ist einer der Nichtmitgliedstaaten der NATO-„Partner“, deren Teilnahme offiziell anerkannt ist ; Die Ukraine wird in den Pressemitteilungen der NATO nicht erwähnt.

Die Bundeswehr ist im Gegensatz zu den NATO-Mitgliedsstaaten weniger zurückhaltend hinsichtlich der Identität der an Air Defender 23 beteiligten „Partner“. Die Deutschen behaupten: „Unsere östlichen Partner nehmen an der Übung teil, mit Luftstreitkräften und Planern im Hauptquartier der Luftoperationen.“ Darüber hinaus planen und führen wir tägliche Missionen durch, um an der Ostflanke der NATO Stärke zu demonstrieren.“ Die Luftwaffe plant „täglich drei große Composite Air Operations – mit jeweils etwa 40-80 Flugzeugen und Führungs- und Kontrollelementen“. Insgesamt sind es etwa 250 Einsätze pro Tag.“

„Wir haben im Osten, Süden und Norden Deutschlands drei große Übungsflächen geschaffen, die täglich in sequenzierter Aktivierung genutzt werden. Darüber hinaus stellten unsere Nachbarn Polen und Tschechien ihre Truppenübungsplätze für sogenannte Fortbildungsübungen zur Verfügung, also kleinere Luftverteidigungsübungseinsätze außerhalb der großen Wellen.“

„Air Defender spiegelt den russischen Angriffskrieg wider“, erklärten die deutschen Militärs. „Der Krieg in der Ukraine bestimmt unsere Gegenwart und prägt unsere Zukunft … Mit Air Defender senden wir ein klares Signal, dass wir die Sicherheit des Bündnisses absolut garantieren.“ Ohne Wenn und Aber. Wir müssen trainieren, während wir kämpfen, damit wir kämpfen können, wie wir trainiert haben .“

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius äußerte sich deutlicher und behauptete, er unterstütze Luftangriffe auf russisches Territorium und baue deutsch-polnische Kampfstützpunkte auf der polnischen Seite der Grenze zur Ukraine. In einem solchen militärischen Konflikt sei es „völlig normal“, sagte Pistorius, „dass die angegriffene Partei auch in gegnerisches Territorium vordringt, um beispielsweise Nachschubwege abzuschneiden.“

Der Chef der deutschen Luftwaffe , Generalleutnant Ingo Gerhartz, mit (links) Verteidigungsminister Boris Pistorius; (rechts) mit dem Stabschef der US-Luftwaffe, General Charles Brown, der ein Modell eines von Manfred von Richthofens roten „Fliegenden Zirkus“-Jagdflugzeugen aus dem Ersten Weltkrieg schenkt. Im Gegensatz zu von Richthofen ist Gerhartz vom Wehrpflichtigen zum General aufgestiegen ohne jemals einem Gegner im Luftkampf gegenübergestanden zu haben. Seine bisher einzige Militäraktion bestand darin, Bomben auf afghanische Zivilisten abzuwerfen.

Südlich des ukrainischen Schlachtfeldes werden auch Rumänien und Bulgarien an den Einsätzen der Air Defender 23 teilnehmen. Sehen Sie sich am 11. Mai die Proben für Aufklärung, elektronische Kriegsführung, Zielführung und Kontrolle im rumänischen Luftraum an.

Klicken Sie, um das Bild an der Quelle zu vergrößern.

Diese Operationen sind alles andere als neu und für die russischen Gegenspieler im Schwarzen Meer und auf der Krim keine Überraschung.

Wenn der russische Militärgeheimdienst vom Verdacht zur Überzeugung übergeht, dass Luftangriffe von US- und NATO-Flugzeugen unter dem Deckmantel der ukrainischen F-16 vorbereitet werden, rechnen Moskauer Quellen mit einer „asymmetrischen Reaktion“.

Die Quellen gehen davon aus, dass, wenn Polen oder Rumänien einer „ukrainischen“ F-16 erlauben, von einem örtlichen Flugplatz zu starten, um russische Streitkräfte anzugreifen, polnische und rumänische Luftwaffenstützpunkte zu russischen Raketenzielen werden, genau wie die Patriot-Batterien. Die Luftunterstützung der USA und der NATO für einen solchen F-16-Einsatz, einschließlich der gleichzeitig in der Luft befindlichen AWACS- und RC-135-Kampfsysteme, würde zu Kollateralzielen werden.

Die Polen zeigen eine Abneigung gegen einen direkten Krieg mit Russland. Präsident Andrzej Duda hatte dies im vergangenen November 2022 offenbart, als er glaubte, über eine sichere Telefonleitung mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu sprechen. „Glaubst du, ich brauche einen Krieg mit Russland?“ sagte Duda damals. „Nein, das will ich nicht. Ich will keinen Krieg mit Russland, ich bin äußerst vorsichtig, glauben Sie mir. Ich bin äußerst vorsichtig.“

Das war vor sechs Monaten. Letzte Woche behauptete Duda in Island, Polen werde der Ukraine keine F-16-Flugzeuge liefern. Er hat ausgelassen, was Polen bereits tut und nächsten Monat während der Air Defender 23 tun wird.

Quelle: https://www.rp.pl/

Dem polnischen Pressebericht zufolge „sprach Präsident Andrzej Duda am 17. Mai in Reykjavik über die Möglichkeit, polnische Kämpfer in die Ukraine zu verlegen.“ „‚Wir stehen an der absoluten Spitze der Länder, wenn es um den Waffentransfer in die Ukraine geht. Wir sind es, die der Europäischen Union nahezu beispiellose Mengen an Waffen übergeben haben. Wir haben der Ukraine 300 Panzer übergeben. „Wir haben der Ukraine bereits alle unsere MiG-29 übergeben, die die Ukraine seit Beginn des Konflikts verlangt“, sagte er.

„Wir haben eine relativ kleine Anzahl von F-16-Flugzeugen. Wir sind bereit, den Prozess der Ausbildung ukrainischer Piloten zu unterstützen – darüber habe ich vor einiger Zeit mit dem Premierminister und dem Minister für nationale Verteidigung gesprochen. Die Anzahl der F-16-Flugzeuge, die wir haben, erlaubt es uns jedoch nicht, heute über die Überführung eines Teils davon in die Ukraine zu sprechen.

„Wir sind bereit, die MiG-29 systematisch abzugeben. Da haben wir ein Problem, denn wir haben einige MiGs, die bereits nach NATO-Standards operieren, die Luftpolizeimission erfüllen und daher der Verteidigung der NATO-Staaten dienen, aber wir haben versprochen, dass wir diese Flugzeuge nach und nach abgeben werden – sagte Duda. ”

Im dritten und letzten Abschnitt der TNT- Radiosendung konzentriert sich die Diskussion auf den Fall Jack Teixeira, in dem die USA Teixeira beschuldigen, Kriegsbesprechungspapiere der Vereinigten Stabschefs für die Ukraine gestohlen und veröffentlicht zu haben.

Neue Beweise, die letzte Woche vor einem US-Bundesgericht enthüllt wurden, zeigen, wie viel das Kommando der US-Luftwaffe (USAF) schon seit Monaten über Teixeira wusste, bevor die Pentagon-Papiere durchsickerten, und wie viel Ermutigung Teixeira erhielt, Dokumente zu kopieren und zu veröffentlichen, diese Dokumente, wie er damals gesagt hatte, niemals geplant zu haben sie zu veröffentlichen.

Ausführliche Hintergrundinformationen zu den neuen Beweisen darüber, was Generalstabschef der USAF, General Charles Brown, und seine Untergebenen wussten und wann sie es wussten, finden Sie hier .

Gepostet gemäß Titel 17, Abschnitt 107, US-Code, für nichtkommerzielle Bildungszwecke.

