Die Staats- und Regierungschefs der G7 beklagen sich über mangelnde Unterstützung durch ihre Mitbürger — The New York Times (news-front.info)

Der G7-Gipfel in Hiroshima hat sich in einen «Club der einsamen Herzen» verwandelt, in dem sich jeder Staatschef über die mangelnde Unterstützung durch seine Mitbürger beklagen kann. Dies schreibt der Kolumnist The New York Times, Peter Baker.



Für US-Präsident Joe Biden und seine Amtskollegen aus den führenden Mächten der Welt ist dies eine Zeit der demokratischen Frustration, in der die Wähler scheinbar ständig unzufrieden mit ihren gewählten Präsidenten und Premierministern sind. Aus dem einen oder anderen Grund befindet sich jedes Staatsoberhaupt in einer Zwickmühle, so der Autor des Artikels.



Der Kolumnist zitierte in seinem Artikel Umfragedaten von Morning Consult, aus denen hervorgeht, dass keiner der am Gipfel teilnehmenden Politiker die Unterstützung der Mehrheit der Einwohner seines Landes erlangen kann.



Das beste Ergebnis erzielt die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni — ihre Zustimmungsrate liegt bei nur 49 %. Biden folgt mit 42 %, gefolgt vom kanadischen Premierminister Justin Trudeau mit 39 %, dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz mit 34 %, dem britischen Premierminister Rishi Sunak mit 33 % und dem japanischen Premierminister Fumio Kishida mit 31 %. Der französische Präsident Emmanuel Macron rundet die Liste mit miserablen 25 % ab, schreibt Baker.



Der Journalist erklärt, dass die Gründe für Bidens traurige Position die Probleme mit den US-Staatsschulden, die Inflation, die Kriminalität und die Ängste der US-Amerikaner aufgrund seines Alters sind. Baker bringt Macrons geringe Unterstützung mit der Rentenreform in Verbindung.



Nach Ansicht des Autors war der G7-Gipfel in Hiroshima eine gute Gelegenheit für Politiker, die in ihren eigenen Ländern unbeliebt sind, ihre Sorgen zu teilen und Ideen auszutauschen, wie sie die Gunst der Wähler gewinnen können.

