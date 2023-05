Die G7 verschärfen den Stellvertreterkrieg zwischen Russland und dem NATO-Bündnis – Von Lindsey German (Stop the War Coaltion, UK)

Stop the War Coalition

Es bedarf einer bemerkenswerten Front, um das, was gerade beim G7-Gipfel in Japan passiert ist, als entscheidenden Schritt in Richtung Frieden darzustellen. Aber in der orwellschen Welt der westlichen Regierungen wird genau das jetzt verkündet. Der gesamte Gipfel konzentrierte sich auf den Aufbau von Unterstützung für mehr Waffen für den Krieg in der Ukraine und den Angriff auf China. Alles Gerede dreht sich um Chinas „wirtschaftlichen Zwang“ und seine zunehmend aggressive militärische Haltung. Die Frechheit davon ist fast atemberaubend.

Die reichsten und mächtigsten Länder der Welt sowie mehrere sorgfältig eingeladene strategische Verbündete trafen sich im Pazifik, um über den mächtigsten Staat dieser Region zu diskutieren und ihn der Aggression zu beschuldigen, zu einer Zeit, in der genau dieselben Länder neue Stützpunkte errichten und neue Verträge schließen und Allianzen, die enorme Steigerung der Rüstungsausgaben und die Versorgung der nichtnuklearen Macht Australien mit Atom-U-Booten.

Am abscheulichsten ist vielleicht, dass die japanische Stadt Hiroshima für den Gipfel ausgewählt wurde, um, wie uns immer wieder schmeichelnde Journalisten sagten, auf die Gefahren und Folgen des Krieges aufmerksam zu machen. Hiroshima und Nagasaki wurden durch die ersten Atombomben, die die USA im August 1945, direkt am Ende des Zweiten Weltkriegs, abwarfen, nahezu vollständig zerstört. Viele starben sofort, viele weitere litten an der Strahlenkrankheit, die sie tötete. Die Begründung lautete, dass diese Bomben Leben retten würden, weil sie Japan zur Kapitulation zwingen würden, obwohl die USA wussten , dass eine solche Kapitulation bereits vorbereitet wurde. Bei den Bombenanschlägen ging es darum zu demonstrieren, dass die USA über eine solche Waffe verfügten, und ihre Stärke als große Supermacht zu behaupten.

Nichts davon wurde erwähnt, als Rishi Sunak von einem Friedenszentrum in der Stadt aus eine Pressekonferenz gab. Natürlich nicht, denn das könnte die zentrale Rolle hervorheben, die dieses Land und seine Verbündeten, insbesondere die Vereinigten Staaten, in den Kriegen des vergangenen Jahrhunderts gespielt haben.

Auf dem Gipfel wurde völlig klar, dass diese Mächte kein Interesse an einem Frieden in der Ukraine haben. Tatsächlich setzte Wolodymyr Selenskyj seine Weltreise fort, indem er sowohl am Treffen der Arabischen Liga in Saudi-Arabien als auch anschließend am G7-Gipfel selbst teilnahm. Ziel war es, diejenigen Länder zu beschimpfen, die sich der westlichen Analyse des Ukraine-Krieges nicht anschließen, und Druck auf sie auszuüben, dies zu tun. Laut einem Artikel der Financial Times war dies der Hauptgrund für seine Teilnahme am Gipfel. Sunaks letzte Pressekonferenz lehnte Forderungen nach einem Waffenstillstand ab und sagte, es handele sich nicht um einen „gerechten und dauerhaften“ Frieden. Dies ist auch eine Absage an den jüngsten chinesischen Friedensvorschlag.

Stattdessen standen Sunak und die britische Regierung an vorderster Front und drängten auf eine Fortsetzung des Krieges und auf eine Erhöhung der Waffenlieferungen in die Ukraine. Obwohl die USA aus Angst vor einer weiteren Eskalation des Krieges zögerten, F16-Kampfflugzeuge zu liefern, gab Joe Biden am Freitag dem Druck nach und stimmte nun von den USA zu, Piloten auszubilden und die Flugzeuge in der Ukraine zu unterstützen. Während zu Beginn des Konflikts alle Großmächte zögerten, Angriffswaffen zu entsenden, hat sich dies nun geändert, da Monat für Monat vermeintliche rote Linien überschritten wurden, was zur Bereitstellung deutscher Leopard-Panzer, Langstreckenraketen, darunter jetzt auch britischer Marschflugkörper und F16 Kampfjets.

Trotz des überwältigenden Drucks, mehr Waffen zu schicken, sieht die Realität so aus, dass diese in vielen Fällen erst nach Monaten einsatzbereit sein werden. Daher sind diese Entscheidungen sowohl politischer als auch militärischer Natur, aber sie sind Teil eines sehr gefährlichen Spiels. Der Krieg in der Ukraine selbst befindet sich in einer Pattsituation. Was auch immer die Wahrheit darüber sein mag, wer Bakhmut jetzt kontrolliert, die Kämpfe dort dauern seit Monaten ohne große Bewegung an und die Stadt selbst wurde zerstört. Die lange Rede von einer ukrainischen Gegenoffensive im Frühjahr wurde verschoben, und immer noch ist von einer Verzögerung die Rede. Die Leidtragenden sind die Ukrainer selbst, die hohe Verluste auf dem Schlachtfeld und Bombardierungen in den Städten erleiden.

Die ständigen Forderungen nach mehr Waffen kommen von den USA und den europäischen Mächten, werden aber von vielen anderen Regierungen, insbesondere im globalen Süden, nicht aufgegriffen. Selenskyjs Aufrufe an die indische und brasilianische Regierung zu mehr Unterstützung werden an dieser grundlegenden Tatsache nichts ändern. Der Widerstand gegen Waffenlieferungen und Sanktionen wird aus einer Reihe von Gründen erfolgen, von denen einige zweifellos reines Eigeninteresse sind, aber es besteht auch die Anerkennung der aggressiven Rolle der NATO, der gescheiterten früheren Interventionen und der Notwendigkeit, schnell zu verhindern, was passieren könnte zu einem globalen Konflikt werden. Auch die Ansicht der pensionierten Diplomaten und Militärangehörigen, die letzte Woche eine Anzeige in der New York Times unterzeichneten, in der sie die Notwendigkeit einer diplomatischen Lösung betonten und sagten, dass der Krieg nicht gewonnen werden könne, seien kein fortgesetzter Krieg.

Vor diesem Hintergrund müssen wir diesen Pazifikgipfel und die daraus resultierenden Spannungen sehen. Die konfrontative Sprache wurde bereits von der chinesischen Regierung angegriffen. Sunak ging über das offizielle Kommunique der G7 hinaus und sagte, dass China die größte Herausforderung für die globale Sicherheit und den globalen Wohlstand darstelle und über „die Mittel und die Absicht verfüge, die Weltordnung umzugestalten“. Das ist einfach nicht wahr, aber es spiegelt Chinas wachsende wirtschaftliche und militärische Stärke im Vergleich zu den USA wider, die im Niedergang begriffen ist. Was die G7 diese Woche sagte, ist, dass sie bereit ist, sich jedem entgegenzustellen, der die Hegemonie und Macht der USA und Europas in Frage stellt.

