AUKUS-Militärbündnis zwischen den USA, Grossbritannien und Australien militärisiert Papua-Neuguinea in Vorbereitung auf einen Krieg mit China – Von Paul Gregoire (sydneycriminallawyers)

Der Dokumentarfilm „The Coming War With China“ des Journalisten John Pilger aus dem Jahr 2017 warnte davor, dass die USA eine „perfekte Schlinge“ aus rund 400 Militärstützpunkten um China herum errichtet hätten, während der ehemalige australische Premierminister Paul Keating kürzlich behauptete, dass der AUKUS-Deal uns zu einem Teil dieser „Eindämmungspolitik“ mache “.

Tatsächlich haben das AUKUS, lokale Initiativen zur Aufstellung der US-Streitkräfte und die zunehmende Interoperabilität zwischen den US-amerikanischen und australischen Streitkräften die Annahme verstärkt, dass diese Beziehung unser Land in den Status eines Vasallenstaats degradiert hat: im Inneren unabhängig, aber stets konform mit der US-Außenpolitik.

Die zunehmende Stationierung von US-Truppen und -Arsenalen an den Küsten Australiens vervollständigt jedoch nicht die Agenda Washingtons, da es nördlich davon einen Inselstaat gibt, nämlich Papua-Neuguinea, den das Weiße Haus gerne in seinen Ring aufnehmen möchte um Pekings Hals.

Bei diesem Prozess verhält sich AUKUS Power Australia uns gegenüber ähnlich wie die USA, wenn es darum geht, Zugang zu bestimmten australischen Militäreinrichtungen zu erhalten und regelmäßig die Kontrolle darüber zu erlangen, da Canberra auf der PNG-Marinebasis Lombrum in Manus einen ähnlichen Weg einschlägt Provinz.

Und während die meisten Australier wissen, dass Joe Biden nächste Woche im Rahmen des auf China ausgerichteten Treffens der Führer der Quad-Allianz in unser Land kommt, wissen viele nicht, dass der US-Präsident auf seinem Weg auch unserem nördlichen Nachbarn einen Besuch abstatten wird um Verteidigungsabkommen abzuschließen.

Von strategischer Bedeutung

In „USA, Australia Militarizing PNG“, einem letzten Monat veröffentlichten Papier, beschreibt der Journalist und ehemalige PNG-Außenbeauftragte Dominic Navue Sengi den AUKUS-Pakt als „einen Fall von Vasallen“, insbesondere unseres Landes und des Vereinigten Königreichs, „die sich unter der Führung der USA zusammenschließen“.

Sengi erläutert, dass er 2006 vorhergesagt hatte, dass PNG für die westliche Allianz von zunehmender Bedeutung sein würde, als es begann, China im Südchinesischen Meer ins Visier zu nehmen, da PNG genau in „einer Inselkette“ liegt, die von Tokio bis Saipan und weiter reicht Guam: „Die sogenannte ‚große Speerspitze‘ der USA untersucht China“.

Der PNG-Journalist ist sich auch über den Grund im Klaren, warum die von den USA geführte AUKUS China im Visier hat, was nicht, wie australische Behörden und Medien behauptet haben, daran liegt, dass Peking eine militärische Bedrohung für Washington oder Canberra darstellt, sondern dass es so ist dürfte bald die hegemoniale Wirtschaftsmacht der USA übertreffen.

Dass die „USA und Australien sich militärisch in die territoriale Gerichtsbarkeit von PNG eingefügt haben“, sei für viele offensichtlich, schreibt Sengi und fügt hinzu, dass die wichtigste Entwicklung, die dazu führt, dass die AUKUS-Mächte die Souveränität und Unabhängigkeit PNGs bedrohen, ihre Beteiligung am Marinestützpunkt Lombrum auf der Insel Manus sei.

Was Sengi jedoch als Vorstöße der AUKUS-Mächte in die Hoheitsgewalt seines Landes beschreibt, beinhaltet ein Szenario, in dem Australien die Kontrolle über die Küstenmilitärbasis von Papua-Neuguinea beansprucht, und zwar auf eine nicht unähnliche Weise, wie die USA die Oberhoheit über bestimmte Einrichtungen hier erlangen können.

Verbesserung der Interoperabilität mit Papua-Neuguinea

Mit ihrem Pivot to Asia im Jahr 2011 verlagerte die Obama-Regierung den militärischen Fokus der USA auf die Indopazifische Region . Und im folgenden Jahr stimmte die Gillard-Regierung einer Erhöhung der US-Militärpräsenz im Norden Australiens zu, die im Rahmen des Force Posture Agreement von 2014 offiziell festgelegt wurde .

Diese Vereinbarung ermöglicht es den US-Streitkräften, auf Dutzende lokaler Stützpunkte zuzugreifen und diese bei etwaigen Upgrades zu kontrollieren. Darüber hinaus sieht es die Präsenz von 2.500 US-Marineinfanteristen in Australien sowie eine erhöhte Interoperabilität zwischen den Luftstreitkräften vor und erstreckt sich mit dem AUKUS auch auf die Marine.

Auf ähnliche Weise hat Australien nun Zugang zum Marinestützpunkt von PNG auf Manus Island. Dies wurde im Rahmen des Memorandum of Understanding von 2019 für die gemeinsame Initiative auf dem Marinestützpunkt Lombrum festgelegt, dessen Ziel es ist, ihn neu zu entwickeln und die Interoperabilität zwischen den Verteidigungskräften beider Nationen zu verbessern.

„Die gemeinsame Initiative wird die Fähigkeit der PNG-Verteidigungsstreitkräfte verbessern, ihre Grenzen und maritimen Ressourcen durch ein breites Programm aus Mentoring, maßgeschneiderter Ausbildung, Infrastrukturentwicklung und gemeinsamen Einrichtungen auf der Basis der PNG-Verteidigungsstreitkräfte zu schützen“, sagte der damalige australische Verteidigungsminister Christopher Pyne.

Sengi weist darauf hin, dass geheime Vereinbarungen zur Umsetzung des MoU es ermöglichen, dass Aspekte der Multimillionen-Dollar-Neugestaltung selbst den PNG-Kabinettsministern verborgen bleiben, wobei sich offensichtlich die Frage stellt, ob Australien und die USA Lombrum als AUKUS-U-Boot-Stützpunkt planen.

Ein wesentliches Merkmal von AUKUS besteht darin, dass Australien den USA und Großbritannien zunächst erlaubt, hier bis 2027 eine gemeinsame Rotations-U-Boot-Truppe mit Atomantrieb aufzustellen, bevor unser Land dann seine eigenen acht U-Boote der Angriffsklasse mit Atomantrieb erhält. Dies trägt zu den zunehmenden Spannungen mit China bei.

Von zunehmender Bedeutung

Der australische Premierminister Anthony Albanese war Mitte Januar zu einem zweitägigen Besuch in PNG mit dem vorrangigen Ziel, eine gemeinsame Verpflichtungserklärung zur Aushandlung eines bilateralen Sicherheitsvertrags mit seinem PNG-Amtskollegen James Marape zu veröffentlichen: ein Abkommen, das eine Verbesserung der Interoperabilität im Sicherheitsbereich beinhaltet .

Und im Vorfeld des Sydney Quad Leaders‘ Summit am 24. Mai wird US-Präsident Biden in PNG vorbeischauen, um ein Verteidigungsabkommen mit dieser Nation zu unterzeichnen, das vor zwei Wochen abgeschlossen wurde, und er wird sich auch mit 18 Führern der Pazifikinseln treffen Nationen, wobei die regionale Sicherheit wahrscheinlich im Mittelpunkt stehen wird.

Der zweite Punkt auf Bidens PNG-Agenda ist die Unterzeichnung eines Schiffsfahrerabkommens, das es der US-Küstenwache ermöglicht, die Gewässer von PNG zu patrouillieren und gleichzeitig dem Militärpersonal des Inselstaates die Teilnahme an Bord zu ermöglichen, mit dem Ziel, es in die neuesten Technologien einzuführen .

„Ein Konflikt zwischen den USA und China könnte sich im gesamten Pazifik, einschließlich Melanesien und den polynesischen Inseln, ausbreiten, nicht nur in der Taiwanstraße und im Südchinesischen Meer, was PNG und die Salomonen stark ins Rampenlicht rückt“, sagte UNSW-Professor David Kilcullen gegenüber Reuters letzte Woche.

Aber laut Sengi deuten das MoU des Lombrum-Stützpunkts, das Ship Rider Agreement und die bevorstehenden bilateralen Sicherheitsvereinbarungen sowohl mit Australien als auch mit den Vereinigten Staaten darauf hin, dass sein Land unabsichtlich in die Schlinge der Verschärfung der US-Stützpunkte um China hineingezogen wurde.

„Die Themen Befehl und Kontrolle, diskriminierungsfreie Interoperabilität und Ausbildung von Marineoffizieren sowie das Parken der australischen Hyperschall-Militärtransportmittel und Munition sind nicht besonders transparent“, warnt der PNG-Journalist in seinem Bericht.

Und dieser Mangel an Klarheit, so der ehemalige Außenminister, wirft für alle Regierungsebenen sowie für die Bevölkerung seines Landes Fragen auf, wie sich diese wachsende gegenseitige Abhängigkeit mit den AUKUS-Mächten auf die „Souveränität und die nationalen und ausländischen Interessen PNGs“ auswirken wird Politik“.

