Könnten sich die USA vernünftig an eine multipolare Welt anpassen? – Von Medea Benjamin und Nicolas Davies (World Beyond War)

In seinem 1987 erschienenen Buch „The Rise and Fall of the Great Powers“ versicherte der Historiker Paul Kennedy den USA, dass der Niedergang der Vereinigten Staaten nach einem Jahrhundert internationaler Vorherrschaft „relativ und nicht absolut und daher völlig natürlich“ sei; und dass die einzige ernsthafte Bedrohung für die wahren Interessen der Vereinigten Staaten darin bestehen kann, dass es ihnen nicht gelingt, sich vernünftig an die neue Weltordnung anzupassen.“

Seit Kennedy diese Worte schrieb, haben wir das Ende des Kalten Krieges, den friedlichen Aufstieg Chinas zur führenden Weltmacht und den Aufstieg eines beeindruckenden globalen Südens erlebt. Aber die Vereinigten Staaten haben es in der Tat versäumt, sich „vernünftig an die neuere Weltordnung anzupassen“, indem sie in ihrem gescheiterten Streben nach einer länger anhaltenden globalen Hegemonie militärische Gewalt und Zwang in eklatanter Verletzung der UN-Charta eingesetzt haben.

Kennedy stellte fest, dass militärische Macht auf wirtschaftliche Macht folgt. Aufstrebende Wirtschaftsmächte entwickeln militärische Macht, um ihre expandierenden Wirtschaftsinteressen zu festigen und zu schützen. Aber sobald die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Großmacht nachlässt, führt der Einsatz militärischer Gewalt, um ihren Aufenthalt in der Sonne zu verlängern, nur zu nicht gewinnbaren Konflikten, wie die europäischen Kolonialmächte nach dem Zweiten Weltkrieg schnell gelernt haben und wie die US-Amerikaner heute lernen.

Während US-Politiker Kriege verloren und versuchten, an der internationalen Macht festzuhalten, ist eine neue multipolare Welt entstanden. Trotz der jüngsten Tragödie der russischen Invasion in der Ukraine und der Qual eines weiteren endlosen Krieges verschieben sich die tektonischen Platten der Geschichte in neue Ausrichtungen, die Hoffnung für die Zukunft der Menschheit bieten. Hier sind einige Entwicklungen, die es wert sind, beobachtet zu werden:

Entdollarisierung des Welthandels

Jahrzehntelang war der US-Dollar der unangefochtene König der globalen Währungen. Aber China, Russland, Indien, Brasilien, Saudi-Arabien und andere Länder unternehmen Schritte, um mehr Handel in ihren eigenen Währungen oder im chinesischen Yuan abzuwickeln.

Illegale, einseitige US-Sanktionen gegen Dutzende Länder auf der ganzen Welt haben Befürchtungen geweckt, dass das Halten großer Dollarreserven Länder anfällig für finanziellen Zwang der USA macht. Viele Länder haben ihre Devisenreserven bereits schrittweise diversifiziert, von 70 % weltweit in Dollar gehalten im Jahr 1999 über 65 % im Jahr 2016 bis hin zu nur 58 % im Jahr 2022.

Da kein anderes Land von dem „Ökosystem“ profitiert, das sich im letzten Jahrhundert rund um den Dollar entwickelt hat, ist die Diversifizierung ein langsamer Prozess, aber der Krieg in der Ukraine hat dazu beigetragen, den Übergang zu beschleunigen. Am 17. April 2023 warnte US-Finanzministerin Janet Yellen, dass US-Sanktionen gegen Russland die Rolle des Dollars als globale Reservewährung der Welt untergraben könnten .

Und in einem Interview mit Fox News beklagte der rechtsgerichtete republikanische Senator Marco Rubio, dass die Vereinigten Staaten innerhalb von fünf Jahren möglicherweise nicht mehr in der Lage sein werden, den Dollar zu nutzen, um andere Länder zu schikanieren, weil „es so viele Länder geben wird, die Transaktionen in anderen Währungen durchführen als …“. den Dollar, dass wir nicht in der Lage sein werden, sie zu sanktionieren.“

Das BIP der BRICS-Staaten übertrifft das der G7

Berechnet auf der Grundlage der Kaufkraftparität ist das BIP der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) mittlerweile höher als das der G7 (USA, Vereinigtes Königreich, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan). ). Die BRICS-Länder, die über 40 % der gesamten Weltbevölkerung ausmachen, erwirtschaften 31,5 % der weltweiten Wirtschaftsleistung, verglichen mit 30,7 % bei den G7, und es wird erwartet, dass der wachsende Anteil der BRICS an der globalen Produktion in den kommenden Jahren den der G7 noch übertreffen wird.

Durch die Belt-and-Road- Initiative hat China einen Teil seines enormen Devisenüberschusses in eine neue Transportinfrastruktur in ganz Eurasien investiert, um Rohstoffe schneller zu importieren und Industriegüter zu exportieren und wachsende Handelsbeziehungen mit vielen Ländern aufzubauen.

Nun wird das Wachstum des globalen Südens durch die Neue Entwicklungsbank (NDB), auch bekannt als BRICS-Bank, unter ihrer neuen Präsidentin Dilma Rousseff, der ehemaligen Präsidentin Brasiliens, vorangetrieben .

Rousseff half 2015 bei der Gründung der BRICS-Bank als alternative Quelle der Entwicklungsfinanzierung, nachdem die vom Westen geführte Weltbank und der IWF arme Länder jahrzehntelang in wiederkehrenden Schulden-, Spar- und Privatisierungsprogrammen gefangen gehalten hatten. Im Gegensatz dazu konzentriert sich die NDB auf die Beseitigung der Armut und den Aufbau einer Infrastruktur, um „eine integrativere, widerstandsfähigere und nachhaltigere Zukunft für den Planeten“ zu unterstützen. Die NDB ist gut kapitalisiert und verfügt über 100 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung ihrer Projekte, mehr als das aktuelle Portfolio der Weltbank in Höhe von 82 Milliarden US-Dollar.

Bewegung in Richtung „strategischer Autonomie“ für Europa

Oberflächlich betrachtet hat der Ukraine-Krieg die Vereinigten Staaten und Europa geostrategisch näher zusammengebracht als je zuvor, aber das wird möglicherweise nicht lange so bleiben. Nach dem jüngsten Besuch des französischen Präsidenten Macron in China sagte er Reportern in seinem Flugzeug, dass Europa sich nicht von den Vereinigten Staaten in einen Krieg mit China hineinziehen lassen dürfe, dass Europa kein „Vasallen“ der Vereinigten Staaten sei und dass es seinen „Vasallen“ durchsetzen müsse. strategische Autonomie “ auf der Weltbühne. Bei der Veröffentlichung des Interviews hallten Macrons Entsetzensschreie von beiden Seiten des Atlantiks wider.

Doch der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, der ehemalige Premierminister Belgiens, stellte sich schnell auf Macrons Seite und betonte , dass die Europäische Union nicht „blind und systematisch der Position der Vereinigten Staaten folgen“ könne. Michel bestätigte in einem Interview, dass Macrons Ansichten einen wachsenden Standpunkt unter EU-Staats- und Regierungschefs widerspiegeln und dass „nicht wenige wirklich wie Emmanuel Macron denken“.

Der Aufstieg fortschrittlicher Regierungen in Lateinamerika

Dieses Jahr markiert den 200. Jahrestag der Monroe-Doktrin, die als Deckmantel für die Vorherrschaft der USA über Lateinamerika und die Karibik diente. Aber heutzutage weigern sich die Länder der Region, im Gleichschritt mit den Forderungen der USA zu marschieren. Die gesamte Region lehnt das US-Embargo gegen Kuba ab, und Bidens Ausschluss Kubas, Venezuelas und Nicaraguas von seinem Amerikagipfel 2022 überzeugte viele andere Staats- und Regierungschefs davon, fernzubleiben oder nur untergeordnete Beamte zu entsenden, und brachte die Versammlung weitgehend zum Scheitern .

Mit den spektakulären Siegen und der Popularität von Andres Manuel Lopez Obrador in Mexiko, Gustavo Petro in Kolumbien und Ignacio Lula da Silva in Brasilien verfügen fortschrittliche Regierungen nun über enormen Einfluss. Sie stärken die regionale Organisation CELAC (Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten) als Alternative zur von den USA dominierten Organisation Amerikanischer Staaten.

Um die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern, haben die beiden größten Volkswirtschaften Südamerikas, Argentinien und Brasilien, Pläne zur Schaffung einer gemeinsamen Währung angekündigt, die später von anderen Mitgliedern des Mercosur – Südamerikas größtem Handelsblock – übernommen werden könnte. Während der Einfluss der USA schwindet, wächst der Einfluss Chinas wie Pilze aus dem Boden, wobei der Handel von 18 Milliarden US-Dollar im Jahr 2002 auf fast 449 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 ansteigt . China ist jetzt der wichtigste Handelspartner von Brasilien, Chile, Peru und Uruguay, und Brasilien hat die Möglichkeit eines freien Handels angesprochen -Handelsabkommen zwischen China und Mercosur.

Frieden zwischen Iran und Saudi-Arabien

Eine der falschen Prämissen der US-Außenpolitik ist, dass regionale Rivalitäten in Gebieten wie dem Nahen Osten in Stein gemeißelt sind und die Vereinigten Staaten daher Bündnisse mit sogenannten „gemäßigten“ (pro-westlichen) Kräften gegen „radikalere“ Kräfte eingehen müssen. (unabhängige) diejenigen. Dies diente Amerika als Vorwand, sich mit Diktatoren wie dem Schah von Iran, Saudi-Arabiens Mohammed bin Salman und einer Reihe von Militärregierungen in Ägypten einzulassen.

Jetzt hat China mit Hilfe des Irak erreicht , was die Vereinigten Staaten nie versucht haben. Anstatt den Iran und Saudi-Arabien dazu zu bringen, die gesamte Region mit Kriegen zu vergiften, die von Bigotterie und ethnischem Hass angeheizt wurden, wie es die Vereinigten Staaten taten, brachten China und der Irak sie zusammen, um die diplomatischen Beziehungen im Interesse von Frieden und Wohlstand wiederherzustellen.

Die Überwindung dieser Kluft hat in mehreren Ländern, an denen die beiden Rivalen beteiligt waren, Hoffnungen auf dauerhaften Frieden geweckt, darunter Jemen, Syrien, Libanon und sogar Westafrika. Dadurch wird China auch als Vermittler auf der Weltbühne bekannt, da chinesische Beamte nun anbieten, zwischen der Ukraine und Russland sowie zwischen Israel und Palästina zu vermitteln.

Saudi-Arabien und Syrien haben die diplomatischen Beziehungen wiederhergestellt, und die Außenminister Saudi-Arabiens und Syriens haben zum ersten Mal die Hauptstädte des jeweils anderen Landes besucht , seit Saudi-Arabien und seine westlichen Verbündeten 2011 al-Qaida-nahe Gruppen bei dem Versuch unterstützt haben , Präsident Assad zu stürzen.

Bei einem Treffen in Jordanien am 1. Mai einigten sich die Außenminister Jordaniens, Ägyptens, Iraks und Saudi-Arabiens darauf, Syrien bei der Wiederherstellung seiner territorialen Integrität zu helfen, und dass die türkischen und US-amerikanischen Besatzungstruppen abziehen müssen. Syrien könnte am 19. Mai zum ersten Mal seit 2011 auch zu einem Gipfeltreffen der Arabischen Liga eingeladen werden.

Der chinesischen Diplomatie zur Wiederherstellung der Beziehungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien wird zugeschrieben, dass sie die Tür für diese anderen diplomatischen Schritte im Nahen Osten und in der arabischen Welt geöffnet hat. Saudi-Arabien half dabei , Iraner aus dem Sudan zu evakuieren , und trotz ihrer früheren Unterstützung für die Militärherrscher, die den Sudan zerstören, helfen die Saudis zusammen mit den Vereinten Nationen, der Arabischen Liga, der Afrikanischen Union und anderen Ländern bei der Vermittlung von Friedensgesprächen .

Multipolare diplomatische Alternativen zur Kriegsführung der USA

Der Vorschlag des brasilianischen Präsidenten Lula, einen „ Friedensclub “ von Nationen zu gründen, der bei der Friedensverhandlung in der Ukraine helfen soll, ist ein Beispiel für die neue Diplomatie, die in der multipolaren Welt entsteht. Diese Schritte haben eindeutig ein geostrategisches Element, um der Welt zu zeigen, dass andere Nationen tatsächlich Frieden und Wohlstand in Länder und Regionen bringen können, in denen die Vereinigten Staaten nur Krieg, Chaos und Instabilität gebracht haben.

Während die Vereinigten Staaten mit dem Säbel um Taiwan rasseln und China als Bedrohung für die Welt darstellen, versuchen China und seine Freunde zu zeigen, dass sie eine andere Art von Führung übernehmen können. Als Land des globalen Südens, das seine eigene Bevölkerung aus der Armut befreit hat, bietet China seine Erfahrung und Partnerschaft an, um anderen dabei zu helfen, dasselbe zu tun. Dies ist ein ganz anderer Ansatz als das paternalistische und zwanghafte neokoloniale Modell der Macht der USA und des Westens, das so viele Länder gehalten hat seit Jahrzehnten in Armut und Schulden gefangen.

Dies ist das Ergebnis der multipolaren Welt, die China und andere gefordert haben. China reagiert klug auf das, was die Welt am meisten braucht, nämlich Frieden, und zeigt praktisch, wie es helfen kann. Dies wird China sicherlich viele Freunde verschaffen und es für US-Politiker schwieriger machen, ihre Sicht auf China als Bedrohung zu verkaufen.

Jetzt, da die von Paul Kennedy erwähnte „neue Weltordnung“ Gestalt annimmt, hegt der Ökonom Jeffrey Sachs große Bedenken hinsichtlich der Anpassungsfähigkeit der USA. Kürzlich warnte er: „Wenn die US-Außenpolitik nicht geändert wird, um die Notwendigkeit einer multipolaren Welt anzuerkennen, wird dies zu mehr Kriegen und möglicherweise zum Dritten Weltkrieg führen.“ Da Länder auf der ganzen Welt unabhängig von Washington und der Wall Street neue Netzwerke für Handel, Entwicklung und Diplomatie aufbauen, bleibt den Vereinigten Staaten möglicherweise keine andere Wahl, als sich endlich „vernünftig“ an die neue Ordnung anzupassen.

Medea Benjamin und Nicolas JS Davies sind die Autoren von War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict , veröffentlicht von OR Books im November 2022.

Medea Benjamin ist Mitbegründerin von CODEPINK for Peace und Autorin mehrerer Bücher, darunter Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran .

Nicolas JS Davies ist ein unabhängiger Journalist, Forscher bei CODEPINK und Autor von Blood on Our Hands: The American Invasion and Destruction of Iraq .

