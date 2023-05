Die Terrorgefahr durch Neonazis nimmt zu. Ukrainische Kämpfer in Frankreich inhaftiert. – Von Kit Klarenberg (GrayZone)

https://thegrayzone.com/2023/05/09/neo-nazi-terror-threat-grows-as-ukraine-fighters-jailed-in-france/

Die Verhaftung zweier schwerbewaffneter französischer Neonazis, die aus der Ukraine zurückkehrten, verdeutlicht ein drohendes Problem für die NATO-Staaten, die den Stellvertreterkrieg unterstützen, und ihre Verschwörung des Schweigens über die Art der Bedrohung.

Am 24. April 2023 wurden zwei französische Neonazis wegen des Besitzes von Sturmgewehrmunition zu 15 Monaten Haft verurteilt, davon neun zur Bewährung. Die beiden war zwei Tage zuvor aus der Ukraine nach Paris zurückgekehrt und wurden beim Zoll festgenommen.

Beide waren auf dem Radar der französischen Inlandsspionage DGSI, die Akten über sie wegen Gefährdung der Staatssicherheit führte. Nach Angaben des französischen Mediums Mediapart war einer von ihnen ein Veteran der Chasseurs Alpins (Alpenjäger), Frankreichs Elite-Gebirgsjägertruppe. Er wurde aus dem Militärdienst entlassen, nachdem seine Sympathien für Neonazis im Internet ans Licht kamen. Der andere ist ein berüchtigter lokaler rechtsextremer Aktivist.

Wie in vielen anderen westlichen Ländern sind seit dem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 hunderte französische Bürger nach Kiew gereist, um zu den Waffen gegen Russland zu greifen. Laut DGSI sind mindestens 30 der französischen ausländischen Kämpfer als Faschisten bekannt.

Diese schockierende Tatsache hat jedoch kein Interesse in den englischsprachigen Medien geweckt, außer im März 2022 , als der rechtsextreme Militante Loïk Le Priol auf dem Weg in die Ukraine aus Ungarn nach Hause deportiert wurde, wo er wegen Mordes an dem argentinischen Rugbyspieler Federico Martín Aramburú in Paris angeklagt wurde .

Es war unvermeidlich, dass einige der französischen Neonazis, denen es gelang, nach Kiew zu reisen, bereits Verbindungen zum Asow-Bataillon hatten, der berüchtigten neonazistischen Paramilitäreinheit der Ukraine. Im Januar 2022 verbot Paris die weiße Rassistengruppe Zuaven. Ihre Mitglieder hatten im Vormonat antirassistische Demonstranten gewaltsam angegriffen , die eine Kundgebung des rechtsextremen Präsidentschaftskandidaten Eric Zemmour störten. Der Anführer der Bewegung, Marc de Cacqueray-Valmenier, reiste im Dezember 2019 in die Ukraine, um sich mit Vertretern Asows zu treffen und an deren Trainingslagern teilzunehmen.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat Ouest Casual, ein immer noch existierender Telegram-Kanal mit Verbindung zu Zuaven, einen stetigen Strom von Hommagen an ukrainische Soldaten veröffentlicht und wiederholt die „asiatischen Anteile des Sowjetimperialismus, die erneut über Europa fegen“ und „Putins“ „Islamistische Hunde“ angeprangert in Anspielung auf tschetschenische Kämpfer. Bordeaux Nationaliste, eine gewalttätige Neonazi-Gruppe, die eng mit den Zuaven verbunden ist, organisiert regelmäßig Sammlungen von Ausrüstung für den Kampf.

Washington baut in Kiew ein Pulverfass auf

Berichten zufolge wurden die beiden inhaftierten Neonazis „den ganzen Tag“ nach ihrer Festnahme von der Polizei gefragt, warum sie militärische Ausrüstung ins Land mitnahmen, obwohl der Besitz nach französischem Recht absolut illegal ist. Eine offensichtliche Antwort ist, dass die beiden vorhatten, den Terror der ukrainischen Schlachtfelder nach Frankreich zu bringen.

Im November berichtete Alex Rubinstein für The Grayzone darüber, wie die italienische Polizei fünf Mitglieder der örtlichen Neonazi-Gruppe „Order of Hagal“ festgenommen hatte, die operative Verbindungen zum Asow-Bataillon unterhält. Sie lagerten Waffen, darunter Munition, taktische Ausrüstung und einen Granatwerfer, und planten Terroranschläge. Nach einem sechsten Mitglied, das damals an der Seite von Asow in der Ukraine kämpfte, wird weiterhin gefahndet.

Die Neonazis wurden seit 2019 von italienischen Behörden intensiv überwacht. Einer von ihnen – agierte Berichten zufolge „in gefährlicher Nähe zu rechtsextremen ukrainischen nationalistischen Gruppen“ – und plante einen Angriff auf eine Polizeistation in Neapel, während der flüchtige Asow-Kämpfer plante ein Einkaufszentrum in derselben Stadt anzugreifen.

In einem abgehörten Gespräch im Januar 2021 prahlte der erste damit, dass er „ein Massaker wie das in Neuseeland anrichten würde“, und bezog sich dabei auf den Amokläufer von Christchurch, der zwei Jahre zuvor 51 Muslime ermordet hatte. Diese Person hatte seine Schutzweste und das Cover seines Manifests, auf dem die Ukraine erwähnt wurde, mit Asows allgegenwärtigem Logo der „Schwarzen Sonne“ versehen.

Wie eine Untersuchung des Combating Terrorism Center der West Point Military Academy aus dem Jahr 2020 ergab, wurde dieses Manifest zu einer beliebten Online-Währung unter ukrainischen paramilitärischen Gruppen und wurde sogar von einem 22-Jährigen, der in Kiew lebte, ins Ukrainische übersetzt und als Buch verkauft. Das Zentrum stellte fest, dass die Ukraine „eine besondere Anziehungskraft für weiße Rassisten – Ideologen, Aktivisten und Abenteurer gleichermaßen“ ausübt, ausdrücklich aufgrund des Aufkommens von Asow und anderen staatlich unterstützten faschistischen Elementen.

Es war das erste Mal seit der Niederlage der Nazis, dass „eine offenkundig rechtsextreme weiße nationalistische Miliz“ irgendwo auf der Welt „öffentlich gefeiert wurde, sich offen organisierte und Freunde in hohen Positionen hatte“. Die Unterstützung durch die Regierung von Petro Poroschenko und die ukrainischen Sicherheitsdienste sei – „trotz gut dokumentierter Berichte über Menschenrechtsverletzungen“ – „für rechtsextreme Einzelpersonen und Gruppen in Europa, den Vereinigten Staaten und darüber hinaus elektrisierend“, heißt es in der Untersuchung. Faschisten strömten daraufhin in Scharen nach Kiew, um sich Asow anzuschließen und/oder eine Ausbildung zu erhalten.

Die USA und ihre internationalen Vasallen waren bestrebt, die Verbreitung des Neonazismus in der Ukraine zu fördern und zu erleichtern. Während des Kalten Krieges verfolgten CIA und MI6 eine verdeckte Politik , um ultranationalistische Elemente in der Ukraine zu ermutigen, die kommunistische Herrschaft zu untergraben. In den Jahren nach dem von den USA unterstützten Maidan-Putsch 2014 erhielten zahlreiche rechtsextreme Milizen in Washington, London und Ottawa eine hochrangige militärische Ausbildung. Die Unterstützung aus dem Westen hat seit der Invasion Russlands nur noch weiterzugenommen .

Zwei Gruppen, die in den letzten Jahren umfangreiche praktische und materielle Unterstützung von NATO-Staaten erhielten, sind Centuria und Right Sector. Berichten zufolge unterhielten die angeklagten Mitglieder des italienischen Hagal-Ordens „direkte und häufige“ Kontakte mit beiden sowie mit Asow, um „mögliche Rekrutierung in die Reihen dieser Kampfgruppen“ zu suchen, wie lokale Medien berichteten.

Bekannter Rückschlag vo verdeckten Operationen der USA in Europa

Seit der Westen sein verdecktes Programm zur Unterstützung gewalttätiger Extremisten initiierte, um seine geopolitischen Feinde zu schwächen und zu destabilisieren, kam es zu Rückschlägen in verschiedenen Formen.

Während des Bosnienkriegs in den 1990er Jahren unterstützten die USA Mudschaheddin-Kämpfer. Sie wurden mit „schwarzen Flügen“ der CIA aus der ganzen Welt eingeflogen, insbesondere aus Afghanistan, und erhielten unter Verstoß gegen ein UN-Embargo einen scheinbar endlosen Strom an Waffen.

Ihre Präsenz erlangte schnell den Ruf übermäßiger Brutalität gegenüber feindlichen Soldaten und Zivilisten sowie Angriffen unter falscher Flagge auf ihre eigenen Stellungen und öffentliche Plätze, um eine westliche Intervention herbeizuführen, und war für die Kriegsanstrengungen der bosnischen Muslime von entscheidender Bedeutung. Der US-Balkan-Unterhändler Richard Holbrooke hat erklärt, dass sie ohne die Hilfe der Mudschaheddin „nicht überlebt hätten“.

Gemäß den Bedingungen des Dayton-Abkommens von 1995 waren Mudschaheddin-Kämpfer verpflichtet, Bosnien zu verlassen. Unmittelbar nach der Unterzeichnung begannen kroatische Streitkräfte, die an der Seite britischer und amerikanischer Söldner im Land kämpften, mit der Ermordung der Führung der Gruppe, um die Islamisten in die Zerstreuung zu treiben. Einige flohen mit ihren von den USA gelieferten Waffen nach Albanien, wo sie sich der neu gegründeten Kosovo-Befreiungsarmee anschlossen, einer weiteren vom Westen unterstützten Einheit voller Hardcore-Dschihadisten.

Andere wurden mit Hilfe der CIA abgefangen und in ihre Herkunftsländer abgeschoben, um dort wegen schwerer Terrorverbrechen vor Gericht zu stehen. Dies wurde von der obersten Führung der Mudschaheddin im Ausland, zu der auch Osama bin Laden gehörte, als grober Verrat empfunden.

Im August 1998 wurden zwei US-Botschaften in Ostafrika gleichzeitig bei einem Selbstmordanschlag bombardiert. Einen Tag zuvor veröffentlichte der mit Bin Laden verbundene Islamische Dschihad eine Drohung, in der er sich ausdrücklich auf die Beteiligung der USA an der Auslieferung der „Brüder“ der Gruppe aus Albanien bezog. Es warnte davor, dass eine angemessene „Antwort“ unmittelbar bevorstehe:

„Wir sind daran interessiert, den Amerikanern kurz mitzuteilen, dass ihre Botschaft angekommen ist und dass die Antwort, die sie hoffentlich aufmerksam lesen werden, in Vorbereitung ist, weil wir sie – mit Gottes Hilfe – in der Sprache verfassen werden, die sie verstehen.“ .“

Die Angriffe auf die Botschaft markierten den Beginn von Bin Ladens Dschihad gegen die USA, der auf die eine oder andere Weise im 11. September seinen Höhepunkt fand. Zwei der mutmaßlichen Entführer, Nawaf al-Hazmi und Khalid al-Mihdhar, waren Veteranen des Bosnienkrieges. Wie The Grayzone kürzlich berichtete , könnten beide am Tag der Anschläge wissentlich oder unwissentlich für die CIA gearbeitet haben.

Heute droht fast unweigerlich ein noch schlimmerer Verrat – nämlich die Beendigung der Unterstützung der Kriegsanstrengungen Kiews durch die USA. Überall im Westen sind die Waffenvorräte fast aufgebraucht, der politische und öffentliche Druck abzuziehen nimmt täglich zu, und Politiker äußern offen ernsthafte Zweifel an der Fähigkeit der Ukraine, eine erfolgreiche Gegenoffensive durchzuführen, geschweige denn, dabei verlorene Gebiete zurückzuerobern.

Am 24. April berichtete Politico , dass die Biden-Regierung im Falle eines Scheiterns der lang erwarteten Gegenoffensive ihre Unterstützung völlig einstellen und Kiew zwingen würde, Verhandlungen mit Moskau aufzunehmen, und diese bittere Pille dadurch versüßen würde, „es den Ukrainern gegenüber als ‚Waffenstillstand‘ hinzustellen und nicht.“ als dauerhafte Friedensgespräche.“ Da die Operation des ukrainischen Militärs vollständig von dieser Unterstützung abhängig ist, würde natürlich selbst eine vorübergehende Einstellung zum völligen Zusammenbruch führen und die russischen Streitkräfte praktisch ungehindert durch ukrainisches Territorium rollen lassen.

Die Verschwörung des Schweigens über ausländische Kämpfer in der Ukraine

Die Gesamtzahl einheimischer und ausländischer faschistischer Kämpfer in der Ukraine ist nicht bekannt, dürfte aber enorm sein. Wenn sich die USA aus dem Stellvertreterkrieg zurückziehen, hätten sie allen Grund zu fliehen. Sie bringen Erfahrung auf dem Schlachtfeld und in vielen Fällen eine westliche Elite-Militärausbildung mit. Aufgrund der massiven Waffenlieferungen nach Kiew im Verlauf des Konflikts wird es auf dem Schwarzmarkt reichlich hochwertige Waffen und Munition geben.

Im Juli 2022 warnte Europol, dass „die Verbreitung von Schusswaffen und Sprengstoffen in der Ukraine zu einem Anstieg des Schusswaffen- und Munitionsschmuggels in die EU über etablierte Schmuggelrouten oder Online-Plattformen führen könnte“ und „diese Bedrohung könnte sogar noch größer sein, wenn der Konflikt erst einmal vorbei ist.“

Im selben Monat enthielt ein Bericht des Geheimdienst- und Sicherheitsausschusses des britischen Parlaments einen kurzen Abschnitt über das Risiko, dass Briten, die aus Gründen des „rechtsextremen Terrorismus“ ins Ausland gereist waren, durch diese Erfahrung „weiter radikalisiert“ würden und „Verbindungen aufbauten“. mit anderen“, die ihre gewalttätige Ideologie teilen.

Während das Land, das sie besuchten, und gegen wen oder was sie „bekämpft haben könnten“, durch Sternchen verdeckt war, steht außer Zweifel, dass sich dieser Abschnitt auf Kämpfer bezog, die aus der Ukraine zurückkehrten. Das Komitee warnte unheilvoll, dass es „keinen Prozess gebe“, um diese Personen bei ihrer Ankunft zu überwachen.

Es ist schwer vorstellbar, dass westliche Geheimdienstmitarbeiter nicht wissen, dass das von ihnen in Kiew geschaffene Pulverfass auf ihrem eigenen Boden explodieren könnte. Allerdings scheint es auch klar zu sein, dass sie in dieser Angelegenheit ein Omerta-Gelübde abgelegt haben und in ihren eigenen öffentlichen Berichten sogar Abschnitte über die Plage zurückkehrender ausländischer Kämpfer geschwärzt haben. Gleichzeitig setzen sie sich energisch gegen die Bedrohung durch den einheimischen Rechtsextremismus ein.

Seit ihrem Amtsantritt hat die Biden-Regierung wiederholt vor drohenden „rassisch oder ethnisch motivierten“ Terroranschlägen durch US-Bürger gewarnt. Es wurde sogar eine spezielle nationale Sicherheitsstrategie veröffentlicht, um der „Herausforderung“ zu begegnen.

Doch die Anklage gegen zwei US-amerikanische Neonazis im Februar dieses Jahres erregte praktisch kein Medieninteresse und blieb von US-Politikern weitgehend unbeachtet. Die beiden Neonazis, Anführer der Gruppe „Atomwaffen“ – auch bekannt als National Socialist Resistance Front – plante die Zerstörung von Umspannwerken, die die mehrheitlich schwarze Stadt Baltimore, Maryland, versorgen.

Dieses unheimliche Schweigen lässt sich zumindest teilweise durch die Beziehung der Gruppe „Atomwaffen“ zum Asow-Bataillon erklären, das Mitglieder der Gruppe in Kiew beherbergt hat. Eine „Atomwaffen“ Persönlichkeit, Caleb Kole, wurde im Januar 2022 vom US-Justizministerium verurteilt, weil er mit Komplizen eine Verschwörung zur Einschüchterung von Juden und Journalisten geplant hatte. Es stellte sich heraus, dass Cole zuvor die Ukraine besucht hatte, um am jährlichen Neonazi-Black-Metal-Festival des Landes namens Asgardsrei teilzunehmen , das in einem staatlichen Veranstaltungsort stattfindet und bei dem einflussreiche Asow-Aktivisten auf der Bühne auftreten.

Während westliche Experten Asows offen faschistische Agenda auf den Kopf stellen, um Militärhilfe für die Ukraine zu rechtfertigen, verschleiern sie gleichzeitig die Bedrohung, die von ausländischen Kämpfern ausgeht, die nach Monaten in den Schützengräben in Scharen mit der Gruppe heimkehren.

