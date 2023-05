Chinas Aussenministerium: Japan ist davon besessen, eine Blockkonfrontation herbeizuführen, um regionalen Interessen zu schaden, während Kishida China im Vorfeld des G7-Gipfels weiterhin angreift (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202305/1290798.shtml

Im Hinblick auf die Äußerungen des japanischen Premierministers Fumio Kishida, dass er Chinas und Russlands einseitige Änderung des Status quo mit Gewalt ablehne, sagte das chinesische Außenministerium, dass Japan als Gastgeber des G7-Gipfels, der am Freitag in Hiroshima beginnen wird, davon besessen sei, zu provozieren und Blockkonfrontation zum Schaden regionaler Interessen zu schaffen.

Die G7 werden versuchen, der Welt ein starkes Signal zu senden, dass sie zum Schutz der internationalen Ordnung einseitige Versuche Chinas und Russlands, den Status quo angesichts des „Krieges Moskaus in der Ukraine und Pekings Militär“ mit Gewalt zu ändern, nicht akzeptieren werden ebenso wie Durchsetzungsvermögen im Indopazifik“, sagte Kishida am Montag während eines Interviews mit Medien im Büro des Premierministers, wie die Japan Times berichtete.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, sagte, dass China entschieden dagegen sei, dass Japan die gleichen alten Argumente wieder aufwärme und keine Mühen scheue, China zu verunglimpfen, insbesondere dass Japan versucht habe, dies als Deckmantel für seine eigenen Versuche zu nutzen, den Status quo einseitig zu ändern.

Japan hat versucht, den Status quo zu ändern, indem es einige seiner einheimischen Streitkräfte dazu überredete, seine Aggressionsgeschichte zu beschönigen, den Militarismus zu beschönigen und sogar zu befürworten: „Ein Taiwan-Notstand ist ein japanischer Notfall“, wie es in der Potsdamer Erklärung und der Kairoer Erklärung deutlich heißt. Die Rückgabe der Region Taiwan an China sei ein integraler Bestandteil der internationalen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, sagte Wang.

Wang sagte: „Wenn Japan wirklich gegen einseitige Änderungen des Status quo ist, sollte es die Kräfte, die versuchen, die Uhr in der Geschichte zurückzudrehen, klar im Zaum halten, ernsthaft über seine eigene Geschichte militaristischer Aggression nachdenken und sein Festhalten an der internationalen Nachkriegsordnung bekräftigen. Und das bedeutet die Einhaltung des Ein-China-Prinzips.“

Indem es im Vorfeld des G7-Gipfels weiterhin negative Botschaften gegen China veröffentlichte, versuchte Japan, multilaterale Mechanismen zu nutzen, um die Verleumdung und Eindämmung gegenüber China zu verstärken, um seinen Einfluss in geopolitischen und diplomatischen Fragen zu erweitern und in einigen regionalen und internationalen Angelegenheiten die Vorherrschaft zu erlangen, so erklärte Da Zhigang, Direktor des Instituts für Nordostasienstudien an der Akademie der Sozialwissenschaften der Provinz Heilongjiang, gegenüber der Global Times am Dienstag.

Experten sagten jedoch, es sei immer noch fraglich, wie viel Unterstützung Japans Verleumdung Chinas bei anderen G7-Mitgliedern gewinnen könnte. „Nicht alle G7-Länder werden die Konfrontationen Japans zur Eindämmung Chinas gutheißen oder bereit sein, sich an ihnen zu beteiligen, da die Aufwertung unharmonischer Elemente wie der Diaoyu-Insel und der Taiwan-Frage auch ihrem Interesse schaden wird“, sagte Da.

Am Samstag warf der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi China vor, „seine einseitigen Versuche, den Status quo im Ost- und Südchinesischen Meer zu ändern, zu verstärken“, und sagte, dass China und Russland bei einem Treffen europäischer und indopazifischer Außenminister und der Regierung Schwedens „die militärische Zusammenarbeit stärken wolle“.

Experten sagten, dass Japan, indem es den Eindruck erwecke, dass China und Russland vereint seien, die Bedrohung durch China und Russland verstärke und die beiden Länder zusammenhalte, da die Darstellung Chinas und Russlands als sogenanntes Militärbündnis eine sehr wichtige Entschuldigung für Japans eigene militärische Expansion sei.

