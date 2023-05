Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit einer öffentlichen Aussprache eines Nazigrußes eine „klare Grenze“ überschritten, die von allen deutschen Staatschefs der Nachkriegszeit gezogen wurde, erklärte die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa.

In einem über Telegram veröffentlichten Beitrag bezog sich die Diplomatin auf eine Videoaufnahme, auf der zu sehen ist, wie Scholz während der Verleihung des Karlspreises an den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij die Grußformel „Slawa Ukraine“ (deutsch: Ruhm der Ukraine) ausspricht. Sacharowa erklärte:

„Die Losung ‚Slawa Ukraine‘ wurde als offizielle Grußformel der Organisation ukrainischer Nationalisten im Jahre 1939 festgelegt. Später kam die Geste in Form einer ausgestreckten rechten Hand und die Antwort ‚Gerojam slawa‘ hinzu. Genauso haben Banderas Kollaborateure die Verbände der Wehrmacht begrüßt.“

Sacharowa bemerkte, dass eine „schlechte Ausbildung der westlichen Eliten“ nicht von der Verantwortung freistelle und stellte fest:

„Olaf Scholz hat eine klare Grenze überschritten, die vor ihm von allen Staatschefs der beiden deutschen Staaten der Nachkriegszeit gezogen wurde: Er hat öffentlich einen Nazigruß ausgerufen – kaum eine Woche nach dem 78. Jahrestag des Kriegsendes in Europa.“

