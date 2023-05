Chinas Gesandter beginnt seinen Besuch inmitten der verschärften Krise in der Ukraine (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202305/1290768.shtml

Hauptaufgabe ist „Lernen, Kommunikation über Anforderungen und Meinungen“

Chinas Sondergesandter für eurasische Angelegenheiten, Li Hui, wird im Rahmen der Bemühungen Chinas, eine politische Lösung für die Russland-Ukraine-Krise zu finden, die Ukraine, Polen, Frankreich, Deutschland und Russland besuchen. Die Hauptaufgabe des Besuchs werde darin bestehen, die Anforderungen und Meinungen dieser großen betroffenen Parteien kennenzulernen und zu kommunizieren, sagten Experten.

Der Besuch zeige Chinas Bemühungen um eine politische Lösung der Ukraine-Krise und zeige Chinas objektive und faire Haltung als verantwortungsbewusste Macht, sagten Experten. Sie stellten jedoch fest, dass China allein die Krise nicht lösen kann, insbesondere angesichts der verstärkten militärischen Unterstützung der Ukraine durch den von den USA geführten Westen und der harten Haltung der Ukraine und Russlands, und forderten mehr europäische Partner, die Frieden wollen, auf, sich an der Friedensvermittlung zu beteiligen.

Als Reaktion auf eine Anfrage zu dem Besuch auf einer routinemäßigen Pressekonferenz am Montag bekräftigte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin, dass China zusammen mit der internationalen Gemeinschaft weiterhin eine konstruktive Rolle bei der Suche nach einer politischen Lösung für die Russland-Ukraine-Krise spielen werde. Wang sagte, China werde bald Einzelheiten des Besuchs veröffentlichen.

Während eines Telefongesprächs im April tauschten der chinesische Präsident Xi Jinping und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ihre Ansichten über die Beziehungen zwischen China und der Ukraine und die Ukraine-Krise aus.

Xi sagte während des Telefonats, dass China einen Sonderbeauftragten der chinesischen Regierung für eurasische Angelegenheiten entsenden werde, um die Ukraine und andere Länder zu besuchen, um mit allen Parteien eine eingehende Kommunikation über die politische Lösung der Ukraine-Krise zu führen, was Experten als Signal sehen dass China sich stärker an der diplomatischen Front engagieren wird, um zu einer politischen Lösung der Ukraine-Krise beizutragen.

Als Sondergesandter bestehe Lis Auftrag darin, Informationen zwischen den Parteien zu sammeln und auszutauschen, statt sie zu überzeugen, sagte Cui Heng, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Russische Studien der East China Normal University, am Montag gegenüber der Global Times.

Aufgrund der Reihenfolge der fünf Stopps geht Cui davon aus, dass Li zunächst die Forderungen und Meinungen der Ukraine kennenlernen, diese Meinungen dann mit anderen wichtigen Parteien im Zusammenhang mit der Krise kommunizieren und schließlich eine Antwort Russlands auf all diese Informationen einholen wird .



Berichten zufolge ist Li der ranghöchste chinesische Beamte, der in den 15 Monaten seit Beginn des Russland-Ukraine-Konflikts die Ukraine besucht hat. Sein Besuch erfolgte, nachdem einige westliche Länder der Ukraine neue militärische Unterstützungspakete bereitgestellt hatten. Es fällt auch mit dem Beginn einer geplanten Gegenoffensive auf dem Schlachtfeld zusammen, für die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am vergangenen Wochenende in Europa Unterstützung mobilisiert hat. Man hoffe, dass der Besuch des chinesischen Sondergesandten dem erbitterten Krieg eine positive Wende bringen könne, sagten die Experten.

„Jetzt, wo China in die Verhandlungen eingestiegen ist, wird es meiner Meinung nach bis Ende des Jahres zu einem Höhepunkt kommen“, sagte Henry Kissinger, ein ehemaliger US-Außenminister und nationaler Sicherheitsberater, in einem Interview mit Ted von CBS News Koppel, der am 7. Mai ausgestrahlt wurde: „Wir werden über Verhandlungsprozesse und sogar über tatsächliche Verhandlungen sprechen.“

China sei der am besten geeignete Dritte, um die Vermittlungsarbeit einzuleiten, betonte Cui und forderte mehr europäische Länder und Entwicklungsländer, die Frieden wollen, auf, sich an der Arbeit zu beteiligen, um eine baldige friedliche Lösung zu fördern.

Auch die Europäer hätten unter dem Konflikt viel gelitten, und die europäischen Staats- und Regierungschefs seien sich dessen deutlich bewusst, betonte Cui.

