In einem Kommuniqué, das nach dem dreitägigen Treffen der Finanzminister und Zentralbankgouverneure der Gruppe der Sieben (G7), das am Samstag zu Ende ging, veröffentlicht wurde, wurde China überhaupt nicht erwähnt. Experten sagten, dass die G7-Mitgliedsstaaten mit offensichtlichen Differenzen konfrontiert seien, die Zweifel aufkommen ließen ob es der Gruppe gelingen wird, sich auf dem Gipfel zu einer gemeinsamen Erklärung über Maßnahmen gegen Chinas „wirtschaftlichen Zwang“ zu einigen.

In der gemeinsamen Erklärung, loben westliche Medien bereits das sogenannte „Wirtschaftszwang“-Narrativ Chinas. Angesichts der schwindenden globalen Stärke der USA und der zunehmenden Unsicherheit über ihre Finanz- und Wirtschaftssysteme sowie der zunehmend pragmatischen und für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit zwischen China und der EU werde es schwierig sein, eine Einigung darüber zu erzielen, sagten die Experten und fügten hinzu, dass die G7 mehr sein könnten gespalten als in der Zukunft vereint.

Einem Reuters-Bericht vom Freitag zufolge werden die G7-Staats- und Regierungschefs während des Gipfels, der zwischen dem 19. und 21. Mai in Japan stattfinden soll, im Rahmen ihrer größeren gemeinsamen Erklärung Bedenken hinsichtlich des sogenannten wirtschaftlichen Zwanges Chinas bei seinen Geschäften mit dem Ausland erörtern.

Reuters zitierte einen „US-Beamten, der mit den Diskussionen vertraut ist“, mit den Worten, dass die G7-Mitglieder eine Erklärung darüber abgeben werden, wie die sieben entwickelten Volkswirtschaften zusammenarbeiten werden, um dem „wirtschaftlichen Zwang“ seitens eines Landes entgegenzuwirken, während eine separate Erklärung auch zu „ „Werkzeuge“ zur Bekämpfung von Zwangsbemühungen.

„Die mögliche Verunglimpfung Chinas in der G7-Erklärung wäre auf die neue Denkweise des Kalten Krieges zurückzuführen. Es ist ein Akt der Fehlinformation der Welt, ein Versuch, sich der Verantwortung zu entziehen und eine Demonstration selbstgerechter Bigotterie“, sagte Li Yong, stellvertretender Vorsitzender des Expertenausschusses der China Association of International Trade, sagte der Global Times am Sonntag.

„China in der gemeinsamen Erklärung zu diskreditieren, wäre ein Zeichen der Verantwortungslosigkeit und der Unfähigkeit der G7, die brennenden Probleme anzugehen, die die Welt heute plagen, von denen viele aus der Gruppe selbst kommen“, sagte Li und bezog sich dabei auf Themen wie die USA ‚ drohende Zahlungsunfähigkeit und die technologischen Zwänge, die globale Lieferketten verzerren und stören.

Die Erwähnung Chinas bei einer Reihe von G7-Treffen unter der Präsidentschaft Japans sei ein Versuch, China zum Sündenbock für die von einem bestimmten Land verursachten Probleme zu machen, sagte Li.

Zhou Yongsheng, stellvertretender Direktor des Japanstudienzentrums an der China Foreign Affairs University, kritisierte, dass die G7-Staaten mit zweierlei Maß messen, wenn sie China sogenannten „wirtschaftlichen Zwang“ vorwerfen, da die USA und einige ihrer Verbündeten eine Reihe umfassender Razzien eingeleitet hätten gegen chinesische Technologieunternehmen und haben Exportkontrollen eingeführt.

„Wenn ein Land wegen wirtschaftlicher Zwänge kritisiert werden sollte, dann sollten es die USA sein. Die USA haben das Konzept der nationalen Sicherheit überdehnt, Exportkontrollen missbraucht und diskriminierende und unfaire Maßnahmen gegen ausländische Unternehmen ergriffen. Dies verstößt ernsthaft gegen die Prinzipien der Marktwirtschaft.“ und fairer Wettbewerb“, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, bei einer regulären Pressekonferenz am Freitag.

Laut Medienberichten stiegen die Sanktionen der US-Regierung zwischen 2000 und 2021 um 933 Prozent. Bis zum Geschäftsjahr 2021 waren in den USA mehr als 9.400 Sanktionen in Kraft getreten. Wang forderte die G7-Länder auf, sich nicht mehr in exklusiven „kleinen Kreisen“ zu engagieren und davon Abstand zu

nehmen von der Komplizenschaft bis zum wirtschaftlichen Zwang.

Differenzen innerhalb der G7

Anfang April begannen japanische Medien, die sogenannte „Wirtschaftszwangs“-Agenda voranzutreiben. Die japanischen Medien Nikkei berichteten damals, dass die G7-Handelsminister vereinbart hätten, „wirtschaftlichen Zwang“ mit Maßnahmen wie Import-Export-Beschränkungen und Zollerhöhungen zu bekämpfen, um Chinas Rolle im Welthandel einzuschränken.

Allerdings wurde nach dem am Samstag zu Ende gegangenen dreitägigen Finanzministertreffen der G7-Staaten ein Kommuniqué veröffentlicht in dem China überhaupt nicht erwähnt wird.

Überschattet von der wachsenden Besorgnis über die Pattsituation bei der Schuldenobergrenze der USA, die im Kommuniqué ebenfalls nicht erwähnt wurde, sagten die G7-Finanzminister und Zentralbankgouverneure, dass sie „vor dem Hintergrund der zunehmenden Unsicherheit über die globale Lage wachsam bleiben und in unserer makroökonomischen Politik agil und flexibel bleiben müssen.“ wirtschaftlicher Ausblick.“

Ein US-Schuldenausfall belastet nicht nur die Weltwirtschaft, sondern birgt auch die Gefahr, dass die Führung der USA innerhalb der G7 und darüber hinaus geschädigt wird. „Es würde auch die globale Wirtschaftsführerschaft der USA untergraben und Fragen über unsere Fähigkeit aufwerfen, unsere nationalen Sicherheitsinteressen zu verteidigen“, sagte US-Finanzministerin Janet Yellen am Donnerstag, als sie am Treffen der G7-Finanzpolitiker in Japan teilnahm, berichtete CNN.

„Während die USA und Japan stark auf Pläne zur Bekämpfung Chinas drängen, ist es für die G7-Länder schwierig, einen Konsens über konkrete gemeinsame Maßnahmen wie etwa Zollerhöhungen zu erzielen“, sagte Zhou am Sonntag gegenüber der Global Times. „G7-Mitglieder wie Deutschland, Frankreich und Italien legen immer noch Wert auf den Nutzen ihrer eigenen Volkswirtschaften und hoffen, die Wirtschaftsbeziehungen zu China zu stärken, um ihre Volkswirtschaften zu stärken. Inzwischen unterscheidet sich ihre Außenpolitik von der vergleichsweise extremen Politik der USA und Japans.“ er sagte.

China und die EU nehmen aktive Interaktionen auf . Sowohl Vizepräsident Han Zheng als auch Staatsrat und Außenminister Qin Gang besuchten letzte Woche Europa.

Es sei erwähnenswert, dass die G7 zunehmend zu einem ideologischen und politischen Lager statt zu verantwortungsbewussten Interessenvertretern werde, sagte Li. Er warnte, dass die Verunglimpfung Chinas die G7-Glaubwürdigkeit nur schwächen werde.

Auf Betreiben der USA und Japans mischt sich die Gruppe mehrerer entwickelter Länder übermäßig in die inneren Angelegenheiten anderer Länder ein, beispielsweise in das Südchinesische Meer und in Taiwan-bezogene Fragen, und sät Zwietracht in China-bezogenen Fragen, sagte Zhou.

Tokio wird auch in Zukunft die Indopazifik-Strategie der USA nutzen, um seine eigenen Interessen zu maximieren und eine „Normalisierung“ Japans anzustreben, da das konservative Regime immer radikaler wird, um militärische Stärke anzustreben und den Pazifismus aufzugeben. Im Vergleich zu großen EU-Volkswirtschaften wie Deutschland, Frankreich und Italien, die ihre strategische Autonomie bewahren wollen, werde Japan den USA viel näher stehen und feindseliger gegenüber China sein, sagten Experten.

Bei Themen wie der Einleitung nuklear verseuchter Abwässer aus dem Kernkraftwerk Fukushima in den Pazifischen Ozean steht Tokio ebenfalls unter großem Druck der internationalen Gemeinschaft, wird aber offenbar von Washington durchgelassen. Wenn man die US-Truppenstationen in Japan hinzurechnet, macht es Japan loyaler gegenüber der US-Hegemonie, und dies deutet auf eine komplizierte Zukunft für die G7 hin, sagte Li Haidong, Professor am Institut für Internationale Beziehungen der China Foreign Affairs University.

In Zukunft werden die G7-Mitglieder mehr gespalten als vereint sein, wenn sie die USA und Japan haben, und vielleicht werden einige andere Mitglieder der Five Eyes Alliance, die Washington bedingungslos gehorchen, weiterhin selbstschädigende und neue Richtlinien im Stil des Kalten Krieges vorantreiben, um „die Wirtschaft mit ihnen zu verbinden“. Sicherheit.“ Große EU-Volkswirtschaften mit erheblichem Einfluss, die großen Wert auf ihre strategische Autonomie legen, werden bei der Zusammenarbeit zurückhaltender sein und die Europäer werden nicht zulassen, dass sich die G7 irgendwann in die G1 verwandeln – eine Gruppe, die von der einzigen Supermacht der Welt kontrolliert wird, sagte Li Haidong.

