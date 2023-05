Die nicht ganz so westlich ausgerichtete Opposition der Türkei. Erdogans Hauptkonkurrent sagt, er wolle die Integration in West- und Zentralasien vorantreiben, indem er die Türkei als ein „westliches“ Land positioniere, das nach Osten blickt – Von Erman Çete (The Cradle)

https://thecradle.co/article-view/24730/turkiyes-not-so-westward-facing-opposition

Kemal Kilicdaroglu, Vorsitzender der größten Oppositionspartei Republikanische Volkspartei (CHP) und Präsidentschaftskandidat der türkischen Oppositionspartei National Alliance (Millet), veröffentlichte am 6. Mai auf seinem Twitter-Account eine Videobotschaft mit der Überschrift: „Weder West noch Ost, das ist das.“ Weg des Türken.“

Entgegen der Annahme vieler Experten ist bei einem Wahlsieg der türkischen Opposition nicht gewährleistet, dass sich die Türkei wieder dem Westen anschließt. Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass Ankara weiterhin eine Außenpolitik verfolgen wird , die einen ausgewogenen und differenzierten Ansatz pflegt.

In seinem Video, das über 20 Millionen Mal angesehen wurde, wies Kilicdaroglu die Behauptung zurück, Millet sei prowestlich, und enthüllte sein „ehrgeiziges“ Projekt: Die Verbindung der Türkei mit den türkischen Staaten und China durch die Wiederbelebung der historischen Seidenstraße:

„Wir werden einen schnellen, neuen Handels- und Transportkorridor, eine Autobahn, eröffnen. Entlang dieses Korridors werden wir eine Hochleistungsautobahn und eine zweigleisige Eisenbahninfrastruktur schaffen.“

Die türkische Welt verbinden

Laut Kilicdaroglu wird sich diese Route über 5.500 km Gelände erstrecken: Von den türkischen Grenzstädten Gurbulak (Agri) und Kapikoy (Van) über Tabriz und Teheran im Iran, Aschgabat in Turkmenistan, Taschkent in Usbekistan und Almaty in Kasachstan. mit China als Endziel.

Das Projekt zielt darauf ab, China eine Verbindung zum Schwarzen Meer und zu europäischen Häfen über die Gurbulak-Route sowie zum Mittelmeer über die Kapikoy-Route zu ermöglichen und die Häfen Mersin und Iskenderun einzubeziehen.

Der Vorschlag des CHP-Chefs sieht vor, die türkischen Staaten an türkische Häfen anzubinden. „Türkiye wird das Seetor zur türkischen Welt sein“, sagte er und wies darauf hin, dass das ehrgeizige Projekt im Westen Anlass zur Sorge geben könnte. Aber er warnte China auch vor der Notlage seiner muslimischen Uiguren-Bevölkerung und erklärte:

„Dies ist ein Projekt, das für China von Vorteil ist, daher wäre die Beendigung der Unterdrückung gegen Turkistan eine unserer Voraussetzungen.“ Wir werden unsere Landsleute dort nicht ihrem Schicksal überlassen.“

Kilicdaroglu hat die Eisenbahn als ein „Win-Win“-Projekt dargestellt, bei dem die USA den Handel mit dieser Region über türkische Häfen abwickeln könnten, während Turkiye den Handel zwischen Asien und Europa erleichtern würde. Das Projekt wird auch beim einheimischen Publikum Anklang finden, insbesondere bei ethnonationalistischen Türken: Turkiye wird stärker in die türkische Welt integriert – im Einklang mit den Bestrebungen des Panturkismus .

Erdogans „Bruder“ in Baku

Allerdings wurde in Kilicdaroglus Vorschlag insbesondere jegliche Erwähnung des türkischen Landsmanns Aserbaidschan unterlassen, was zu erheblichen Gegenreaktionen geführt hat. Aserbaidschanische Nachrichtenagenturen, darunter die bekannte Agentur Report.az , veröffentlichten scharfe Kritik an Kilicdaroglu:

„Das eigenwillige, unsinnige Projekt dient dazu, die türkische Welt zu schwächen, indem es sie vom Iran und China abhängig macht und das Zangezur-Korridor-Projekt zerstört.“

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev unterstützt offen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in seinem Wahlkampf gegen Kilicdaroglu. Mitten im laufenden Wahlkampf besuchte Aliyev das TEKNOFEST Aerospace and Technology Festival in Istanbul und lobte „seinen Bruder“ Erdogan und seinen Schwiegersohn Selcuk Bayraktar, den Gründer von TEKNOFEST und Vorstandsvorsitzenden des türkischen Drohnenherstellers Baykar.

Auch in der Türkei waren Gerüchte zu hören. Der aserbaidschanische Abgeordnete Hikmet Babaoglu betonte im Gespräch mit dem türkischen Medienunternehmen Anadolu , dass die Beziehungen zwischen Ankara und Baku auf dem Prinzip „eine Nation, zwei Staaten“ aufgebaut seien. Er argumentierte auch, dass „dies weder der türkischen Welt noch der Türkei nützen würde.“

Ein anderer Abgeordneter, Vugar Bayramov, argumentierte, dass es unrealistisch sei, Kilicdaroglus Projekt als „türkischen Weg“ zu bezeichnen:

„Weil dieses Projekt nicht über Aserbaidschan verläuft. Es ist nicht korrekt, ein Transportprojekt, das nicht durch Aserbaidschan führt, als „türkische Straße“ zu bezeichnen. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass das Projekt über den Iran laufen wird, der unter europäischen Sanktionen steht.“

Der Abgeordnete Behruz Meherremov reagierte in den sozialen Medien und beschuldigte Kilicdaroglu und Millet, „den Willen des Westens zu repräsentieren“, und behauptete, der Oppositionsführer werde „die großen Ideale der türkischen Welt zerstören“.

CHPs neues Westasien-Projekt

In der Millet-Allianz gibt es sechs politische Parteien, eine davon ist Gelecek (Zukunft) unter der Führung von Ahmet Davutoglu, einem entschiedenen Gegner des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, der zuvor in der Anfangsphase der Syrienkrise als Erdogans Außenminister fungierte.

Die brandheiße politische Debatte in der Türkei über die Millionen syrischer Flüchtlinge im Land hat die CHP jedoch dazu veranlasst, zu versprechen, die Beziehungen zu Damaskus zu normalisieren, damit diese Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren können. Kilicdaroglus oberster außenpolitischer Berater Unal Cevikoz sagte gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung: „Es gibt keinen anderen Weg als den Dialog mit Präsident Assad.“

Aber Damaskus hat geschworen, keinen Millimeter nachzugeben, bis Ankara seine Truppen aus den Gebieten im Norden Syriens abzieht. Zu dieser türkischen Militärpräsenz in Syrien sagte Çevikoz:

„Assad fordert diesen (Abzug der türkischen Truppen), weil er Erdogan nicht vertraut. Wir akzeptieren keine Vorbedingungen für Gespräche. Aber wenn wir sicher sind, dass das syrische Territorium keine Bedrohung mehr für die Türkei darstellt und der Grenzschutz funktioniert, dann können wir über die Militärpräsenz sprechen.“

Doch Syrien ist nicht der einzige Regionalstaat im Visier der CHP. Kilicdaroglu gab letzten Monat bekannt, dass er die Gründung einer „Organisation für Frieden und Zusammenarbeit im Nahen Osten“ mit drei Nachbarländern der Türkei plant:

„Türkei, Iran, Irak und Syrien, warum kommen wir nicht zusammen? Warum sehen wir einander angesichts der Geschehnisse im Nahen Osten anders? Das Problem kann gelöst werden. Wir können zusammenkommen und uns besonders dafür einsetzen, das Leid der Menschen zumindest zu lindern. All diese Dinge können passieren.“

In einer seiner Videobotschaften sagte Kilicdaroglu, seine Regierung werde ein Protokoll mit Syrien, der EU und den Vereinten Nationen ausarbeiten, um das Problem der syrischen Flüchtlinge zu lösen, und warnte die EU: „Sie müssen daran beteiligt sein, sonst wird es ein Protokoll geben.“ Kein Irak, kein Syrien, alle werden vor den Toren Europas stehen.“

Kilicdaroglus geopolitische Vision

Während Kilicdaroglu die Flüchtlingspolitik und das Rückübernahmeabkommen der EU kritisiert, geht es in seiner Vision um eine „Korrektur“ der Beziehungen zum Westen. In Bezug auf Russland sagte Cevikoz beispielsweise, dass die CHP im Falle eines Wahlsiegs „Russland daran erinnern würde, dass die Türkei ein NATO-Mitglied ist“. Kilicdaroglu betonte in einem Interview mit einem BBC-Korrespondenten, dass er die Türkei neu ausrichten und den Beziehungen zum Westen Vorrang vor dem Kreml einräumen werde . Das übergeordnete Ziel der CHP besteht darin, die Beziehungen zur EU und zum Westen neu zu gestalten.

Es ist jedoch klar, dass Russland auch nach den Wahlen ein wichtiger Partner für die Türkei bleiben wird. Während seines Besuchs in Antalya, einem beliebten Urlaubsziel für russische Touristen und Heimat vieler Expats, wies Kilicdaroglu Behauptungen zurück, er werde sich auf einen Streit mit Moskau einlassen. Er betonte, dass seine Absicht nicht darin bestehe, Russland zu entfremden, und erklärte: „Wir werden alle umarmen.“ Wir haben nichts mit Kämpfen zu tun.“

Im Jahr 2022 erreichten die Tourismuseinnahmen der Türkei einen Rekordwert von 46,3 Milliarden US-Dollar, wobei 5,23 Millionen russische Touristen das Land besuchten. Während die Zahl der russischen Touristen seit 2019 zurückgegangen ist und die Zahl der europäischen Touristen gestiegen ist, bringt der russische Tourismus weiterhin erhebliche Einnahmevorteile für die Türkei mit sich.

Auch wenn der Anteil des russischen Gases an den türkischen Importen zurückgegangen ist, während der Anteil des aserbaidschanischen Gases allmählich zugenommen hat, machte russisches Erdgas im Jahr 2022 immer noch 45 Prozent der gesamten Erdgasimporte der Türkei aus.

Stärkung der Europa-Asien-Brücke

Sollte Kilicdaroglu die Umfragen gewinnen, wäre kein dramatischer Wandel in der Außenpolitik der Türkei zu erwarten . Sein Projekt „Seidenstraße“ dient jedoch mehreren Zwecken.

Erstens steht das Projekt im Einklang mit dem umfassenderen Ziel, die Türkei als eurasischen Handelskorridor neu zu positionieren, insbesondere nach der COVID-19-Pandemie und den Handelsspannungen zwischen den USA und China.

Sowohl Kilicdaroglu als auch Erdogan haben das Ziel, die Türkei als wichtigen Akteur bei der Erleichterung des Handels zwischen diesen Regionen neu zu erfinden. Darüber hinaus ist der Übergang zu einer „grünen“ Wirtschaft ein gemeinsames Ziel beider Staats- und Regierungschefs.

Der reichhaltige Niedriglohnarbeitsmarkt und die gut entwickelte industrielle Infrastruktur der Türkei unterstützen das Konzept der Schaffung eines Handelskorridors zusätzlich. Die Aussicht, Europa mit China zu verbinden, ist für türkische Kapitalisten verlockend, da sie ausländische Investitionen anziehen und möglicherweise die wachsende Abhängigkeit der Türkei von Fremdwährungen verringern könnte, die zu einer Zahlungsbilanzkrise führen könnte.

Zweitens stärkt dieses Projekt die Positionierung der Türkei als „östliche Orientierung innerhalb der westlichen Welt“. Auch wenn die politische Bewegung des Eurasianismus im Land keinen nennenswerten Anklang gefunden hat, wird sie wahrscheinlich mit dem aktuellen Interesse der westlichen Welt an der eurasischen Integration in Einklang stehen.

Turkiye strebt danach, ein unverzichtbarer Akteur bei der Brücke zwischen Asien und Europa zu werden und dabei seine strategische Lage an der Schnittstelle dieser Kontinente zu nutzen. Gelegentlich begrüßt es sogar die Entscheidung westlicher Unternehmen, sich aus China zurückzuziehen, um sich als potenzielles „China Europas“ zu präsentieren.

Zu anderen Zeiten spielt die Türkei die Rolle des Vermittlers in Konflikten wie dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland und strebt engere Beziehungen zu Zentralasien über den Kaukasus an, um pantürkische Gefühle anzusprechen. Wichtig ist, dass das Engagement der Türkei in Zentralasien über den Kaukasus den Westen wahrscheinlich nicht verärgern wird, da Ankara kurz nach der Auflösung der Sowjetunion mit dem Segen westlicher Nationen Beziehungen zu Aserbaidschan, Georgien und den zentralasiatischen Ländern aufbaute.

Im Wesentlichen zielt Kilicdaroglus Vision darauf ab, Türkei als „westliches Land“ mit einem klaren Fokus auf den Osten zu positionieren. Während Asien aufsteigt und der Einfluss des Westens schwindet, versuchen regionale Mächte, darunter die Türkei, sich als unverzichtbare Akteure für beide Regionen zu etablieren und ihre strategischen Vorteile zu nutzen.Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related