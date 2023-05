Der 9. Mai kann nicht einfach ein weiteres Datum im Kalender sein. Wenn sich die Menschheit in das Labyrinth des Vergessens verirrt, in dem die Trompeten der faschistischen Apokalypse ertönen, wird sie es dieses Mal nicht überleben.

Weiterlesen hier:

granma.cu

