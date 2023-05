Frieden mit Russland ist eine Grundvoraussetzung für Frieden auf unserem Kontinent! Protestkundgebung gegen die Tagung der Gesellschaft für Sicherheitspolitik e.V. in Berlin – Um 17 Uhr, Friedrichstraße 180

Heute am Donnestag den 11.5.2023 um 17 Uhr vor dem Auditorium Friedrichstraße, Quartier 110, Friedrichstraße 180

Heute um 17 Uhr tagt hier die Gesellschaft für Sicherheitspolitik mit namhaften Gästen wie die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses Frau Agnes Strack-Zimmermann. Schon die Ankündigung macht deutlich, dass einer ungeheuerlichen Militarisierung der Politik und der Gesellschaft Bahn gebrochen werden soll. Mit Russland war gestern. Heute wird von Sicherheit vor Russland schwadroniert. Der Ukrainekrieg soll als Sprungbrett für eine expansive Aufrüstung herhalten.

Die Begründung in Politik und Medien für diesen „Zeitenwechsel“ ist, freundlich gesagt, nebulös. Klarer Gewinner ist die Rüstungsindustrie.

Eines ist sicher: Je länger der Ukraine-Krieg dauert, desto schwieriger wird es, Verhandlungen in Gang zu bringen – desto schwieriger wird es, einen für alle Seiten tragbaren Kompromiss zu erreichen. Ein erzieltes Ergebnis kann dann langfristig wirksam sein, wenn die Ursachen, die zum Konflikt, zum Krieg geführt haben, von beiden Seiten erkannt und einvernehmlich aus dem Weg geräumt werden. Das ist die Herausforderung, die am schwersten zu bewältigen ist.

Entscheidend ist, welches Vertrauen die Vertragsseiten in die Vertragstreue der jeweils anderen Seite haben. Russland wurde wiederholt betrogen, zuletzt bei dem vom UN-Sicherheitsrat anerkannten Minsk2-Abkommen 2015.

Das Minsk2-Abkommen hätte den Weg zu einer friedlichen Lösung des blutigen Bürgerkriegs im Donbass freimachen können. Die Schaffung zehntausender rechtsextremer, anti-russisch indoktrinierter Paramilitärs für die von der ukrainischen Regierung angeordnete „Anti-Terror-Operation“ (ATO) im Osten wäre nicht nötig gewesen. Der Krieg in der Ukraine war nicht unvermeidlich.

Wir von der Friedensbewegung fordern:

Diplomatie und Verhandlungen statt Waffen.

Statt auf Diplomatie wird auf fortgesetzte, immer größere Waffenlieferungen und militärische Dienstleistungen für die Ukraine gesetzt. Niemand fragte die Bevölkerungen der NATO-Staaten, ob sie bereit sind, die damit einhergehende Finanzlast zu tragen.

Aus Sicht der NATO-Staaten geht es darum, Russland zu schwächen – möglichst ohne eigene Soldaten. Die hochgepriesene Solidarität entpuppt sich als ihr Gegenteil: die Ukraine wird als Rammbock gegen Russland benutzt.

Um Russland wirtschaftlich zu ruinieren, wurden seit Februar 2022 beispiellose Zwangsmaßnahmen der USA und der EU-Staaten gegen die russische Wirtschaft verhängt. Deutschland wurde von der preisgünstigen Energieversorgung durch Russland „abgekoppelt“ (Pipeline-Sprengungen). Die nun viel höheren Erdgas-Kosten bei uns treiben energieintensive Betriebe in die Insolvenz oder aus dem Land – nicht wenige von ihnen in die USA, wo staatliche Vergünstigungen winken. Absehbar wird die De-Industrialisierung bei uns zu massenhafter Verarmung führen.

Deutschland führte zwei Angriffskriege gegen Russland/die Sowjetunion, der zweite war noch viel räuberischer, verbrecherischer als der erste. Wir dürfen uns nicht heraus stehlen aus der völkerrechtlichen Verpflichtung Deutschlands (Charta von Paris 1990), dass von unserem Land nur Frieden ausgeht. Für immer.

Zu einem nachhaltigen Waffenstillstand, der zum Frieden führt, gehören mindestens:

– Verhandelte Sicherheitsgarantien für beide Seiten.

– Neutralität der Ukraine, d.h. keine NATO-Mitgliedschaft und keine NATO-Stützpunkte im Land

– Regelung für die Zukunft des Donbass nach dem Willen der dortigen Bevölkerung

ViSdP: I.Koschmieder, c/o: Antikriegscafe Rochstr.3, 10178 Berlin

Flugblatt hier LINK

