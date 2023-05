9. Mai 2023, Berlin, Treptower Park – 78. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland (VIDEOS)

DKP Infostand – 9. Mai 2023 Berlin Treptower Park – 78. Jahrestag Sieg über Nazi-Deutschland

Russische Lieder – 9. Mai 2023 Berlin Treptower Park – 78. Jahrestag Sieg über Nazi-Deutschland

Stefan Natke, Vorsitzender der DKP Berlin / 9. Mai 2023 – 78. Jahrestag Sieg über Nazi-Deutschland

Unsterbliches Regiment / 9. Mai 2023 Berlin – 78. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland

Russische Musik – 9. Mai 2023 Berlin Treptower Park – 78. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland

